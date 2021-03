En av tio har fått första dosen – så är läget i de nordiska länderna

SVERIGE

Hur ser coronaläget ut?

Sverige har haft en ökad smittspridning de senaste veckorna och flera regioner, däribland Stockholm, säger att de befinner sig i en tredje våg. Totalt har 744.272 smittats av coronaviruset. 13.262 personer har avlidit i sviterna av sjukdomen i Sverige.

Hur ser det ut med vaccinationerna?

Sverige har tillfälligt stoppat vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin efter förra veckans uppgifter om svåra biverkningar. Besked om framtiden väntas komma senare den här veckan. Drygt 380.000 personer är fullt vaccinerade i Sverige. Omkring 520.000 har fått en dos.

När ska svenskarna vara färdigvaccinerade?

Enligt den nuvarande planen ska alla svenskar över 18 år erbjudas vaccin före halvårsskiftet. Målet kan dock komma att ändras sedan det blivit känt att Sverige får 3,3 miljoner doser färre än planerat från Astra Zeneca. Regioner som Skåne och Halland har sagt att det är omöjligt att uppfylla målet med nuvarande vaccinationstakt.

En äldre dam blir vaccinerad mot covid-19 i den tillfälliga vaccinationsstationen i Edsbergskyrkan i Sollentuna i början av mars. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När kan man börja se lättnader i restriktionerna?

Enligt de scenarier som Folkhälsomyndigheten har gjort kommer smittan att nå en topp i mitten av april. Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare sagt till DN att Sverige kommer att kunna göra en mjuk utfasning av restriktionerna när smittspridningen har avtagit, eftersom Sverige har haft en förhållandevis konstant nivå av restriktioner under en längre period.

Hur ser läget ut med de nya virusvarianterna?

Den brittiska virusvarianten, som sprider sig snabbare än andra varianter, finns i samtliga regioner och är på väg att bli dominerande Sverige. Just nu pågår ett utbrott av den sydafrikanska varianten i studentmiljöer i Uppsala. Av den brasilianska varianten finns ett mindre antal bekräftade fall.

Hur ser läget ut inför påsken?

Folkhälsomyndigheten har inte kommit med några speciella rekommendationer inför påsken. Det finns ingen avrådan från fjällresor, men det poängteras att resorna ska ske på ett smittsäkert sätt. Enligt Anders Tegnell har tidigare farhågor om ökad smittspridning i samband med skollov inte blivit verklighet.

NORGE

Hur ser coronaläget ut?

Norge har haft en ökad smittspridning de senaste fem veckorna. Förra veckan registrerades mer än tusen nya fall per dygn under ett antal dagar, det är den hittills högsta nivån under pandemin. Smittspridningen är ojämnt fördelad över landet, 90 procent av de nya fallen finns i Oslo, Vestfold och Viken-området. Totalt har 87.519 smittats av coronaviruset. 649 personer har avlidit i sviterna av sjukdomen i Norge.

Hur ser det ut med vaccinationerna?

Norge har stoppat vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin på grund av uppgifter om svåra biverkningar. Fyra personer, samtliga kvinnor yngre än 50 år, har avlidit efter att ha fått vaccinet. En bred expertgrupp håller nu på att utreder om nyttan med vaccinet är större än riskerna. På måndagen hade 505.688 fått minst en dos. 4,87 procent av norrmän äldre än 18 år är fullvaccinerade, 9,38 procent har fått en dos.

Teststation på Armauer Hansens gate i Oslo, Norge. Foto: Jil Yngland/TT

När ska norrmännen vara färdigvaccinerade?

Det finns inget slutdatum, och enligt Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska Folkhälsoinstitutet, är frågan svår att besvara efter förseningar av leveranserna samtidigt som Astra Zenecas vaccin är pausat. Enligt den nuvarande prognosen ska åldersgruppen 45–54 år vara värdigvaccinerad i mitten av juli.

När kan man börja se lättnader i restriktionerna?

Just nu är arbetet i Norge fokuserat på att bekämpa regionala och lokala utbrott med testning, smittspårning och karantän. Frode Forland säger att kan det bli aktuellt att försiktigt börja släppa på restriktionerna en bit in i maj.

Hur ser läget ut med de nya virusvarianterna?

