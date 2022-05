Ekon från Sveriges stormaktstid när Sverige går med i Nato

Av Natos medlemmar är Turkiet mest negativt till Sveriges ansökan och baltstaterna mest entusiastiska. Det finns goda strategiska skäl för glädjen i Estland, Lettland och Litauen – det viktigaste stavas Gotland – men även historien väger tungt.

Baltikums miserabla halvsekel under sovjetisk ockupation gav ett skimmer åt tidigare epoker, som när den blågula stormakten i väster dominerade. Estland har haft mer än en guldålder, men ofta används begreppet om just det svenska 1600-talet.

På vår sida av Östersjön är detta arv glömt och begravet. Sverige ägnade 1800-talet åt att bearbeta förlusten av Finland, omställningen från öst-västlig stormakt till nord-sydlig tarm. Sedan ägnade vi 1900-talet åt att blicka framåt. Export, välfärd, Vietnam och Kuba blev viktigare än närområdet.

Så sent som 1989 hävdade en svensk utrikesminister att baltstaterna inte var ockuperade. I sin självbiografi försvarade Sten Andersson senare uttalandet med att Baltikum var ”annekterat” till skillnad från ”ockuperat”.

1989 hävdade utrikesministern Sten Andersson att baltstaterna inte var ockuperade. Senare försvarade ministern sitt uttalande med att Baltikum var ”annekterat” till skillnad från ”ockuperat”. Här talar han i Folkets hus i Stockholm 1993. Foto: Roger Vikström/TT

Efter Sovjetunionens fall blev Sverige desto mer engagerat i balternas frihet. Genom Nato-ansökan 2022 tar utrikesminister Ann Linde slutgiltigt avstånd från partikollegan Sten Anderssons baltiska linje.

Historien går i cirklar men geografin är konstant. På grund av Vladimir Putins krig i Ukraina kastas vi 400 år bakåt i tiden. Sverige visar inget intresse att dominera sitt nya nordiska sammanhang, men vår tyngd och vårt förflutna går inte att förneka.

Sveriges bnp motsvarar nästan Finlands och Danmarks tillsammans, och är nära fem gånger större än baltstaternas. Geografiskt dominerar Sverige Östersjön. Militärt har Sverige förmågor – framför allt i luften och under vattnet – som motsvarar positionen.

Detta uppskattas i Tallinn, Riga och Vilnius. Balternas medlemskap i EU och Nato har redan gett dem stormaktsgarantier som ska hindra en upprepning av Sovjets annektering 1940. Med Sverige och Finland i samma allians förseglas även bakdörren.

USA:s president George HW Bush och Sovjetunionen sista president Michail Gorbatjov skämtar med varandra när en tekniker förbereder inför ledarnas gemensamma pressträff i Moskva, 31 juli 1991. Foto: Marcia Nightwander/AP

För historiker påminner Nato-geografin om Sverige före 1719. Men det är inget imperium som återknyter banden runt Östersjön. Sverige har gått med i både EU och Nato som reaktion på kriser, under extrem vånda och olyckligt ovetande om den gamla kontexten.

Världens motvilligaste regionala stormakt, i konkurrens med Tyskland och Japan. Våra grannländer verkar mer medvetna än vi själva om att Sverige en gång ägde Östersjön.

Historikern Alf W Johansson har beskrivit den framåtblickande svenska självbilden så här:

”Teknik, design, vetenskap, social planering, bistånd, miljövård, jämlikhet, jämställdhet, you name it, Sverige har legat i topp.”

Alliansfriheten ingick i detta blågula värderingspaket. Vi var inte bara modernast, vi var också fredligast. Efter 200 år utan krig är det inte konstigt om tur förväxlas med dygd.

Gravyr av Stockholm 1588 av Franz Hogenberg (1540-1590). Foto: TT

Neutralitetspolitikens död ger Stockholm på nytt en förträngd stormaktsroll, åtminstone på kartan. Natos norra flank kan bli dess viktigaste, och norra flankens viktigaste land är Sverige.

I slutet av 1500-talet var Sverige ett materiellt och intellektuellt kalhygge. Inom loppet av några år förvandlades det till dåtidens effektivaste land, en europeisk maktfaktor. Nyckeln till framgång var organisation, diplomati, invandring, lojala bönder – och en praktfull strandtomt vid Östersjön. Krigandet togs för givet.

Somliga förlägger startskottet för stormakten till 1561 när Vasasonen Erik XIV skickar en armé till Estland, andra till 1611 när Gustaf II Adolf bestiger tronen. Vid den tiden konstaterade rikskanslern Axel Oxenstierna att ”alla våra grannar äre våre fiender.” Svenskarna hade ”platt inge vänner … och där än någre kunde finnes, som icke voro oss obevågne, är dock ingen hjälp eller undsättning av dem att förmoda.”

Som Natos säkerhetsgarantier från 30 länder, fast tvärtom.

Porträtt av Gustaf II Adolf. Foto: TT

Sverige var omringat, ekonomin i botten, folket plågat av umbäranden. Men i Oxenstiernas händer tog utvecklingen en mirakulös vändning.

Kriget med Danmark avslutades 1613 genom freden i Knäred. I Stolbova 1617 slöts fred med Ryssland, så att Sverige lade beslag på Finska viken. År 1629 var turen kommen till Polen, med stilleståndet i Altmark där Sverige fick Livland och flera tyska städer. Året efter dundrade Gustaf II Adolf in i trettioåriga kriget och bidrog till en av Europas värsta katastrofer, men för Sverige blev det ännu en vinstlott.

