Elins egen berättelse om massakern på Utøya

”Jag förstod omedelbart att det var skott vi hörde. Stämningen i rummet förändrades. Dödsångesten, som jag aldrig känt förut, tog över min kropp. Alla andra tankar försvann. Det var som en rullgardin gick ner i huvudet. Det enda jag tänkte var: Nu kan det mycket väl hända att jag dör.

I en minut satt vi där bakom en låst dörr. Så hördes skotten i rummet intill. Det var ljud som jag aldrig kommer att glömma. Skrik, flykt, skott. En massaker pågick alldeles intill oss. Vi förstod att vi måste ut ur byggnaden och att vi måste ut på stället där skotten hade varit några sekunder tidigare. Då jag sprang ut genom dörren kände jag att min rygg var öppen för skott. Vi sprang över en öppen gårdsplan, jag minns att jag såg blod, och vi prövade att gömma oss bland några glesa träd.

Jag ringde nödnumret. De gjorde säkert sitt bästa, men klarade inte av att övertyga mig om att de skulle komma fort nog. ”Det är mycket som sker nu och vi ska se vad vi kan få till”, sade de. Någon hade sagt till mig att det var en man i polisuniform som sköt. Sammantaget tänkte jag att jag inte kunde lita på polisen.

När jag först sprang ut i vattnet fick jag en chock över hur kallt det var. Vi enades snabbt om att det inte var säkert och gick upp på land igen. Vi gömde oss tillsammans med några andra. Flera grät, några ringde hem, medan några hyssjade dem. Vi hörde skotten hela tiden. Jag minns fortfarande blicken hos några av dem som satt där. Det var personer som jag känt länge och jag hade aldrig sett dem på det här viset.

Efter några minuter skedde något. Plötslig började folk att kasta sig i vattnet och simma. Jag brydde mig inte om att fråga varför, utan kastade mig i och började simma så fort jag kunde. Vattnet var iskallt, himlen var mörk och det var svårt att simma så långt. Jag vände mig och såg mot ön. Det var en apokalyptisk syn. Ön såg ut som min värsta mardröm. Mitt på ön var en märklig, lysande, orange rök, som täckte ett stort område. Det såg ut som eldsflammor. Himlen var svart och oroväckande. Skotten avfyrades med några sekunders mellanrum. Det var inte samma ö som jag rest till några dagar tidigare. Jag tordes inte simma på rygg efter det, ville inte se det.

Då jag simmat nästan halvvägs sköts det mot vattnet. Då var jag säker på att jag skulle dö – och det var bara tal om sekunder. Jag minns att jag tänkte att jag hoppas att jag blir skjuten i huvudet och dör på en gång.

Efteråt har jag läst att Tyrifjorden består av smältvatten och är känd för att vara ovanligt kall. Det var visst 14 grader i vattnet vid den där dagen och stark ström. Jag var väldigt rädd för att inte komma fram med livet i behåll. Den enda anledning till att jag simmade var att det var bättre att försöka överleva i vattnet än att bli skjuten på Utøya. Med tanke på att gärningsmannen dödade alla som stannade kvar där jag gömde mig var det faktiskt rätt värdering.

Jag var en av de två första som simmade hela vägen. Då vi äntligen kom över till piren vid Utvika camping stod några personer och såg ut över havet. De hjälpte till att dra upp oss ur vattnet. Jag minns att jag var rädd för dem och frågade: ”Är ni snälla?”. De tyckte nog att det var en märklig fråga, men svarade ja.

Jag kände mig fortfarande inte trygg och ville springa så långt bort jag kunde, men benen bar mig inte efter så lång tid i det kalla vattnet. Jag föll ihop på marken, försökte resa mig och stapplade vidare på ostadiga fötter.

De två personer som hjälpte oss upp oss ur vattnet sprang mot båtarna för att plocka upp fler. Kvinnan som jag simmat tillsammans med och jag tog oss till campingområdet. Trots att det ligger precis mitt emot Utøya hade de flesta inte klart för sig vad som pågick. Vi sprang igenom en häck till en husvagn och en kvinna förstod att något var galet och hjälpte oss. Jag kommer ihåg att jag bad om filtar, det var så kallt, men jag var osäker på om det var okej att be om det. När vi kom in i kafébyggnaden på campingplatsen stod det en mycket ung person där som nog fick en chock då vi kom in plaskvåta och ropade: ”Ni måste ringa efter polis och ambulansen fort”. I tv-rummet satt campingturister och såg nyheter från Oslo och de hade panoramautsikt över Utøya. Vid den här tiden var det knappt antydningar på nyheterna om vad som hade inträffat där.

Medan vi var kvar i campingkaféet började det komma fler. Snart vara vi många där. Kort därefter kom polisen i bepansrade fordon in på gårdsplanen. De hade kört fel och vände med en gång. De förskräckta anställda och turisterna började ta fram filtar och vi frågade om vi kunde få läsk. Vi var törstiga efter den långa simturen.

Efter minuter som kändes som år fick jag syn på min bror. Även han hade lyckats simma i land.”

