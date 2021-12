En andra tidskapsel hittad under sydstatsstatyn

Den första tidskapseln, som öppnades i Richmond den 22 december, visade sig efter fem timmars arbete inte innehålla mer än en almanacka, en vattenskadad bok, ett mynt, en katalog, ett brev och ett foto på en av stenhuggarna bakom statyn.

https://twitter.com/GovernorVA/status/1475526531200004101

Förhoppningen är att denna andra tidskapsel ska innehålla historiskt viktiga föremål från det amerikanska inbördeskriget, som till exempel vapen eller till och med ett foto på presidenten Abraham Lincoln, rapporterar New York Times.

Bakgrunden till jakten är en granskning journalisten Dale Brumfield publicerade i Richmond magazine 2017, där han beskrev sig ha hittat belägg för att en tidskapsel med potentiellt historiskt innehåll eventuellt ska ha grävts ned under statyn.

Själva sökandet efter denna tidskapsel kunde dock börja först i september, efter att Virginias guvernör Ralph Northam meddelat att statyn skulle rivas efter en lång rättsprocess. Statyn, som restes 1890 i vad som var huvudstaden i Amerikas konfedererade stater, sågs i skuggan av mordet på George Floyd i Minneapolis 2020 som en otidsenlig hyllning av USA:s konfedererade stater.

Sydstatssymboler och konfederationsmonument har under de senaste åren varit en laddad fråga i USA, och under de senaste åren har hundratals statyer rivits. Detta på grund av av att sydstaterna under USA:s inbördeskrig slogs för att bevara slaveriet.

I denna diskussion har särskilt Robert E Lee, som mellan 1861–1865 var konfederationens överbefälhavare, blivit en symbol för rasism och slaveri. Men han har också blivit en ikon bland personer som förespråkar den romantiserande ”The lost cause”-myten, som velat spela ned inbördeskrigets koppling till slaveri. Bland annat de våldsamma upploppen i samband med den högerextrema Unite the right-demonstrationerna i Charlottesville, Virginia, i augusti 2017, hade sin grund i ett beslut av att flytta en staty som föreställde Robert E Lee.

Den nyfunna tidskapseln är fortfarande oöppnad. Enligt Ralph Northam kommer arbetet med att öppna den påbörjas på tisdagen klockan 13.00 lokal tid.

”Röntgenbilder ger oss en första bild av tidskapselns innehåll: experter tror att den kan innehålla mynt, böcker, knappar och till och med ammunition från det amerikanska inbördeskriget”, skrev han på Twitter under måndagen.

https://twitter.com/GovernorVA/status/1475597912117760004

