Martin Gelin: Erfaren polis blir ny borgmästare i New York

Segern för Eric Adams, som var verksam i New Yorks poliskår i två decennier, speglar en klar politisk generationsklyfta bland stadens väljare.

Förra året demonstrerade hundratusentals mestadels yngre invånare mot polisvåld. Men New Yorks äldre väljare har nu röstat fram en polis som borgmästare.

Många yngre svarta aktivister i New York krävde kraftiga nedskärningar i poliskåren. Deras föräldrar ville i stället se fler poliser på gatorna.

– Det är boomers och de äldre väljarna som gillar Eric Adams. Vi som är yngre är inte så imponerade av honom, säger Nupol Kiazolu, en aktivist för antirasistiska Black Lives Matter, till DN.

I demokraternas primärval i somras stod Eric Adams mot ett halvdussin progressiva demokrater. Men han togs till seger av framför allt äldre svarta väljare i Brooklyn, Harlem och The Bronx.

Siffrorna från nattens val, där Adams besegrade republikanen Curtis Sliwa med gigantisk marginal, tyder på att Adams lyftes av stöd i samma områden.

Adams valkampanj definierades av ett glasklart budskap om brottslighet och trygghet och han lyfte gärna fram sina två decenniers erfarenhet i poliskåren.

På valnatten skickade Adams ut ett pressmeddelande där han sammanfattade sin vision för staden som ”pro-business, pro-safety”, för näringsliv och för trygghet. Adams har varit vag med sitt sakpolitiska program, men hans retorik utgör en skarp kontrast mot den sittande borgmästaren Bill de Blasio, som haft en tydligare vänsterprofil och ofta kritiserats av just näringsliv och poliskår.

Adams kampanj fokuserade konsekvent på att lösa brottsligheten i New York. Efter en stadig minskning av våldsbrott här i tre decennier ökade antalet mord, skjutningar och våldsbrott kraftigt i New York under pandemin. Samma mönster har synts i princip alla amerikanska storstäder och New Yorks ökning följer i princip det nationella genomsnittet. Men det har försvårat arbetet för de progressiva aktivister och antirasister som arbetar för omfattande reformer av poliskåren. Adams seger kan därmed få konsekvenser för demokraternas nationella politik.

Han ser ut att ha vunnit med ungefär samma koalition som tog Joe Biden till segern i primärvalet för demokraterna 2020. Han kombinerar ett stöd av mittenorienterade, välbärgade vita väljare på Manhattan, med äldre svart arbetarklass i utkanten av staden. Bidens koalition såg ungefär likadan ut, fast utspridd över hela landet. De här två väljargrupperna har inte lockats av partiets progressiva vänsterfalang, utan står i mitten i värderingsfrågor. Det skapar en knepig ekvation för demokraterna inför mellanårsvalet nästa höst.

Även om Adams fokuserat på brottslighet och trygghet under kampanjen är det osannolikt att New York kommer att återvända till den hårdföra nolltolerans som präglade brottspolitiken här under borgmästarna Rudolph Giuliani och Michael Bloomberg på 1990-talet och början av 2000-talet.

Adams förespråkade inte nolltolerans under sin tid i poliskåren, utan arbetade internt för reformer och en mer tolerant polis. Men han lär inte genomföra några minskningar av poliskåren här, vilket lär frustrera stadens energiska progressiva aktiviströrelse.

I väntan på en mer specifik sakpolitisk plattform från Adams är många optimistiska över att han kommer att förbättra stadens samarbete med delstatsregeringen i Albany. Det var rejält frostiga relationer mellan Bill de Blasio och den delstatsguvernören Andrew Cuomo, som nyligen tvingades avgå efter anklagelser om sexuella trakasserier. De två demokraterna avskydde varandra.

New Yorks nya delstatsguvernör Kathy Hochul och Eric Adams får nu en chans att vända blad. Politiskt står de dessutom närmare varandra än de Blasio och Cuomo gjorde – båda är stadigt förankrade i demokraternas mittfåra.