Emma Bouvin: Attentatet i Istanbul kan användas mot Sverige

En tom, omkullvräkt barnvagn syns på en bild från en övervakningskamera som cirkulerade snabbt efter det misstänkta attentatet i Istanbul.

Ett av de hittills åtta dödsoffren i explosionen var treåriga Ecrin. Hon var på den populära turistgatan Istiklal med sina föräldrar, i stan över helgen för att fira ett bröllop. Pappa Yusuf Meydan dog också, mamman är enligt turkiska medier en av de drygt 80 som skadades.

En annan obehaglig bild från Turkiet är den på den gripna, misstänkta terroristen. Hon stirrar in i kameran där hon står uppställd bredvid en stor turkisk flagga. Iklädd en lila collagetröja med texten ”New York” står hon med axlarna långt uppdragna. Ansiktet bär spår av misshandel.

Kvinnan är enligt turkiska myndigheter från Syrien och ska under förhör ha erkänt att hon har kopplingar till YPG-milisen, det politiska partiet PYD:s militära gren, och är tränad av PKK-gerillan. ”Ordern kom från Kobane”, slår Turkiet fast. PYD och PKK nekar. Ingen känd terrororganisation har heller tagit på sig ansvar för attacken.

Turkiet har stor erfarenhet av att hantera terrorattacker. Från andra halvan av 2015 och en bit in i 2017 utfördes ett 30-tal dåd i olika delar av landet och över 500 personer miste sina liv. Islamiska staten låg bakom en del av dem, andra tog olika kurdiska separatiströrelser på sig ansvaret för.

Efter det misslyckade militärkuppförsöket sommaren 2016 ville regeringen ta kontroll med alla medel. Säkerheten trappades upp, medier rensades ut, journalister, akademiker och andra som uppfattades som meningsmotståndare i president Erdogans ögon blev av med sina jobb eller fängslades.

Istiklal i Istanbuls hjärta, några dagar innan explosionen. En gata som sjuder av liv från tidig morgon till sen kväll, särskilt på helger. Foto: Lotta Härdelin

Det är en utveckling som har fortsatt. Kriget mot terrorismen ses av presidenten som Turkiets viktigaste uppgift och under de senaste åren har landet varit relativt fredat – enligt Erdoganregimen eftersom ”hundratals” terrorattacksförsök har kunnat avvärjas innan de har blivit verklighet.

Därför kom söndagens explosion i hjärtat av Istanbul som en chock för många. Turismen i Turkiet har precis börjat återhämta sig efter coronaåren, Istiklal flödade åter av liv, av normalläge.

Hur kunde polisen så snabbt gripa den misstänkta kvinnan – och 46 andra i anslutning till henne?

Övervakningsfilmer har varit till stor hjälp enligt turkiska myndigheter – men hur lyckades de misstänkta terroristerna genomföra sitt attentat när de var bevakade under varje steg?

– Vi vet vilket budskap de som utförde detta vill sända till oss. Vi har tagit emot detta budskap. Oroa er inte, vi kommer att betala tillbaka ordentligt, sa Turkiets inrikesminister Süleyman Soylu.

Efter de blodiga angreppen mellan 2015 och 2017 inledde Turkiet operationer för att ”skydda sin gräns” mot Syrien och norra Irak. Så sent som 2019 invaderade Turkiet norra Syrien och tog kontroll över områden längs gränsen i ett försök att säkra den från hot från terrorrörelsen IS och den kurdiska milisen YPG, som bekämpar just IS.

Turkiet ser YPG som en förlängning av den terrorstämplade kurdiska gerillan PKK – något som varit en stötesten i Nato-förhandlingarna med Sverige.

Sedan 2019 har Erdogan upprepade gånger hotat med nya ”operationer”, något USA är emot. Nu väcks ny oro bland kurderna i norra Syrien för att Turkiet ska se en anledning att anfalla.

Och USA kanske inte längre kan stoppa turkarna. I alla fall inte om man ser till hur Turkiet svarade på landets försök att uttrycka sina kondoleanser efter söndagens explosion. De togs helt enkelt inte emot.

Inrikesminister Soylu jämförde hälsningen med att ”mördaren själv anländer som en av de första på brottsplatsen”.

Värt att notera är också vad presidentens kommunikationschef Fahrettin Altun säger. Han brukar kallas Erdogans närmaste man och är en av få som får tala åt honom.

– Den här typen av attacker är direkta och indirekta resultat av stödet som vissa länder ger till terroristorganisationer, sa Altun på måndagen.

Det är en gliring till USA och dess stöd till YPG, som de har samarbetat med i kriget mot Islamiska staten.

Bild 1 av 2 Under mötet i Ankara var president Erdogan tydlig med att Sverige måste bekämpa terrorism på sin egen hemmaarena för att Turkiet ska känna sig trygga. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Statsminister Ulf Kristersson (M) skakade hand med president Erdogan (till höger) i förra veckan. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Men med statsminister Ulf Kristerssons (M) besök i Ankara förra veckan i färskt minne kan man också ta för givet att detta är ett budskap tänkt även till honom och den svenska regeringen. Erdogan var under mötet tydlig med att Sveriges undfallenhet mot ”PKK-terrorister” på sin mark är ett säkerhetshot mot hans land.

Nu kan han säga sig ha bevis för det.

