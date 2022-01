Erik de la Reguera: Tajmning viktigt för de som vill avsätta Boris Johnson

Om de rebeller inom Tories som nu konspirerar mot Boris Johnson ska få till en misstroendeomröstning krävs att 15 procent av de konservativa ledamöterna i underhuset – det vill säga 54 av 359 – lämnar in brev till den så kallade 1922-kommittén.

Denna kommitté representerar samtliga konservativa ledamöter i underhuset och dess möten äger normalt sett rum bakom stängda dörrar.

Enligt flera brittiska medier närmar sig antalet brev nu 54 – men det bygger på vad olika ledamöter sagt eller antytt. Den ende som vet säkert hur nära en misstroendeomröstning vi befinner oss är 1922-kommitténs ordförande, Sir Graham Brady, som tar emot breven.

När det nödvändiga antalet väl nåtts kan det gå snabbt. I december 2018, då Theresa May hamnade i knipa, skedde misstroendeomröstningen redan följande dag.

Och det är här tajmingen kommer in.

Om rebellerna ska lyckas avsätta partiledaren krävs att de samlar mer än 50 procent av de konservativa ledamöternas röster i förtroendeomröstningen. I så fall inleds en process för att utse ny ledare. Men misslyckas de har partiledaren ett års frist, då han eller hon inte kan utmanas på nytt.

Det är viktigt att vänta in rätt ögonblick. En del håller därför på breven, i väntan på den officiella utredning som leds av den respekterade statstjänstemannen Sue Gray, och vars resultat väntas i nästa vecka.

Om man i den kommer fram till att premiärministern begått lagbrott mot restriktionerna lär trycket på hans avgång öka – och risken att Johnson förlorar en omröstning i 1922-kommittén ökar. Kanske väljer han då att avgå självmant. I synnerhet om han inser att han ändå inte har någon chans.

Att läget verkligen är prekärt blev tydligt under onsdagens frågestund i det brittiska underhuset, där Boris Johnson fick parera otaliga frågor om tillställningarna på 10 Downing Street under pandemins nedstängningar.

Johnson talar gärna om hur bra ekonomin går och att smittotalen vänt ner – men frågorna handlade i första hand om väskor med vinflaskor som smugglats in på 10 Downing Street och om tillställningar där upp till hundra personer ska ha deltagit och där en dj i åtminstone ett fall uppges ha spelat till långt in på småtimmarna, mitt under strikta restriktioner.

– Ingen sa nånting till mig om att det bröt mot restriktionerna, sa Boris Johnson i brittisk tv i tisdags – något som knappast hjälpte premiärministerns sak.

– Vi förväntas tro att han inte insåg att det var en fest ens när han vadade fram mellan tomflaskor och smörgåsbrickor, sa Labourledaren Keir Starmer i utfrågningen, och lade till:

– Förstår premiärministern hur löjligt det låter?

För Boris Johnson är det betydligt mer oroande att det var så tyst bland hans egna ledamöter på onsdagen – och särskilt då bland dem längst bak i salen.

Några minuter före utfrågningen meddelade Tory-ledamoten Christian Wakeford – representant för valkretsen Bury South – att han byter parti och går över till Labour, på grund av det ”skamliga sätt” som premiärministern uppträtt.

Förre brexitministern, den konservative ledamoten David Davis, krävde också mer eller mindre öppet att Johnson avgår.

– Jag förväntar mig att mina ledare tar ansvar för sina handlingar. I går gjorde inte premiärministern det. Så jag vill påminna honom om ett citat som kanske är honom bekant, när Leopold Amery sa till Neville Chamberlain: 'Du har suttit för länge här, oavsett vad du gjort väl. I Guds namn, lämna!'

Alltmer talar för en misstroendeomröstning. Men bland de som konspirerar mot Johnson finns en rätt stor grupp nyblivna parlamentariker som stressas av uppretade gräsrötter – något som kan leda till misstag vad gäller just tajming.

Boris Johnson är betydligt mer luttrad. Han var en av Theresa Mays hårdaste kritiker hösten 2018 (för sättet hon hanterat brexit på). May överlevde förtroendeomröstningen i december det året – men bara sen hon tvingats lova att lämna partiledarposten följande sommar.

Och vem som efterträdde henne, det vet vi.

