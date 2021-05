Erik de la Reguera: Cummings bombmatta svår att avfärda helt för Johnson

Brittiska förstasidor är ofta ett bra sätt att pejla stämningen i Storbritannien. Och på torsdagen löd rubrikerna i The Guardian, Daily Mirror och The Independent: ”Tiotusentals dog i onödan” – ett direkt citat ur Dominic Cummings vittnesmål i onsdags.

Sällan har en sådan ”flugan-på-väggen-känsla” uppstått som när Cummings, i praktiken nummer två på 10 Downing Street under denna tid, beskrev hur covid-19 ignorerades av regeringen under hela januari och februari, och om kaoset som uppstod den 12 mars förra året då man börjat inse att en nedstängning skulle krävas – samtidigt som Donald Trump ville bomba Irak och premiärministerns flickvän krävde hantering av en historia i The Times om parets hund.

Dominic Cummings.

Cummings påstår att Boris Johnson fördröjde besluten att stänga ned – såväl i mars som i september – med förödande resultat. Hälsominister Matt Hancock pekas ut för att ha ljugit och ”borde ha fått sparken 15-20 gånger”.

Bombmattan var så total att Boris Johnson såg en smula tagen ut på torsdagen, när han besökte ett sjukhus. På frågan om hans agerande lett till att tiotusentals dött i onödan svarade han:

– Nej, det tror jag inte. Men det har så klart varit en rad oerhört svåra beslut, och inget av dem har tagits lättvindigt.

Hälsoministern grillades av oppositionen i underhuset – där en del ledamöter krävde hans avgång och menade att han borde ställas inför rätta för vållande till annans död.

Men kalkylen som görs i regeringen är att detta kommer att blåsa över snabbt. Dels för att Cummings är impopulär hos allmänheten och ger intryck av att vara ute efter hämnd – men också för att den snabba vaccinationskampanjen stärkt Boris Johnsons ställning.

Det är möjligt att det är korrekt. Men det finns också en risk att Johnson tar för lätt på saken. I synnerhet om den nya indiska varianten av viruset skulle visa sig orsaka större problem än väntat. Ökar turbulensen sitter hälsominister Matt Hancock sannolikt löst på sin post.

