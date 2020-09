En gång demokratisk hjälte – nu står exkung Juan Carlos eftermäle på spel

Fakta. Napoleonkrigen splittrade landet

Under den spanska stormaktstiden styrdes riket av huset Habsburg, eller ”österrikarna” som de kallas i Spanien. Ättens spanska gren dog ut 1700, vilket utlöste ett stort europeiskt krig om Spaniens krona. När det var över hade katalanerna mist sitt självstyre, Gibraltar hade blivit brittiskt och det franska kungahuset, bourbonerna, var installerade i Madrid - under förspanskat namn, los borbónes. Efter napoleonkrigen splittrades landet i läger som stödde olika borbonska pretendenter, något som gav upphov till tre stora inbördeskrig under 1800-talet, de så kallade carlistkrigen.

Spanien har kvinnlig tronföljd, och om monarkin överlever kommer kung Felipe VI en dag att avlösas av sin dotter Leonor, född 2005.