Erik Esbjörnsson: Dyngan från Ramaphosas boskapsaffärer skvätter i alla riktningar

En boskapsauktion var nära att fälla honom när han för tio år sedan gjorde politisk comeback efter 15 år i näringslivet. Nu har denna verksamhet återigen blivit en black om foten för Sydafrikas president Cyril Ramaphosa. Men den här affären är betydligt mer belastande.

Det var för två år sedan som en stor summa pengar stals från president Cyril Ramaphosas farm Phala Phala i hemprovinsen Limpopo. Uppemot fyra miljoner dollar, motsvarande 40 miljoner kronor, i kontanter ska ha förvarats gömda i möblemanget och stals i en insideroperation som involverade tjänstepersonal med kopplingar till Namibia.

Händelsen tystades ned. Men dyker nu upp i sydafrikanska medier efter att den tidigare spionchefen Arthur Fraser i en domstolsinlaga anklagat presidenten för att inte ha deklarerat pengarna och gjort sig skyldig till lagbrott när de misstänkta frihetsberövades och förhördes på farmen och sedan betalades för att hålla tyst om saken.

Fraser var chef för underrättelsetjänsten under tidigare presidenten Jacob Zuma och anses vara en i högsta grad opålitlig person som redan riskerar fängelsestraff för sin inblandning i korruption under Zuma-åren. Men nu backas hans utsagor upp av den oberoende nyhetssajten amaBhungane som stått för en rad politiska avslöjanden under senare år. Deras slogan är passande i sammanhanget: ”Gräver dynga, göder demokratin”.

För det är mycket dynga som nu skvätter i alla riktningar. Den stora frågan är varför presidenten ville tysta ned historien om rånet?

I bästa fall är det bara summan som är politiskt besvärande. Enligt AmaBhungane har namibisk polis slagit fast att de rånmisstänkta gjort banktransaktioner värda fyra miljoner kronor. Det är långt från Frasers siffra, men fortfarande ett mycket stort belopp för de flesta sydafrikaner.

Till saken hör att Ramaphosa när han för tio år sedan kandiderade till vicepresident tvingades förklara hur han kunnat bjuda drygt 11 miljoner kronor för en avelstjur vid en boskapsauktion. Närmare tusen gånger mer än priset för en vanlig ko, som många människor på landsbygden kan relatera till. Han försökte först förklara prisbilden på specifika avelstjurar av en särskild art. Men för mannen på gatan blev budet en symbol för hur vissa svarta sydafrikaner tjänat oändligt mycket mer pengar i det nya demokratiska Sydafrika än den stora majoriteten som sitter fast i fattigdom. Ramaphosa förmodas vara god för miljarder.

Han tvingades då be om ursäkt och sade att det var ett misstag. Den här gången är han inte beredd att ge kritikerna rätt. Vid ett politiskt möte i Limpopo på söndagen hävdade han att fallet är en del av den politiska agendan hos hans motståndare i partiet, de som pressats av hans försök att utrota korruption. Han förnekade då kriminellt agerande och lovade att samarbeta med eventuella utredningar.

– Det här var pengar som kom från försäljningar av djur. Jag har aldrig stulit pengar från någonstans, vare sig från skattebetalare eller från någon annan, sade Ramaphosa.

Han sade också att den stulna summan var långt mindre än vad Fraser gjort gällande.

Men historien lär inte ta slut där. Vid partikongressen i december går Ramaphosa upp för omval för ytterligare fem år som ANC-ledare. Det är lång tid tills dess och frågan är kanske inte om Ramaphosa stulit några pengar utan om han gjort sig skyldig till lagöverträdelser när brottet hanterades av hans medarbetare. En tidning beskriver historien som ”kryptonit” som allvarligt kan skada ANC och Ramaphosa.