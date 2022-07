Erik de la Reguera: Som om en anständighetens gräns passerats i partiet

Det var tyst, ack så tyst, bakom premiärminister Boris Johnson under onsdagens traditionsenliga frågestund i brittiska underhuset.

Inga uppmuntrande rop från partikamraterna. Nästan inga häcklanden av motståndaren på andra sidan mittgången, två svärdslängder bort, som seden bjuder.

Skandalen kring parlamentsledamoten Chris Pincher, vars påstådda tafsande på andra män har lett till anklagelser om ”rovdjursbeteende”, låg som ett lock över den konservativa sidan.

Boris Johnson försökte hålla humöret uppe. Han anklagade Labourledaren Keir Starmer för att vilja tala om oväsentliga saker, medan hans regering minsann tog i tu med ”det som folk bryr sig om”, som den brittiska ekonomin, stöd till hushållen och åtgärder för jobbskapande.

Labourledaren Keir Starmer. Foto: Tejas Sandhu

Problemet är bara att hans egen finansminister, Rishi Sunak, just avgått. I hans ställe satt den tidigare utbildningsministern, som nu får en diger uppgift i att hantera den inflationsspiral och kostnadskris som hotar de brittiska hushållen. Även på posten som hälsominister fanns ett nytt namn. Och den man som fram tills i tisdags var hälsominister, Sajid Javid, gjorde ett för Johnson plågsamt uttalande:

– När de första uppgifterna om fester på Downing Street kom i slutet av förra året fick jag försäkranden från högsta ort om att inga fester ägt rum och att inga regler brutits. Jag satt i intervjuer och sade att jag hade fått dessa försäkranden. Sen kom fler uppgifter, och så kom Sue Gray-rapporten. Och den här veckan har vi återigen fått anledning att tvivla på sanningshalten i det man säger till oss. Vid någon punkt måste man säga: nu räcker det. Och den punkten har nåtts nu.

Storbritanniens tidigare hälsominister Sajid Javid. Foto: Beresford Hodge

Sajid Javid är liksom Rishi Sunak en tänkbar aspirant på partiledarposten. Och just nu ser det onekligen mörkt ut för Johnson.

Under onsdagen avgick också flera biträdande ministrar. Var och en har specifika skäl, men gemensamt har de att droppen blivit Boris Johnsons hantering av skandalen kring Chris Pincher.

Den briserade för en vecka sedan, då Pincher kraftigt berusad ska ha tafsat på två manliga partikamrater. Det var inte första gången detta hände, har brittiska medier avslöjat. Pincher uppges vid flera tillfällen ha gjort närmanden till framför allt yngre medarbetare i partiet och sagt till dem att de ”kan gå långt” medan han masserat deras nackar eller tafsat på dem i skrevet.

Starmer läste upp ett citat från en man som sa sig ha blivit överrumplad av grovheten i det hela – och blivit närmast handlingsförlamad.

– Det är något jag känner igen från min tid som åklagare. För det här handlar inte om sex. Det handlar om makt, sade Starmer.

Labourledaren tryckte effektivt på det han ser som själva kärnfrågan: att premiärministern blivit informerad av ledningen på UD redan 2019 om att Pincher betett sig olämpligt och kränkande mot en annan medarbetare – men att ingenting hänt.

Och att Johnson tvärtom gett Pincher jobbet som vice gruppledare för det konservativa partiet i underhuset tidigare i år.

Chris Pincher nekar till anklagelserna. Foto: Richard Townshend

Pincher nekar till anklagelserna, men oppositionen – och en del av rebellerna i Johnsons parti – menar att det funnits en tystnadskultur runt Pincher, vars beteende accepterats för att han varit effektiv i sitt arbete med att mobilisera röster för regeringens linje.

– Det finns uppgifter om att premiärministern vid ett tillfälle ska ha sagt: ”Pincher by name, Pincher by nature” (en ordlek som syftar på att ”pinch” betyder nypa på engelska). Har premiärministern uttryckt det så? frågade Starmer.

Johnson svarade med att anklaga Starmer för att vara emot brexit.

– Han förnekar det alltså inte, konstaterade Starmer.

Den här dagen mötte detta konstaterande bara en talande tystnad i bänkraderna bakom Johnson.

Det var som om en anständighetens gräns hade passerats i det konservativa partiet. Den omskrivna följetongen om alkoholkulturen på Downing Street under pandemin, då medarbetare struntade i de regler som gällde för andra britter – den har för en del konservativa ledamöter kunnat rättfärdigas med att det trots allt var en väldigt speciell arbetsplats under en speciell period. Men att aktivt skydda en man som anklagats för att ha utnyttjat sin ställning för att tvinga till sig sex med medarbetare i det egna partiet? Det är något annat, menar rebellerna i partiet.

Johnson överlevde nyligen en intern förtroendeomröstning. För att hålla en ny sådan krävs en stadgeändring i det konservativa partiets 1922-kommitté. Nu förbereds en sådan. Det kan ske redan nästa vecka.