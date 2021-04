Elavbrott och vattenbrist på Saint Vincent

Dessutom råder det vattenbrist på den av aska gråmålade ön.

”Dag tre och allt här ser ut som en krigszon”, skriver Nemo på Twitter.

Enligt boende på ön hade elektriciteten kommit tillbaka på eftermiddagen.

Ett slut för den vulkaniska aktiviteten är ännu inte inom sikte, enligt experter.

”Explosioner och efterföljande askregn, av liknande eller större magnitud, kommer troligtvis att fortsätta under de kommande dagarna”, skriver institutet för seismisk forskning på University of the West Indies på Twitter.