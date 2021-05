Erik Esbjörnsson: Därför visar Europas tidigare kolonialmakter sådan ödmjukhet i Afrika

I Rwandas huvudstad Kigali stod Frankrikes president Emmanuel Macron på torsdagen och sade att han hoppades att överlevare från 1994 års folkmord i Rwanda kanske skulle kunna ge hans land ”förlåtelsens gåva” för dess indirekta ansvar för vad som hände på 1990-talet.

Samma dag kom från Namibia nyheten att Tyskland efter åratal av förhandlingar gått med på att investera 1,3 miljarder dollar, motsvarande 11 miljarder kronor, under en 30-årsperiod som ”gottgörelse” för 1900-talets första folkmord på tiotusentals medlemmar av folken herero och nama i dåvarande Tyska Sydvästafrika.

Ordvalen är intressanta – ”skadestånd” är ett begrepp som Tyskland till varje pris vill undvika för med tanke på landets 1900-talshistoria skulle ett prejudikat kunna öppna en Pandoras ask av anspråk på andra håll i världen.

Men ändå ställer man sig frågan: Vadan denna plötsliga ödmjukhet? Länder som en gång delade upp den afrikanska kontinenten med linjal, likt syskon som rättvist ska fördela tårtbitar på kalaset, tycks nu tävla i vem som först kan göra bot för sina historiska synder.

Tyska soldater utanför Windhoek under kolonialtiden. Foto: Scherl

Den tyska förhandlingen med Namibia inleddes redan för sju år sedan men det är Emmanuel Macron som nu går i bräschen för en nystart i relationen till Afrika. Han flyger som en skottspole mellan kontinentens länder och resorna går inte bara till gamla kolonier i ”Françafrique”, som den fransktalande intressesfären kallats. Han har gått på nattklubb i nigerianska megastaden Lagos och han har gjort besökt Etiopien, som aldrig var någons koloni. På fredagen landade Macron i Sydafrika.

I en intervju med The Africa Report säger han att ”mellan Frankrike och Afrika måste det vara en kärlekshistoria”.

Den begynnande migrationen från Afrika, som ännu är väldigt begränsad sett ur afrikanskt perspektiv (nästan all migration sker inom eller mellan afrikanska länder), har blivit en väckarklocka för Europa. Afrika växer så att det knakar medan Europa krymper. I slutet av detta århundrade spås Afrika vara lika stort som dagens Asien. Exemplet Kina har visat att även om ett lands invånare inte är lika rika som Västvärldens räknat per capita, omvandlas dess absoluta storlek till massivt ekonomiskt inflytande. Den afrikanska marknaden – förvisso 54 marknader i dag men de knyts ihop med ett färskt frihandelsavtal – spås växa kraftigt under de kommande decennierna.

Kina har med sin stora kassakista kunnat göra geopolitiska inbrytningar på en rad håll. I dag tar Kina emot fler afrikanska utbytesstudenter än USA och Storbritannien tillsammans. Även Ryssland har inlett en comeback på kontinenten. Och nya spelare som Turkiet vill också in på banan, jämte Mellanösterns oljestater.

Inför denna långsiktiga utveckling vill europeiska länder försäkra sig om att de har goda ingångsvärden. Därför har Frankrike och Tyskland påskyndat diskussionen om återbördandet av kulturskatter som plundrats under kolonialtiden och därför vill Macron bryta upp kopplingen mellan den västafrikanska valutaunionen och den franska centralbanken. Frankrike har under det senaste kvartsseklet förlorat politiskt inflytande i regionen, men man har fortsatt ett mycket starkare kulturellt kapital än de nya konkurrenterna. Och det är egentligen det enda Europa har att sätta emot: mjuk makt – möjligheten att påverka med sin attraktionskraft. Och för att utöva mjuk makt kan det vara klädsamt med lite ödmjukhet.

Läs mer:

110 år efter folkmordet – Tyskland ska finansiera miljardprojekt i Namibia

Den krökta bron ritar om kartan i södra Afrika