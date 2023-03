Elbristens Sydafrika: ”Begrav era döda inom fyra dagar”

I Sverige har skenande elpriser varit en av vinterns stora politiska frågor och utbyggnaden av elproduktionen kommer att ligga högt på agendan under många år framöver.

I Sydafrika styrs inte elpriset av marknadskrafter utan är bestämt till motsvarande 1 krona per kilowattimme, trots att produktionen sedan många år inte håller jämna steg med efterfrågan. Resultatet är elmarknadens motsvarighet till Sovjetunionens tomma butikshyllor: Planerade strömavbrott som roterar från kvarter till kvarter för att avlasta elnätet. För ett par år sedan handlade det om begränsade perioder under de kalla vintermånaderna juni och juli. Men under den gångna sommaren har sydafrikanerna kopplats bort under minst sju timmar per dygn. Och det kommer att bli värre under den kommande vintern, varnar regeringen som leds av president Cyril Ramaphosa.

Läs mer: Här är planerade strömavbrott en del av vardagen

”Load shedding” – planerade strömavbrott – kallas fenomenet som skapar kaos i ekonomin. Både företag och hushåll är drabbade. De ekonomiska förlusterna för samhället beräknas till 550 miljoner kronor varje dag, enligt centralbanken som spår att bnp bara kommer att växa med 0,3 procent i år. Utan strömavbrotten hade tillväxten hamnat på 2,3 procent.

Hittills har diskussionen handlat om de ökande levnadsomkostnaderna. Men nu varnar landets begravningsbyråer för att även priset för för att dö kommer att skjuta i höjden.

– Det lamslår hela vår näring, säger Monageng Legae.

Han är vd för Sopema Funerals som är en av de största begravningsbyråerna i förstaden Soweto, sydväst om landets ekonomiska nav Johannesburg.

Bild 1 av 2 Tänk att du köper en tvåkilos kyckling på fredagen och lägger in den i kylen. Sedan är strömmen av, på, av, på, av och på under hela helgen. Lita på mig, du kommer inte att hitta kycklingen i samma skick på måndagen, säger Monageng Legae. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 Allt vi ber om är: Begrav era avlidna inom fyra dagar, säger Monageng Legae som driver en begravningsbyrå i Soweto Foto: Erik Esbjörnsson Bildspel

Han är också regional ordförande för en branschorganisation, som gått ut med en appell där man vädjat till sydafrikanerna om snabbare begravningar.

– Allt vi ber om är: Begrav era avlidna inom fyra dagar, säger han till DN.

Anledningen är något makaber. För att DN ska förstå dilemmat drar Legae en pedagogisk men inte helt lättsmält parallell:

– Tänk att du köper en tvåkilos kyckling på fredagen och lägger in den i kylen. Sedan är strömmen av, på, av, på, av och på under hela helgen. Lita på mig, du kommer inte att hitta kycklingen i samma skick på måndagen, säger han.

– Dessutom kommer ditt kylskåp inte att hålla över tid. Det är precis likadant för oss, även om vår utrustning är i en annan skala.

Och det är inte kycklingar som ligger i hans kylrum.

Bild 1 av 2 Nygrävda gravar på en kyrkogård i Soweto. Foto: Erik Esbjörnsson Bild 2 av 2 Elkrisen i Sydafrika har nu gått så långt att landets begravningsentreprenörer uppmanar människor att jordfästa sina anhöriga inom fyra dagar. Foto: Erik Esbjörnsson Bildspel

Vi sitter i mötesrummet på huvudkontoret i stadsdelen Dube i hjärtat av Soweto. När den frispråkige Legae ursäktar sig för att ta ett samtal på telefon är det som om han för en osynlig mask av lugn och värdighet till ansiktet. Hans samtalston sänks och han blir mer lyssnare än talare. Sedan lägger han masken åt sidan och vi fortsätter samtalet.

– Vi måste skifta mellan olika personligheter, på grund av vårt arbete. Det är sörjande människor i behov av medmänsklighet.

