Erik de la Reguera: Frågan om vem som stod för Boris Johnsons lyxrenovering biter sig fast

I onsdags tog den brittiska valkommissionen beslut om att inleda en formell utredning om Boris Johnsons utgifter för renovering och nya interiörer i premiärministerbostaden på 11 Downing Street i London.

”Det finns rimliga skäl att misstänka att något eller några brott mot rådande bestämmelser skett”, motiverade man beslutet. Det innebär att kommissionens utredare nu kan komma att begära ut Johnsons e-post och andra känsliga dokument, för att gå till botten med saken.

– Fullständigt bisarrt! blev premiärministerns reaktion när han klev upp i parlamentets talarstol någon timme senare.

Boris Johnson. Foto: Dan Kian Kitwood/AFP

I brittisk press har skandalen redan fått namnet ”Cash for Curtains” – kontanter för gardiner. Men det är inte ett brott att köpa gardiner, så vad handlar egentligen detta om?

Premiärministerns tjänstebostad är av naturliga skäl inte att räkna som en permanent, privat bostad för den som innehar den. Men i januari förra året bestämde Boris Johnson och hans partner Carrie Symonds att de behövde byta ut möbler och andra interiörer.

Efter valsegern i december 2019 såg de framför sig minst fem år till i lägenheten på 11 Downing Street och enligt uppgift i bland annat The Daily Mail och The Telegraph ville Symonds då snabbt göra sig kvitt den ”mardrömsinredning” som Theresa May hade lämnat efter sig.

Varje år tilldelas premiärministern 30.000 brittiska pund (350.000 kronor) i skattemedel för den typen av underhåll och renoveringar. Men eftersom premiärministern och hans fästmö valde att anlita en exklusiv inredningsarkitekt hamnade notan på hela 88.000 pund (en dryg miljon kronor).

Så vem stod för de 58.000 pund (675.000 kronor) som inte ingick i underhållet?

– Jag betalade för renoveringen på Downing Street. Jag stod för detta helt själv, sa Boris Johnson upprepade gånger i parlamentet.

Men enligt uppgifter i flera brittiska medier kan en stor bidragsgivare till det konservativa partiet, lord David Brownlow, i själva verket ha stått för fakturan.

Pengarna misstänks ha slussats genom det konservativa partiets kassa och vidare till Downing Street, där de använts för att finansiera renoveringen. Källor i Boris Johnson stab uppger att han senare betalat tillbaka pengarna, och att han därför rent tekniskt stått för renoveringskostnaderna själv.

Men – och det är här saken blir känslig – även ett lån av det slaget från en privat bidragsgivare måste deklareras officiellt, vilket premiärministern inte gjort. Det är därför en utredning nu tillsätts.

Det är långt ifrån första gången som en ny premiärminister valt att ändra inredningen på anrika Downing Street. Paret Tony och Cherie Blair ska ha renoverat lägenheten för 127.000 pund, och David och Samantha Cameron ha totalrenoverat kök och badrum för 64.000 pund.

Problemet här handlar om vem som betalade. Det är därför frågan biter sig fast.

En del av tidningsuppgifterna tros härstamma från förre chefsrådgivaren Dominic Cummings. Det är ingen hemlighet att Cummings känt sig orättvist behandlad sedan han lämnade premiärministerns inre krets i november förra året, och i förra veckan skrev han ett blogginlägg, där han påpekade att han tidigt varnat för det ”oetiska och möjligt illegala” vis som renoveringen skedde på.

Enligt uppgifter i brittisk press kan Cummings vara beredd att vittna under ed i parlamentet om det han sett och hört.