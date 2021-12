Erik de la Reguera: Éric Zemmour talar om inbördeskrig – och hans anhängare misshandlar antirasister

Ord kan leda till handling.

Det vet den högerradikale, franske nationalisten Éric Zemmour, som i söndags höll sitt första stora valmöte som officiell presidentkandidat.

Uppemot 12 000 personer kom till Parisförorten Villepinte för att lyssna på denne man, som tidigare dömts för hets mot folkgrupp vid två tillfällen och nyligen åtalades i ytterligare ett fall.

Att så många faktiskt kom till valmötet var viktigt för Zemmour, vars opinionssiffror nu börjat dala något (han får 13 procent i en ny mätning, mot 19 procent för några veckor sedan). Under den tidigare ”bokturnén” har mediernas intresse för hans utspel nämligen ofta varit större än själva publikintresset.

Men i söndags skallade slagord som ”Vi är hemma hos oss” mellan väggarna (något som annars bara sker på högerextrema Nationell samlings möten). En del rojalistiska symboler syntes i folkmassan och flera journalister vittnar om att individer ur militanta, högerextrema miljöer var på plats.

Individer som inte drar sig för att ta till våld.

När tolv aktivister från organisationen SOS Racisme oväntat reste sig och ropade ”Nej till rasismen” under talet, möttes de omedelbart av en arg mobb av Zemmouranhängare, som angrep dem med stolar, sparkar och knytnävsslag.

Kaotiska scener utspelade sig under ett par minuter, och aktivisterna kördes ut under mycket våldsamma former.

– Vi ville bara genomföra en fredlig protestaktion, sa en ung kvinnlig aktivist till franska medier en stund senare, med blodet rinnande från ett sår i huvudet.

På videoinspelningar som BFM och Huffington Post publicerat hörs en av Zemmours säkerhetsansvariga tacka några av de män som tog saken i egna händer: ”Skönt att se att man lita på er. Tack för att ni gjorde jobbet!”.

Minst fem antirasistiska aktivister utsattes för misshandel, något som dokumenterats på video av journalister på plats.

Demonstrationer i protest mot presidentkandidaten Éric Zemmour i Paris på söndagen. Foto: Sameer al-Doumy/AFP

Flera presidentkandidater, som Socialistpartiets Anne Hidalgo och De grönas kandidat Yannick Jadot, fördömer våldet. Den traditionella högerns kandidat Valérie Pécresse kallar, å sin sida, aktivisternas agerande för ”en provokation”, men att det ändå är ”viktigt att hålla huvudet kallt” i såna situationer.

En polisutredning har inletts. På söndagen greps totalt 62 personer - varav en hel del var motdemonstranter som försökte ta sig förbi polisens avspärrningar.

Huvudpersonen, Éric Zemmour, har hittills inte kommenterat saken alls. På söndagskvällen talade hans kampanjstab hellre om en incident som inträffade när han var på väg in i salen, och då en man hoppade på Zemmour och slog armarna runt hans hals. Mannens avsikt med påhoppet är oklart, men han greps snabbt av livvakter och polis, och Zemmour kunde fortsätta upp på scenen.

Enligt kandidatens stab ska Zemmours ena handled ha stukats – något som inte märktes av nämnvärt under hans tal.

Det är sedan tidigare känt att det finns en hotbild mot Éric Zemmour. Men det är samtidigt svårt att inte få intrycket att han nu, för att få ihop en en stor publik som möjligt, öppnat dörren för radikala högergrupper som har för vana att använda våld mot politiska meningsmotståndare.

Att dessa radikala högerextrema grupper släpps in i värmen på det viset är anmärkningsvärt.

De tilltalas av hans retorik om ”ett pågående inbördeskrig” och uppskattar Zemmours val av namn på det nya partiet: ”Reconquête” – återerövringen. Namnet är en anspelning på Zemmours ständiga huvudtema i sina tal: att årtionden av feminism, antirasism och muslimsk invandring till Frankrike, enligt Zemmour, lett till landets ”förfall” och att Frankrike därför måste ”återerövras”.

Men det kan också tolkas av hans anhängare som en anspelning på den reconquista som ägde rum på 1400-talet, då Spanien drev ut det islamiska kalifatet från iberiska halvön med vapenmakt.

Problemet med den tolkningen är så klart att Frankrike inte är ockuperat.

Zemmour uppmanar inte öppet till våld, även om han ofta går på gränsen till det lagligt tillåtna. Han avfärdade i sitt tal alla anklagelser om att han skulle vara fascist – med argumentet att han själv är son till invandrade algeriska berberjudar.

Men om han inte tar tydligt avstånd från våld mot politiska meningsmotståndare och uppenbart odemokratiska metoder får han nog finna sig i att anklagelserna om fascism blir kvar.