Begravningsbyrån har totalt 95 anställda. Sopema är en av de större aktörerna och har kunnat installera stora generatorer för att hålla sina kylrum svala, men denna lyx har inte mindre firmor. Och kostnaderna för diesel, motsvarande 20 000 kronor i veckan, är kännbara för Legae som nu måste kapa 15 tjänster på företaget.

Ett stort problem med strömavbrotten i Sydafrika är dessutom att trafikljusen inte fungerar, vilket innebär kraftiga trafikstockningar som även påverkar begravningarna.

Trafikljusen är utslagna när det inte finns el, vilket skapar omfattande trafikstockningar. Foto: Erik Esbjörnsson

– Vi har en begravning klockan nio på morgonen och en elva. När vi då anländer 30 minuter sent till den andra begravningen, på grund av trafiken, så blir de anhöriga naturligtvis upprörda. För de förstår inte vilka faktorer som är bortom vår kontroll. På lördagar kan det bli kaos på kyrkogårdarna.

Vilka reaktioner har ni fått från anhöriga när ni uppmanat till snabbare begravningar?

– Dessvärre kan tidigare trauman komma tillbaka. Under covid var det många som dog och antalet besökare till begravningarna var kraftigt begränsade. Många fick aldrig tid att sörja sin mamma eller pappa för allt gick så fort. Det var extremt, men nu är vi i en ny tid där vi måste börja tala om hur vi permanent ska genomföra snabbare begravningar.

Förra veckan genomförde president Ramaphosa en regeringsombildning som blev omtalad för att en ny post upprättades: elektricitetsministern.

Trafikljusen är utslagna under strömavbrotten vilket skapar trafikstockningar och förseningar av begravningsceremonierna. Foto: Erik Esbjörnsson

Det är Pretorias tidigare borgmästare Kgosientsho Ramokgopa som i den nya rollen får ett övergripande ansvar för att bland annat skynda på upphandlingen av ny elproduktion. Men han har redan flaggat för att det inte kommer att finnas några snabba lösningar. Avbrotten kommer att vara en del av sydafrikanernas vardag under många år.

Att landet hamnat i denna situation har flera förklaringar. Dels har 50 procent fler sydafrikaner fått tillgång till elektricitet nu än under apartheiderans sista år. Dels handlar det om korruption och vanstyre, främst under den tidigare presidenten Jacob Zumas tid vid makten.

Allt var dock inte bättre förr. Mitt i Soweto står kyltornen från ett kolkraftverk som under 50 år spydde ut förorenad luft över de två miljoner invånarna i stadsdelen. I dag kan man hoppa bungee-jump från toppen av tornen. Foto: Erik Esbjörnsson

Begravningsentrepenör Monageng Legae anser att sydafrikanerna delvis har sig själva att skylla för vad som hänt.

– Vi kan inte bara skylla på regeringen, vi måste också titta på oss själva. Vi var länge belåtna och tänkte att ”de där uppe fattar de rätta besluten åt oss”. Och sedan blev vi förvånade när så inte var fallet. Det är också ett problem att många stjäl el från nätet. Visst finns det fattiga människor som inte har råd, men det finns också människor som väljer att inte betala.

– Med det sagt – våra ledare en stor skuld. Vi kanske anklagar Cyril (Ramaphosa) nu, men alla som suttit på den stolen har en del av skulden.

Utanför kontoret rör sig trafiken sakta framåt. Ett stenkast bort ligger minnesplatsen för Hector Pieterson som vid 12 års ålder blev det första dödsoffret i den stora Sowetorevolten 1976. Ytterligare ett stenkast bort hade två Nobelpristagare – Nelson Mandela och Desmond Tutu – sina hem. Detta har varit ett av ANC:s starkaste fästen i decennier. Men nu är det mest äldre som fortfarande visar entusiasm för det sargade partiet. Load shedding blir, för att använda en metafor, spiken i kistan för ANC:s egen majoritet i parlamentet som de med all sannolikhet förlorar nästa år. För första gången sedan demokratiseringen för snart 30 år sedan.

– Nästa år måste vi alla göra rätt val, säger Legae, så att vi inte blir ett nytt Zimbabwe. Sydafrika är fortfarande rikt och jag skulle inte vilja leva någon annanstans i världen. Men det behövs människor som tar tag i problemen.