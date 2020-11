England går mot hårdare restriktioner efter stängningens slut

Den 2 december tar den månadslånga stängningen av stora delar av det engelska samhället slut. Enligt brittiska medier planerar regeringen att ersätta den med en hårdare version av de restriktioner som tidigare använts på lokal nivå.

Enligt bland andra The Independent kommer fler områden och städer i England att inrymmas i de hårdare restriktionerna. Frågan kommer att diskuteras av regeringen under söndagen.

Flera tidningar skriver också att Boris Johnson på måndagen kommer att meddela hur invånarna får fira julen.

Enligt The Guardian kan Johnsons plan stöta på problem då 70 konservativa parlamentsledamöter ska ha skrivit under ett brev som ifrågasätter att sätta in de hårdare restriktionerna som enbart gäller England – inte Skottland, Wales och Nordirland.

Parlamentarikerna vänder sig bland annat emot att stänga icke nödvändiga butiker, begränsa idrottsaktiviteter utomhus och att införa restriktioner för besök på äldreboenden utan att först presentera vetenskapliga belägg för nyttan av detta, skriver tidningen.

En ny opinionsundersökning visar samtidigt att allmänheten föredrar att ha en fortsatt stängning över jul istället för att få en ny i januari.

På lördagen redovisade de brittiska myndigheterna 19.875 nya fall av coronaviruset och ytterligare 341 dödsfall som registrerats under det senaste dygnet.

Antalet nya fall har legat kring 20.000 eller högre sedan den 20 oktober.