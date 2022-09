Erdogans hot mot Grekland: ”Vi kan anfalla er plötsligt”

På måndagen talade president Recep Tayyip Erdogan i tv och yttrade sig mycket utmanande om grannlandet och Nato-partnern Grekland:

– Grekland är inte på vår nivå, det är oss underlägset ekonomiskt, politiskt och militärt.

Tidigare, under veckoslutet, hade Erdogan hettat upp den redan irriterade stämningen. Då vände han sig direkt till den grekiska regeringen med ett hot att slå till militärt mot de grekiska öarna närmast Turkiet:

– Vi kan komma plötsligt en natt. Att ni ockuperar öarna skrämmer oss inte. När den rätta tiden är inne kommer vi att göra det som måste göras.

Samtidigt anklagade Erdogans inrikesminister Süleyman Soylu Grekland för att träna kurdiska PKK-terrorister i ett flyktingläger utanför Aten. En grekisk talesperson avvisade indignerat påståendet och antydde att den som sprider sådana uppgifter är mentalt ur balans.

Ledande turkiska politiker har under de senaste veckorna spätt på de spända relationerna till Grekland, av allt att döma med avsikt. En känd turkisk skribent sade i förra veckan till DN:

– Grekland är en bekväm slagpåse. Eftersom vi båda är Nato-medlemmar kan Nato inte gripa in kraftfullt till Greklands försvar. Syftet med att reta Grekland är att avleda uppmärksamheten från den usla ekonomin och fokusera den politiska diskussionen på historiska och fosterländska ämnen.

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis talar med patriarken Bartholomeus i Istanbul i mars 2022. Besöket i Turkiet inkluderade även ett ovanligt möte med president Erdogan - relationerna mellan de båda länderna är ansträngda, och har försämrats. Foto: Emrah Gurel

Turkiet har navigerat skickligt och utan skrupler sedan det ryska anfallet på Ukraina, som i ett slag stärkte Ankaras hand storpolitiskt. Men inom EU och Nato anser man att Turkiets proklamerade neutralitet i konflikten har en svår slagsida till Rysslands förmån. Frankrikes utrikesminister Catherine Colonna for på måndagen till Ankara, dels för att försöka kyla av den turkisk-grekiska osämjan, dels för att protestera mot Turkiets nya roll som Rysslands livlina under sanktionerna. De turkiska flygplatserna och flygbolagen har i praktiken blivit ryska flygplatser, och mycket av det som Ryssland nekas av EU och USA köper det av eller via Turkiet.

Erdogan har förklarat att Turkiet, med sitt stora beroende av rysk energi, är ur stånd att ansluta sig till sanktionerna. De andra västländerna har förståelse för detta, och har funnit sig i att Turkiet exporterar normalt till Ryssland. Men enligt Bryssels beräkningar är den turkisk-ryska handeln i dag 50 procent större än för ett år sedan, trots det stora bortfallet av ryska turister på turkiska badorter. Denna ökning, menar experterna, betyder att Turkiet fungerar som Rysslands bulvan under handelskriget mellan Ryssland och Nato – där Turkiet är medlem.