I Oslo, Vestfold och Viken, där smittspridningen är störst, utgörs 80 procent av de nya fallen av den brittiska virusvarianten som är mera smittsam. I Bodø har man haft ett större utbrott av den sydafrikanska varianten, som enligt Frode Forland har varit mycket svårt att slå tillbaka. Bodø och tio intilliggande kommuner stängdes delvis under en period. I Norge finns enstaka fall av den brasilianska mutationen.

Hur ser läget ut inför påsken?

Det finns en oro inför påsken, då människor från orter med hög smittspridning kommer att besöka skidorter med låg smittspridning. På flera håll har det införts begränsningar om hur många besökare som innehavare av fritidshus får ta emot. Norrmännen uppmanas att undvika onödiga resor.

FINLAND

Hur ser coronaläget ut?

Smittspridningen är fortfarande hög i huvudstadsområdet och i Åbo. Landet som helhet har en incidens på 170 (fall per 100.000 invånare) de senaste två veckorna (mot 150 de tidigare två), har Helsingfors 340 och Åbo 260. Skillnaderna är stora mellan södra och norra Finland, där incidensen i Österbotten är 16.

Det finns också en annan stor skillnad mellan södra och norra delen av landet då smittspridningen i söder är jämnt fördelad över samhället medan det fortfarande uppstår lokala utbrott i norr. Belastningen på sjukvården är fortsatt hög med ett ökande antal patienter inlagda på intensivvårdsavdelningar. 808 personer har avlidit sedan pandemin inleddes. Totalt har 72.073 smittats av coronaviruset.

På Helsingfors-Vanda flygplats testades en ny strategi i kampen mot covid-19 i september förra året. Det visade sig att specialtränade hundar kan nosa sig till viruset, även hos symtomfria personer. Susanna Paavilainen med hundarna Miina och Kössi. Foto: Niklas Meltio

Hur ser det ut med vaccinationerna?

13,3 procent (733.798 personer) har fått första dosen medan 1,6 procent (87.156) har fått den andra.

När ska finländarna vara färdigvaccinerade?

Trots att Astra Zenecas vaccin är satt på paus betyder det inte att Finland ändrar sitt vaccineringsmål. Myndigheterna räknar med att alla som vill inom riskgrupperna ska vara vaccinerade i slutet av april och att befolkningen i övrigt ska ha fått sina sprutor till midsommar.

När kan finländarna börja se lättnader i restriktionerna?

Det finns för tillfället inga planer på att lätta på restriktionerna.

– Jag räknar med att vi totalt sett kommer att kunna lätta på en del av restriktionerna steg för steg när vi närmar oss sommaren. Men är det något vi har lärt oss när det gäller det här viruset så är det att vara försiktiga. Att inte ta ut något i förskott, säger Markku Tervahauta, som är generaldirektör för THL, Finlands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Hur ser läget ut med de nya virusvarianterna?

Den brittiska varianten har ett starkt grepp om södra Finland där den står för mellan 50 och 70 procent av alla nya fall och nu sprids den också norrut.

– Vi ser att den verkar sprida sig snabbare än den gamla, men vi har ännu inte sett att den medför fler dödsfall, säger Tervahauta.

– Men vi är oroade för de brasilianska och sydafrikanska varianterna och har en ökad kontroll vid gränsen.

Hur ser läget ut inför påsken?

Finlands regering diskuterar just nu nya restriktioner för huvudstadsområdet och Åbo som kan betyda en något minskad rörelsefrihet för invånarna där.

DANMARK

Hur ser coronaläget ut?

Antalet nya bekräftat smittade ligger på mellan 650 och 700 fall per dygn. Smittan har gått ned kraftigt på äldreboenden och inom sjukvården sedan vaccinationerna inleddes medan antalet inlagda på sjukhus ökar. Hittills har 226.777 personer bekräftats smittade och 2.402 personer registrerats som avlidna sedan pandemin inleddes.

Hur ser det ut med vaccinationerna?

10,9 procent av befolkningen har fått sin första spruta och 5,4 procent har fullt vaccinerade. Sammanlagt har 943.000 doser administrerats. Av de som fått minst en dos har 0,6 procent trots allt fått covid-19. Just nu är all vaccinering med Astra Zenecas vaccin stoppat efter misstänkta biverkningar. Omkring en miljon personer mellan 65 och 85 år kommer att få Pfizer eller Moderna istället för Astra Zeneca som var planerat. Nytt besked kommer senare i veckan.