Sveriges stormaktstid Grafik: DN Källa: Nationalencyklopedin

Westfaliska freden 1648 gav ytterligare landvinster, precis som Brömsebro 1645 och Roskilde 1658. Till och med Skåne blev svenskt, och fick hjälp på plats med det nya identitetsbygget. Därefter kom vändpunkten – 1660 återgick Bornholm till Danmark, men 362 år senare är danskar och svenskar på väg att samordna försvaret av Östersjöns mest strategiska ö.

Vid mitten av 1600-talet var hela innanhavet i svensk ägo. Bara obetydliga pusselbitar i sydost fattades. Ryssland var avskuret från vattnet. Om Vladimir Putin tittar på dåtidens karta lär han uppfatta Sverige som ett ”hot” i klass med Ukraina.

Porträtt av Gustav IV Adolf 1793. Foto: Nationalmuseum Stockholm/TT

Putin tolkar historien på sitt eget sätt, det har framgått i både tal och skrift. Den svenska stormaktens nedgång, från Karl XI:s död 1697 till kuppen mot Gustav IV Adolf 1809, berodde till stor del på ryska framgångar. Undantaget var slaget vid Narva år 1700, där en blott 18-årig Karl XII stoppade ryssen med hjälp av en liten, utsvulten armé som skeppats över från Karlshamn.

Historikern Olle Larsson förklarar karolinernas framgång så här:

”Den svenska armén var vältränad och samövad. Såväl taktiskt som ledningsmässigt hade man ett försprång framför ryssarna. Tsar Peters armé hade ännu en bit kvar till gängse europeisk standard.”

Det låter bekant. Tre sekler senare är estniska Narva i fokus när olika konfliktscenarier diskuteras. En dryg mil från Rysslands gräns, med övervägande rysk befolkning, snart kanske återigen med svenska säkerhetsgarantier.

Karl XII och Ivan Mazepa efter Slaget vid Poltava, målat av Gustaf Cederström. Foto: TT

För Karl XII gick det som bekant utför. Slaget vid Poltava 1709, kungens död 1718, ryska härjningar längs svenska kusten 1719 – efter 21 förfärliga år avslutades det stora nordiska kriget med freden i Nystad 1721. De baltiska provinserna, delar av Karelen och Viborgs län, öarna Ösel och Dagö övergick till Ryssland.

Imperier har alltid avlöst varandra. Inom loppet av ett halvsekel blev de lortiga svenskarna maktspelare i världsklass. Nästan lika snabbt förlorades det fyrkantiga riket, när basen av befolkning och ekonomi inte kunde matcha fiender i varje väderstreck.

För svenska folket kom lyftet då militarismen nått vägs ände. Våren 1809 stod nationen inför hot om utplåning i ännu ett krig mot Ryssland. Den östra rikshalvan sedan 600 år tillbaka, Finland, gick förlorad.

Gustav IV Adolf arresterades. När läget var förtvivlat under arméns återtåg skrev monarken nådigt att ”officerarne under vinter campagnen kring Torneå äga tillstånd bruka opudrat hår”. Kriget en katastrof, reträtten en tragedi. Medan sårade och sjuka soldater ruttnade på bondgårdar bakom fronten funderade kungen över frisyrer.

Målning föreställande Gustav IV Adolf av P. Krafft d.y. Foto: TT

Han tillbringade resten av sitt liv flackande runt Europa, och dog ensam på ett värdshus i Schweiz 1837. Men för ett Sverige på botten fanns bara en väg – uppåt. Det kungliga enväldet mjuknade. Tidens upplysta tankar smög sig in i regeringsformen 1809. Undersåtar förvandlas till medborgare. Snart var freden lika självklar som en gång kriget. Sedan kom folkskolan, järnvägarna, uppfinnarna, exportindustrin, arbetarrörelsen, i en sällsam växelverkan.

Sveriges historia är en svårslagen reklam för fred. Men riktigt så enkelt är det ändå inte. Mycket av den organisation som välfärdsstaten vilat på har sina rötter i stormaktstiden.

Inflytandet går att spåra även i Estland och Lettland. Historikern Dick Harrison berättar om försvenskningen av Baltikum, där Sveriges utsända ställde sig på böndernas sida mot rysk-baltiska godsherrar. Ett av målen var att avskaffa livegenskapen. Även om reformförsöken misslyckades satte det avtryck i utbildning och social struktur.

När Estlands premiärminister Kaja Kallas ger Sverige och Finland uppmuntrande tillrop handlar det också om denna gemensamma historia:

”Om ni skulle bestämma er för att gå med i Nato, skulle vi vara era största vänner.”

Estlands premiärminister Kaja Kallas i Bryssel, 9 mars 2022. Foto: Christoph Hardt/TT

Kaja Kallas föddes som Sovjetmedborgare 1977. Ett självständigt Estland var då en utopi. Hennes mor var bara ett halvår gammal när familjen 1949 deporterats till Sibirien. Resan i en boskapsvagn tog tre veckor.

Av sin farmor fick Kaja Kallas höra en annan sorts berättelser. Farmor arbetade under Estlands självständighet som språklärare åt en finsk officersfamilj, och åkte båt ända till London.

”Jag minns hennes historier”, säger Kaja Kallas. ”Att kunna fara till London var som en saga. I Sovjet kunde vi inte resa någonstans.”

Tre generationer med olika erfarenheter. Någon föds i frihet men förlorar den i historiens malström. Någon föds i diktaturen som ser ut att lägga en död hand över tillvaron för evigt, och genom ett trollslag förändras allt, som när Estland blev självständigt 1991.

Den svenska stormaktstiden kan kännas avlägsen. Men nu har Sverige fått säkerhetsgarantier från ett par gamla arvfiender – Polen och Danmark – och väntas ställa upp för baltiska grannar på samma sätt. Ännu en gång står Turkiet i vägen för Sveriges planer, som på Karl XII:s tid.

Ju mer saker förändras, desto mer förblir de sig lika.