Erdogan ställer in – för tredje dagen i rad

Under torsdagen skulle han delta på plats vid invigningen av ett kärnkraftverk, men medverkade istället via länk. Han ska då ha sett blek ut.

Under tisdagen tvingades Erdogan avbryta en pågående tv-intervju, vilket han förklarade med maginfluensa. De valmöten han skulle hålla under onsdagen och torsdagen ställdes därefter in.

Regeringstjänstemän har försökt skingra oron över den 69-årige presidentens hälsa inför kommande president- och parlamentsval, som ska äga rum den 14 maj. Erdogan själv skrev på Twitter under onsdagen att han skulle vila i hemmet, på läkares inrådan.

Erdogan, som genomgick en tarmoperation 2011, har styrt Turkiet sedan 2003, först som premiärminister och som president sedan 2014.

De senaste veckorna har det varit ett intensivt kampanjarbete inför valet för Erdogan, och han har deltagit i flera evenemang över hela landet varje dag, skriver nyhetsbyrån AP.