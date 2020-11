Erdogans svärson avgår som finansminister

Det troliga är att Albayrak, gift med presidentens dotter Esra, valt att lämna en omöjlig sak i andra händer. Erdogans fixa idé – tvärtemot all sakkunskap – att låga räntor motverkar inflation har drivit turkiska riksbankschefer till förtvivlan och landets finanser i botten.

Under Erdogans 18 år vid makten har ekonomin vuxit stadigt, men på ett osunt recept: statssubventionerad kredit till företagen, framför allt till byggsektorn. Under goda tider, då folk har råd att köpa lägenheter och konsumera, går detta ihop. Under kriser, som nu, skapas farliga underskott.

Erdogans kuriösa åsikt om förhållandet mellan ränta och inflation, först lanserad av Irans förre president Mahmoud Ahmadinejad, har hindrat landet att värna om sin valuta och tärt på dollarreserven. Ekonomer och rådgivare har slitit sitt hår i försöken att förklara för Erdogan hur det hänger ihop, men i stället för att ta reson har han sparkat dem.

De som insisterat på att höja räntan för att hindra dollarflykten har brännmärks som agenter för en internationell ”bankräntemaffia”, ofta beskriven med antisemitiska klichéer. Dessa mörka krafter, i presidentens berättelse, ligger ständigt på lur för att sätta krokben för Turkiet i dess marsch mot stormaktsstatus.

För att till varje pris elda på sysselsättning och konsumtion uppmuntrade Erdogan under de goda åren privata turkiska företag – inte bara exportföretag – att ta lån utomlands. Denna privata utlandsskuld belöper sig i dag till 180 miljarder dollar, pengar som just nu ter sig som en osäker fordring.

Vanskötseln av ekonomin, de utrikespolitiska äventyren och neutraliseringen av rättsapparaten har sånär strypt inflödet av utländska investeringar. En utväg ur den akuta krisen vore att söka hjälp från den internationella valutafonden, och använda pengarna till resoluta ekonomiska reformer för att stimulera dynamiska exportindustrier, i stället för den korrumperade och politiskt insyltade byggsektorn.

Men IMF ger inga lån utan motprestationer från sina klienter. I det turkiska fallet skulle fonden utan tvekan ställa som villkor att den turkiska riksbanken återfår sitt oberoende, något som inte kommer på fråga för Erdogans del. Han har tre år på sig fram till presidentvalet 2023 att rycka upp ekonomin – eller ödelägga den.