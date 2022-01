En miljard vaccindoser levererade genom Covax

Vaccinsamarbetet Covax inleddes under pandemins första år av Världshälsoorganisationen, WHO och vaccinalliansen Gavi. Syftet med samarbetet var att fördela covidvaccin även till länder med mindre ekonomiska resurser. De första doserna levererades i februari 2021 till Ghana och de doser som nu ett knappt år senare markerar milstenen – en miljard vaccindoser för Covax – gick till Rwanda.

Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrans (S) skriver i en kommentar till DN att det är ”välkommet” att Covax-samarbetet nu passerat en miljard levererade vaccindoser.

”För att få slut på pandemin räcker det inte att enbart klara av vaccinationerna här hemma. Sverige är inte ute ur pandemin fören världen är det, därför är ökad vaccintillgång och vaccination via Covax-samarbetet en utpekad prioritet”, skriver hon.

Sveriges biståndsminister Matilda Ernkrans. Foto: Alexander Mahmoud

Sverige hade inledningsvis som mål att donera tre miljoner doser vaccin till Covax under förra året, ett mål som sedan skrevs upp till sex miljoner och vid bokslutet för 2021 hade Sverige donerat drygt nio miljoner vaccindoser. Förra veckan beslutade regeringen att ytterligare en halv miljon doser ska skänkas till Covax.

Trots att en miljard doser nu levererats till länder runt om i världen via Covax, ungefär 90 procent till låg- och medelinkomstländer, har vaccinsamarbetet inte alls varit så lyckosamt som WHO önskat. Under 2021 var målet att leverera två miljarder vaccindoser mot covid-19 till länder som inte har resurser att själva stå för kostnaderna. Anledningen till att man missade målet är enligt Covax den hårda konkurrensen från världens rika länder som hamstrar doser – vilket också WHO kritiserat västländerna för vid upprepade tillfällen.

– Det har funnits en väldigt stor ilska från WHOs generaldirektör och afrikanska ledare när rika länder lagt beslag på nästan allt vaccin. Många fattiga länder är helt beroende av Covax och har fått alldeles för lite, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

Den globala ojämlikheten är fortfarande stor gällande vaccinationstäckningen. Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP har nästan 68 procent av befolkningen i höginkomstländer fått åtminstone en dos. I låginkomstländer är motsvarande siffra 11,4 procent.

– Det globala systemet har inte fungerat och det har kostat väldigt många liv, säger Anna Mia Ekström.

Anna Mia Ekström. Foto: Martin Stenmark/Karolinska institutet

Hon säger också att den låga tillgången på vaccin i fattiga länder har gett utrymme för missuppfattningar och desinformation.

– Länder som knappt fått något vaccin har inte kunnat gå ut med ordentlig information och nu står man inför en situation där många är oroliga för vaccinet. Det finns en ganska stor risk att relativt många kommer välja bort vaccin, säger Anna Mia Ekström.

Utöver brist på vaccin och skepsis bland befolkningen har många länder i bland annat Afrika svaga logistikkedjor och svårt att få ihop tillräckligt med personal för att genomföra alla vaccinationer.

Under 2022 kommer den globala efterfrågan på vaccin förmodligen vara mött, enligt Anna Mia Ekström, dock troligen inte WHO:s mål om att 70 procent av världens befolkning ska vara vaccinerad. En täckning på omkring 40 procent i de 90 länder som fortfarande ligger under den nivån och som efterfrågar det ser hon som mer realistiskt

– Det kanske inte är nödvändigt med högre täckning, nu när många förhoppningsvis fått en viss immunitet med omikron. Dessutom har många av dessa länder en väldigt ung befolkning med små riskgrupper, säger hon.

Kommer västländernas hamstrande av vaccin fortsatt innebära problem för övriga delar av världen?

– Det beror på om eller snarare när det kommer uppdaterade vaccin, då kommer rika länder förmodligen återigen lägga beslag på detta och fattigare länder förfördelas. Det leder i sin tur till att misstron ökar och kanske en mindre benägenhet att ta de ”gamla” vaccinen, säger Anna Mia Ekström.

När vi så småningom kan se tillbaka på på coronapandemin kommer världens osynkroniserade hantering för att bromsa smittan ses som ett misslyckande, anser Anna Mia Ekström.

– Världens ledare har inte lyckats samordna en strategi för att tackla viruset och länder har gått sin egen väg. Fokus har bara hamnat på en sjukdom och man har låtit basala delar av sjukvården falla ihop på många platser.

Hon ser också en risk för att ett liv där restriktioner kan bli det nya normala i länder som tagit i med hårdhandskarna under pandemin.

– Mindre demokratiska länder har ibland tagit tillfället i akt och använt smittan som en ursäkt. Skolstängningar, utegångsförbud och uppskjutna val har inte varit motiverat ur ett smittskyddsperspektiv. I fattiga länder har vi 10-tals miljoner barn som inte kommer tillbaka till skolan.