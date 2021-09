Erik de la Reguera: Hidalgos utmaning är att bygga allianser med vänstern och miljörörelsen

Det franska socialistpartiet var i årtionden statsbärande, tillsammans med den traditionella, gaullistiska högern. François Mitterrands maktinnehav (1981–95) bidrog till utbyggnaden av den starka (och ibland överdrivet byråkratiska) franska välfärdsstaten.

Men när Paris socialistiska borgmästare Anne Hidalgo nu formellt tillkännager sin presidentkandidatur på söndagen, är händelsen inte av samma rang som den hade varit för bara ett årtionde sedan.

Förklaringen heter Emmanuel Macron. Den sittande presidenten skakade om det gamla partisystemet när han vann 2017, enbart framburen av sitt nybildade parti La République en Marche och några små mittenpartier.

Någon stark partiorganisation har Macron inte lyckats bygga upp – det blev tydligt i regionalvalen i somras. Men hans personliga popularitet är fortsatt hög. Inför nästa års presidentval domineras mätningarna av Macron (som ännu inte officiellt tillkännagett sin kandidatur) och högerextrema Marine Le Pen.

Marine Le Pen. Foto: Jeremias Gonzalez/IP3

Läget just nu, enligt institutet Ifop Fiducials senaste mätning: Macron 24 procent, Marine Le Pen 24 procent. Den traditionella högerns starkaste namn just nu, Xavier Bertrand, får 17 procent. Han skulle ha en god chans att vinna över Macron i en andra omgång – men för att ta sig dit måste han slå sig in i toppduon, och de traditionella högerrösterna splittras på flera olika kandidater.

Till vänster är splittringen om möjligt ännu större: vänsterradikale Jean-Luc Mélenchon får 9,5 procent, miljörörelsens (ännu ej korade) kandidat 8 procent, och socialistiska Anne Hidalgo 7 procent. Då har jag inte ens nämnt de 3–4 kandidater på yttersta vänsterkanten som väntas ta någon procentenhet vardera.

I en sådan situation krävs strategiskt tänkande och alliansbyggande. Men det har den franska vänstern hittills inte visat sig kapabel till.

Jean-Luc Melenchon. Foto: AFP

Under mina år i Frankrike har jag flera gånger slagits av att det som är uppenbart för varje utländsk observatör, ofta inte är det för franska vänstersympatisörer och -aktivister. Var och en tror att just deras kandidat ska vinna – som om det förra valets seismiska skifte aldrig inträffat. Och detta trots att det finns en populär tv-serie, ”Baron Noir” (ett slags fransk House of Cards), som tydligt illustrerar problematiken.

Paris borgmästare Anne Hidalgo. Foto: Guillaume Bonnefont/IP3

Anne Hidalgo har visat sig rätt skicklig på att bygga lokala allianser i Paris. I den urbana medelklassen uppskattas hennes satsningar på cykelvägar och minskad biltrafik. Nu senast genom ett löfte om att ta bort 60 000 parkeringsplatser i innerstaden.

Men i förorter och längre ut på landsbygden är många beroende av bilen – och skepsisen mot henne är stor.

Kanske kan hon övervinna den skepsisen. Kanske kan hon lyckas övertala miljörörelsen till en allians. Men hur ska hon få vänsterradikala Jean-Luc Mélenchon att dra sig tillbaka?

”Det behövs inte”, svarar en del Hidalgoanhängare, ”vi kan ta röster från Macron”. När jag hör det tycker jag mig ibland höra Macrons listigt gillrade fälla slå igen – ännu en gång.

Men det är sju månader kvar. Första valomgången hålls den 10 april 2022.

