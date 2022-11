Emma Bouvin: Spänt läge när ”Satan” ska spela mot ”Ondskan”

Kan en fotbollsspelare förändra världen?

Irans forward Mehdi Taremi tror inte det. I alla fall inte när det gäller honom själv.

– Jag kan inte förändra något, tusentals andra som jag kan inte ändra på någonting, sa han under en pressträff för ett par dagar sedan.

Det är inte svårt att sätta sig in i Taremis dilemma.

Mehdi Taremi. Foto: Heuler Andrey/TT

Oavsett vad han själv tycker och tänker så sitter han fast i ett skruvstäd. På ena sidan: den hårdföra iranska regimen, som mitt under VM grep en fotbollsspelare för att ha yttrat sig om de pågående protesterna. På den andra: exiliranier som ser det som ett svek mot samma protester att över huvud taget iklä sig Irans landslagströja.

Och någonstans i mixen: pojkdrömmarna om att spela i VM, människorna som längtar efter en iransk seger, åren av träning och förberedelser som har lett till ett mästerskap i Qatar – där alla ifrågasätter vem du egentligen spelar för.

Irans landslag inför matchen mot England förra veckan då engelsmännen vann med 6–2. Foto: Jonas Lindkvist

När Iran nu möter USA i VM är det för andra gången i historien. Den första matchen under VM i Frankrike 1998 har ofta utnämnts till den mest politiska i fotbollshistorien.

Man kan kalla relationen mellan USA och Iran för ”dålig” men det är en extrem underdrift. USA heter enligt den iranska regimen ”Den stora Satan”. När länderna skulle mötas 1998 var det ett uttalat krav från ayatollan att de iranska spelarna skulle bekämpa denna Satan, annars behövde de faktiskt inte bry sig om att komma hem igen.

– Vi kommer inte att förlora. Många familjer till martyrer förväntar sig att vi ska vinna och vi ska vinna för deras skull, sa dåtidens landslagsforward Khodadad Azizi inför matchen.

Den amerikanska mittfältaren Tab Ramos sa att han trodde att vinst var viktigare för Iran än för hans eget lag.

– Jag har inte hört någon säga ”nu slår vi Iran, vi gör det för Bill Clinton”, kommenterade han.

Supportrar för både Iran och USA tillsammans inför matchen 1998. Foto: Jerome Delay/AP

Det hade gått nästan 20 år sedan alla diplomatiska förbindelser bröts länderna emellan, när den västvänlige (men folkligt hatade) shahen störtades 1979. Han ersattes av dagens islamistiska diktatur vilket bland annat fick till följd att 52 amerikanska diplomater hölls som gisslan i Teheran i 444 dagar, fram till den 20 januari 1981.

För rättvisans skull bör också nämnas att den västvänlige (men som sagt: folkligt mycket hatade) shahen aldrig hade kommit till makten om det inte vore för USA, som via en CIA-stödd kupp hjälpte honom att få undan den demokratiskt valda premiärministern Mohammed Mossadeq 1953.

Varför gjorde de så? Det korta svaret är att det handlade om olja.

Läget var alltså spänt, men på matchdagen sa president Bill Clinton att han hoppades att mötet skulle bli ett steg på vägen för att de två länderna skulle kunna närma sig varandra igen. Mullorna i Iran höll troligen inte med, eftersom deras enda kända uppmaning till spelarna var ”vinn över den stora Satan”.

Men laget ville annorlunda.

De iranska spelarna överlämnade vita rosor till amerikanerna inför matchen. Foto: TT

När de äntrade planen hade de med sig varsin vit ros till alla amerikanska spelare, en sistaminuten-idé från det iranska fotbollsförbundet. En fredsgåva. Sedan tog de två lagen en historisk bild tillsammans.

Och därefter vann Iran med 2–1 vilket fick hela Teheran att förvandlas till en stor glädjeyra.

Matchen betraktades som en seger för freden. 18 månader senare möttes de två länderna igen, i en vänskapsmatch på amerikansk mark.

– Vi gjorde mer på 90 minuter än politikerna lyckades med på 20 år, kommenterade den amerikanska försvararen Jeff Agoos.

Den historiska bilden som det iranska och amerikanska lagen tog tillsammans innan matchen. Foto: TT

Det såg ljusare ut än på länge. Ett tag. Sedan kom den 11 september 2001 och därefter det beryktade talet från president George W Bush vilket utnämnde Iran till en av ”Ondskans axelmakter”.

När de två lagen nu möts igen är läget likadant, men ändå helt annorlunda. Under helgen har Iran försökt få Fifa att diskvalificera USA efter att USA delat en redigerad bild på Irans flagga i sociala medier inför matchen. Inlägget togs senare bort.

En avgörande skillnad är också att de spelar en match som många tycker borde ställas in, blåsas av, bojkottas.

Ryssland får inte spela i VM, varför får Iran göra det? Varför får Saudiarabien? Varför spelas ens ett VM i Qatar?

Politiken är ytterst närvarande i detta icke-politiska sportevenemang. Inför sin första VM-match valde de iranska spelarna att inte sjunga sin egen nationalsång. En del har hyllat dem för den tysta protesten. För andra räcker det inte.

Irans förbundskapten Carlos Queiroz tycker att det är för stor fokus på att just hans spelare ska svara på politiska frågor. Foto: Miguel Medina/AFP

Irans portugisiska förbundskapten Carlos Queiroz har i alla fall tröttnat på typen av frågor hans spelare peppras med.

– Låt dem spela spelet. Det är vad de vill göra. Spela för Irans folk. Fotbollsspelare är inte supportrarnas fiende, sa han till BBC i fredags.

På sitt Instagramkonto har han delat en bild på Irans laguppställning och parafraserar John Lennon:

”All we are doing, is give Dream a chance”.

I kommentarsfältet finns över 12 000 reaktioner.

De innehåller ungefär lika delar hjärtan och emojis som kräks.