67-åriga Aage Steen Jensen får vaccin i sitt hem i Ålborg, Danmark, 5 mars 2021. Foto: Bo Amstrup/Scanpix

När ska danskarna vara färdigvaccinerade?

Alla vuxna ska ha erbjudits vaccin senast den 18 juli och vara färdigvaccinerade omkring fyra veckor efter. Sundhedsstyrelsen konstaterar dock att det kan gå snabbare om man får tillgång till Astra Zenecas vaccin igen.

När kan danskarna börja se lättnader i restriktionerna?

Partiledarna från samtliga partier i Folketinget diskuterar nu att börja släppa på restriktionerna från den 6 april och hur en fortsatt plan för att öppna samhället helt ska se ut. En presskonferens kommer att hållas under tisdagen.

Hur ser läget ut med de nya virusvarianterna?

Den brittiska varianten är spridd i Köpenhamnsområdet och i Viken och är sedan i februari den mest spridda i landet. En dansk rapport visar att varianten ökar risken för att läggas in på sjukhus med 64 procent.

– Under förra veckan stod den brittiska varianten för 93,4 procent av alla sekvenserade prover i Danmark, säger Tyra Grove Krause, avdelningschef för infektionsberedskap vid Statens Seruminstitut.

Hur ser läget ut inför påsken?

Inga beslut har ännu tagits, men flera läkare som uttalar sig i danska medier beskriver läget som stabilt med låga inläggningstal.

– Vi befinner oss i ett läge där den långsamma återöppningen inte har medfört någon större ökning av smittspridningen.

ISLAND

Hur ser coronaläget ut?

Med 6.119 bekräftade fall och 29 avlidna har Island klarat sig relativt lindrigt från pandemin. Efter regeringens beslut att åter öppna gränserna har 26 personer bekräftats smittade de senaste tre dagarna och statsminister Katrin Jakobsdottir kommer att träffa epidemiolog Torulfur Gudnason under tisdagen för att diskutera läget sedan smittspridningen ökat. De 26 smittade har resulterat i att 300 personer satts i karantän. Spridningen beskrivs som större än i höstas.

På DeCode genetics forskningslaboratorium i Reykjavik arbetar man för att sekvensera varje enskilt positivt prov från som tar coronatest. Forskarna tar reda på virusets stam och ursprung, vilket gör Island till ett världsledande land inom sekvensering av covid-19. Foto: Halldor Kolbeins/AFP

Hur ser det ut med vaccinationerna?

22.887 personer har fått sin första spruta och 15.066 har fått båda och är färdigvaccinerade. De som är över 65 år har fått Pfizer eller Moderna. Sedan den 12 mars har Astra Zeneca pausats.

När ska islänningarna vara färdigvaccinerade?

Alla vuxna ska vara vaccinerade före den 1 juli. Hur det går är beroende av om Astra Zenecas vaccin åter kommer att få användas.

När kan islänningarna börja se lättnader i restriktionerna?

Epidemiolog Torulfur Gudnason säger till RUV att Island kan vara på väg in i en fjärde våg vilket kan resultera i fler restriktioner. Just nu får 50 personer träffas i privata sammankomster och på restauranger och gym. Teater, bio, utställningar och konferenser tillåter 200 personer med munskydd och bokad plats. Alkohol får serveras till 23. Hur det går med eventuella lättnader avgörs under tisdagen.

Hur ser läget ut med de nya virusvarianterna?

Myndigheterna har bekräftat att den brittiska varianten finns och verkar sprida sig snabbare än den ursprungliga. Smittskyddsmyndigheterna tror också att den brasilianska varianten har kommit till Island. Troligen har alla de 26 som smittats de senaste tre dagarna den brittiska varianten.

Hur ser läget ut inför påsken?

Många konfirmerar sina barn under påskhelgen och myndigheterna varnar för att hålla stora fester. Det finns inga särskilda restriktioner när det gäller att åka på skidresor långt ifrån hemmet. Simhallarna, som är utomhus, är öppna och tar emot 75 procent av kapaciteten.