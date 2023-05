Emma Bouvin: Alla är förlorare i det turkiska valet

Logga in

Turkiska val brukar inte gå till såhär. En tydlig vinnare brukar utropas och det brukar ske innan valnatten är slut.

Men söndagens valnatt kom och gick utan att så skedde. Även om AKP-supportrarna lojalt viftade med sina flaggor utanför partiets högkvarter, även om president Erdogan gjorde ett framträdande från vinnarbalkongen, även om oppositionen lovade att de egentligen låg minst fem procent före – så hände absolut ingenting.

Alla är förlorare denna måndagsmorgon.

Recep Tayyip Erdogan har aldrig förlorat ett presidentval förut. Han är van vid att ta hem alltihop i den första omgången. Nu ligger han under 50 procent i den märkligt avstannade rösträkningen även hos statliga medier. Han stod på balkongen där han tidigare har utropat sig som valets vinnare, både 2014 och 2018, men han kunde inte yttra de orden.

President Erdogan och hans hustry Emine. Foto: Ali Unal/AP

Oppositionens resultat tycks hamna långt under opinionsmätningarna. Under valnatten var de först segervissa, Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu uppmanade väljarna att inte ge upp, siffrorna skulle vända, rösterna skulle komma in.

Men det hände aldrig. När Erdogan hade hållit sitt icke-segertal yttrade sig även Kemal Kilicdaroglu och han lät verkligen inte som en vinnare. Han lät som en man som hade sålt smöret och tappat pengarna. Plötsligt var huvudbudskapet att oppositionen tar hem spelet i den andra presidentvalsomgången.

Vad hände med Kilicdaroglus ledning som han envist hade hävdat skulle visa sig i slutändan? Ingen vet. Hela natten rapporterades det om att AKP överklagade rösträkningen i CHP-starka områden, men att rösterna i slutändan skulle komma in. Rösträkningen såg ut att ha nått över 90 procent, men den var ändå inte tillförlitlig enligt oppositionen. Knappt enligt regeringspartierna heller, i alla fall inte efter att Erdogan tappade sin rejäla ledning och därefter även sin majoritet över 50 procent.

Den största förloraren är denna måndagsmorgon de turkiska väljarna. De är splittrade i två nästan lika stora grupper, de vill vitt skilda saker och nu tvingas de till en andra valomgång om två veckor.

Hur det går där beror mycket på vem som vinner tredjekandidaten Sinan Ogans röster. Han ser preliminärt ut att ha fått ungefär lika många procent som de som skiljer mellan Erdogan och Kilicdarglu.

På söndagsnatten sa Sinan Ogan, oberoende nationalist som står långt ut på extremhögerkanten, att han inte har bestämt sig för vem han tänker stötta framåt.

Men han är en utesluten före detta medlem av Erdogans regeringspartner, extremhögerpartiet MHP och även om han är en fiende till Erdogan så har jag svårt att se att han skulle ställa sig bakom Kilicdaroglu.

Har det här valet någon vinnare så är det eventuellt Sinan Ogan. Hans förhandlingsutrymme ser lovande ut inför de kommande två veckorna.