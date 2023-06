Erik de la Reguera: Boris Johnson tar taktisk timeout – och riskerar att fastna på sidlinjen

Logga in

I fredags kväll kom beskedet: Boris Johnson lämnar sin plats i det brittiska underhuset. Hans avskedsbrev osade av indignation och upplevda oförätter:

”Jag tvingas nu ut ur parlamentet av en handfull personer som saknar bevis för det de påstår.”

Den 58-årige Johnson syftar på den parlamentariska kommitté som fått i uppgift att utreda om han misslett underhuset – och ljugit i talarstolen – när han under sin tid som premiärminister gång på gång förnekade att det begåtts brott mot covidrestriktionerna på regeringshögkvarteret Downing Street.

Johnson menar att han är utsatt för en ”häxjakt”, och hävdar att han inte förstått förrän senare att det som varit regelbrott faktiskt var det.

Men 65 procent av britterna tror att han förstod att han ljög om det i parlamentet, enligt en mätning från Yougov. 62 procent anser att det var rätt av honom att lämna posten som parlamentsledamot.

Om Boris Johnson suttit kvar och befunnits skyldig skulle han ha kunnat bli straffad med tio dagars avstängning, vilket hade gjort det möjligt för en utmanare att tvinga fram ett extraval i Johnsons valkrets Uxbridge. Även om han då hade vunnit skulle han ha blivit politiskt försvagad. Och för Boris Johnson finns bara ett mål: comeback som partiledare och premiärminister.

Nu tar han taktisk timeout, med ett och ett halvt år kvar till nästa val. Planen är troligen att ge rivalen Rishi Sunak skulden för det som just nu ser ut att bli en stor valförlust för Tories. Kanske återgår Boris Johnson under tiden till sin roll som uppkäftig kolumnist i The Telegraph (om han inte rent av blir delägare i den krisande tidningen).

Efter det är Johnson nog beredd att göra comeback som partiledare. Men vill gräsrötterna ha honom då? Det är inte säkert, för Boris Johnsons främsta politiska projekt är brexit, och EU-utträdet är alltmer impopulärt bland väljarna.

