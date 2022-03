Emma Bouvin: Den här gången var det allvar när flyglarmet ljöd i Lviv

Första gången vaknade jag av en larmande signal mitt i natten. Jag hade hört innan jag kom till Ukraina att flyglarmen skulle ljuda hela tiden, men det var ändå ett väldigt obehagligt sätt att vakna på – utdragna sirener och en automatisk manlig röst som sa saker på ukrainska jag inte kunde förstå. Trots att jag också hade fått höra att larmen i Lviv ständigt visade sig vara ofarliga gick pulsen upp och jag begav mig direkt ner till skyddsrummet.

Skyddsrummet på vårt hotell är beläget i ett kasino. Enarmade banditer kantar väggarna, ljuset är nattklubbsdämpat och i mitt alltihop tronar ett roulettbord. De svarta läderstolarna går inte att luta sig bakåt i, kanske för att man förväntas hänga över spelmaskinerna när man nyttjar dem.

För varje flyglarm som har gått har den obehagliga känslan i kroppen blivit mindre. Efter en vecka har jag börjat reagera ungefär som en Lviv-invånare, det vill säga: inte alls.

– Livet måste fortsätta. I början var vi rädda, men nu har vi vant oss, som vår tolk sa för ett par dagar sedan.

DN:s Emma Bouvin i skyddsrummet på hotellet i Lviv som annars är ett kasino. I bakgrunden syns enarmade banditer.

På lördagseftermiddagen kryllar centrala Lviv av helgkänsla. Det är så många människor ute och går att det är trångt på trottoarerna. Kaféerna är fulla med fikande familjer, gatumusikanter spelar i varje hörn av gamla stan. Framför operahuset står en hel symfoniorkester och spelar, tillsammans med en operasångerska från den svårt krigshärjade staden Charkiv.

Klockan 16:12 går flyglarmet. Jag och DN:s fotograf Roger Turesson har precis kommit tillbaka till hotellet, till våra respektive rum. Jag gör mig ingen större brådska, plockar ihop dator och laddare och en bok, noterar att hotellet har höjt volymen på sitt interna ”flyglarm” – brandalarmet. ”A FIRE HAS STARTED IN THE HOTEL” vrålar en dataröst med sådan styrka att det ringer i öronen medan jag traskar nerför de fem trapporna.

Roger och jag hade tänkt äta en tidig middag i dag, för vi hann inte med någon lunch. Vi sammanstrålar i skyddsrummet och funderar på hur länge vi ska behöva avvakta här den här gången – förhoppningsvis bara någon timme. Allt stänger i Lviv klockan 20.00, när utegångsförbudet inleds.

Sedan smäller det.

Jag hör ingenting, men jag får ett sms från en ung kille vi har intervjuat i veckan. Han är vid centralstationen och hörde flera höga explosioner, han vill veta om jag är okej.

För någon natt sedan spelade fortfarande meddelandet ”place your bets” upp i skyddsrummet. Nu är det avstängt. Foto: Emma Bouvin

I skyddsrummet rullar tv-bilder med ukrainska nyheter, med avbrott för patriotiska videohyllningar till de ukrainska trupperna. Jag kan inte ukrainska, men jag ser att sändningen tycks vara fokuserad på amerikanska president Bidens besök i Polen.

På Twitter sprids det däremot filmklipp på explosioner och en enorm rökpelare. Avsändarna skriver att Lviv har träffats. I en grupp på Telegram för utländska journalister i Lviv rapporterar människor också om smällarna – men inläggen tas bort. Regeln är att ingen information om militära aktiviteter får avslöjas innan myndigheterna har bekräftat. Filmklipp och bilder kan bli vapen om de hamnar i fiendens händer, är argumentet.

Häromnatten var alla spelmaskiner igång här nere. Roulettebordet ropade ut ”place your bets” varannan minut. Nu är de avstängda.

Jag hör sirener från utryckningsfordon passera utanför huset hela tiden. Borgmästaren har gått ut i sociala medier och uppmanat alla i Lviv att hålla sig i sina skyddsrum – attacken är kanske inte över.

Tidigare har den längsta sejouren härnere varat i nästan fyra timmar.

Men då har det inte varit på allvar.