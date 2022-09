En liten grupp superanvändare styr innehållet på Facebook

John bor i delstaten New York och är mycket aktiv på Facebook. Han skriver med stora bokstäver, och kallar det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosi för ”PIGLOSI” (gris-losi). Öknamn på politiker gillar han, speciellt på kvinnliga demokrater, och alldeles särskilt på svarta, kvinnliga demokrater. Han använder n-ordet, och skriver ofta och gärna att man måste skjuta eller döda eller köra över eller bränna alla demokrater.

Michelle tycker om att sprida desinformation om covid-19, eller ”the plandemic” som hon kallar pandemin – ett namn som syftar på att viruset skulle vara ett planerat biologiskt vapen som utvecklats för att kontrollera världens befolkning, en effekt av 5G-nätverk eller liknande konspirationsteorier. Michelle kopierar in samma långa texter om detta i kommentarerna på alla möjliga populära Facebooksidor om och om och om igen.

Calvin skriver nedlåtande om homosexuella och svarta, har mycket att säga om muslimer och analyserar utförligt kroppsdelarna hos kvinnliga anhängare till president Joe Biden.

Den som har varit på Facebook har säkerligen någon gång stött på personer som John, Michelle och Calvin.

– Detta är ganska motbjudande Facebookanvändare. Vi vet alla att det finns obehagliga personer på sociala medier och på nätet i allmänhet. Det som är annorlunda här är att dessa personer så vitt vi kan se är några av de mest inflytelserika användarna på hela Facebook, säger Matthew Hindman, professor i media- och kommunikationsvetenskap vid George Washington University i Washington DC.

Matthew Hindman berättade om John, Michelle och Calvin och andra så kallade superanvändare vid en tvärvetenskaplig konferens om kunskapsresisitens vid Stockholms universitet i slutet av augusti.

Foto: Matt Rourke/AP

Om vi ska förstå varför det sprids så mycket hat och desinformation på Facebook måste vi förstå vilka superanvändarna är.

– Den mesta aktiviteten kommer från en mycket liten del av användarna, och Facebook är beroende av dem. Vilka de är spelar verkligen roll eftersom Facebook använder dem för att rekommendera innehåll åt andra, säger Matthew Hindman.

”När vi ger alla en röst och ger människor makt så blir det vanligtvis riktigt bra. Vi ser det som vår roll att ge människor den makten”, sa Facebooks grundare Mark Zuckerberg i en intervju med det amerikanska tv-bolaget ABC år 2010.

– Vad Facebook än gör, så är det inte något som ger alla användare samma röst, säger Matthew Hindman.

Facebook hävdar att 2,9 miljarder människor använder plattformen varje månad och att två tredjedelar av dem använder Facebook varje dag. Av dem är 427 miljoner aktiva i Europa och 262 miljoner i USA.

– I praktiken är det inte sant. I praktiken är plattformen mycket smalare. I USA är den största delen av den offentliga aktiviteten koncentrerad till 500 sidor. 95 procent av all aktivitet i USA sker på tusen sidor och i några tusen öppna Facebookgrupper.

Tillsammans med sina kollegor Nathaniel Lubin och Trevor Davis samlade Matthew Hindman in allt som postades under 60 dagar från juni till augusti 2020 på de 500 offentliga Facebooksidor som drivs från USA och som har flest användare. Sidorna handlar om allt från politik, nyheter, sport och underhållning till djur, personlig utveckling, kristen tro, matlagning och handarbete. Under en tvåveckorsperiod samlade forskarna också in miljontals inlägg i fler än 41 000 av de största offentliga amerikanska Facebookgrupperna.

– Till slut hade vi 52 miljoner användare som hade varit aktiva på offentliga Facebooksidor och grupper någon gång under perioden, säger Matthew Hindman.

Många av användarna hade bara gillat ett eller två inlägg på de mest populära offentliga sidorna.

– Baserat på Facebooks officiella siffror om antal användare kom 35 procent av aktiviteten från 0,3 procent av användarna. Mer än hälften av aktiviteten, 52 procent, kommer från en procent av användarna.

Foto: Daniel Felipe Kutepov/TT

År 2018 ändrade Facebook sina algoritmer för att premiera vad de kallar MSI, meaningful social interactions, ungefär meningsfullt socialt samspel.

– Facebook hävdade att de skulle bli bättre på att visa innehåll som engagerar dina vänner och din familj, säger Matthew Hindman.

MSI är ett sätt att ge poäng till inlägg som engagerar människor. Att gilla ett inlägg kan ge en poäng, att trycka på hjärtat eller på det arga ansiktet ger fem poäng, en kort kommentar ger 15, en lång kommentar ger 30 poäng och så vidare. Inlägg med högt MSI hamnar sedan överst eller högt upp i flödet för Facebookanvändarna.

Forskarnas resultat tyder på att mellan 600 000 och 800 000 användare skapar mer MSI än de övriga drygt 250 miljoner amerikanerna på Facebook.

För att ta reda på vilka dessa personer är valde forskarna slumpvis ut 30 000 användare av de 52 miljoner de hade hittat, och läste allt som de 300 mest aktiva av dem skrev på Facebook under de 60 dagarna sommaren 2020, totalt mer än 80 000 inlägg.

– Det är tydligt att de har en viss demografi. De är vitare än befolkningen i övrigt, och betydligt äldre. Det är för övrigt slående hur få personer under 30 vi hittar över huvud taget, säger Matthew Hindman.

Det var fler män än kvinnor, och en majoritet av dem var anhängare till Donald Trump. Däremot hittade forskarna nästan inga botar, alltså robotkonton som sprider skräpinlägg och reklam.

– Superanvändarna är oftast inte automatiserade konton. De kan vara troll, och de kan vara samordnade. Men detta är framför allt riktiga individer.

Majoriteten av de 300 användarna delar och sprider desinformation, om till exempel covid-19 och vaccin.

– Det är också svårt att förmedla nivån på fientligheten och ilskan som genomsyrar den stora majoriteten av de här hyperaktiva användarna. De är arga och de är aktiva. Om och om igen uttrycker de hat mot olika andra grupper, ofta eller främst svarta. Vi hittade enormt mycket kommentarer om invandrare och muslimer, och en chockerande mängd antisemitism, säger Matthew Hindman.

Det är än så länge för tidigt att dra några slutsatser om mönstret är detsamma även utanför USA. Matthew Hindman och hans kollegor har gjort mindre studier av Facebook i Tyskland, Polen, Italien och Indien. De har hittat både likheter och skillnader. Bland annat fanns det fler botar bland användarna i Tyskland.

Trots att många av superanvändarna bryter mot Facebooks regler fortsätter de som förut även nu, två år efter att forskarna samlade in sina data.

– Det är slående är att nästan alla dessa konton fortfarande är aktiva. Trots Facebooks upprepade påståenden att de straffar och stänger av användare som bryter mot reglerna. Så vitt vi kan se är det helt enkelt inte sant, säger Matthew Hindman.

