Erik de la Reguera: Johnsons försök att bluffa sig ur nya skandalen kan bli hans fall

För en vecka gjorde Chris Pincher – biträdande gruppledare för Tories i underhuset – flera ovälkomna sexuella närmanden mot två män, som uppger att han tafsade på dem under en blöt kväll med kollegor på Carlton Club, där konservativa politiker ibland brukar samlas.

Pincher har nu stängts av från sin roll som parlamentsledamot – och premiärministern har sagt att han blivit besviken, och inte varit medveten om några tidigare incidenter. Men en rad vittnesmål och avslöjanden den senaste veckan har visat att det långtifrån är första gången Pincher har anklagats för den typen av beteende.

Redan 2017 stängdes han tillfälligt av som ledamot efter att ha anklagats för att ha gjort oönskade närmanden mot en OS-simmare, liksom en partiaktivist vid namn Alex Story.

Den senare vittnar om att Pincher masserat hans nacke och insinuant sagt att han ”skulle kunna gå långt i partiet”.

Det är en fras som återkommer i vittnesmål efter vittnesmål när det gäller Pinchers närmanden till andra män på olika nivåer i partiet, och en del av de som anklagar honom har liknat honom vid ”en brittisk Harvey Weinstein”.

Pincher friades i den interna utredningen 2017 och två år senare gav Boris Johnson honom en biträdande ministerpost på brittiska UD. Även där gjorde han dock ovälkomna fysiska närmanden till andra män, enligt den dåvarande UD-chefen Simon McDonald, som i dag sitter i brittiska överhuset. Hans vittnesmål har fått stor betydelse för den politiska storm som nu utbrutit.

McDonald uppger att Boris Johnson informerades om händelserna, något premiärministern tidigare har avvisat. Johnson tvingades på tisdagen gå ut och säga att han ”glömt” att han informerats. Att han sedan ändå godkände Pinchers utnämnande till biträdande gruppledare i februari i år sticker i ögonen. I samband med det ska också en ny anklagelse ha förts fram, enligt The Sunday Times. Denna gång från en manlig ledamot i partiet, som anklagade Pincher för ett ovälkommet fysiskt närmande.

Hans tillsättning försenades – men stoppades inte. Och det trots att Boris Johnson, enligt en premiärministern närstående källa som citeras av The Times, ska ha skämtat om den anklagade med orden: ”Pincher by name, Pincher by nature” (en ordlek som syftar på att ”pinch” betyder ”nypa” på engelska).

Pincher ska ha varit en viktig allierad för premiärministern under det senaste året, då det stormat rejält kring honom. Men nu är denna allians – och lögnerna för att skydda Pincher – på väg att fälla Johnson.

De ministrar som i veckan kommenderats ut i medier för att intyga att premiärministern inget visste är med rätta upprörda.

Finansminister Rishi Sunak och hälsominister Sajid Javid avgick på tisdagskvällen – och fullt uppror rasar nu mot Johnson, som nyligen överlevde en misstroendeomröstning internt i partiet.

Enligt den så kallade 1922-kommitténs regler får en ny omröstning inte hållas förrän om ett år, men rebellerna har smitt planer på att ändra reglerna.

Frågan är dock om de behöver det nu. Boris Johnsons ställning är så undergrävd att det blir svårt för honom att ta sig igenom de närmaste dagarna och veckorna.

Det är onekligen en premiärminister med nio liv. Men frågan är om ens han kan överleva detta.