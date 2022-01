Erik Esbjörnsson: ”Flera likheter mellan kupperna i Mali och Burkina Faso”

Vad är det som har hänt?

– Presidenten har frihetsberövats av militära kuppmakare som på måndagen har upphävt författningen, upplöst parlamentet och regeringen samt stängt alla gränser. Det är ett skolboksexempel på en militärkupp och vi kan räkna med omedelbara reaktioner från omvärlden.

Vad har hänt med president Roch Kaboré?

– Obehagliga bilder har spridits som visar hans konvoj genomborrad av kulhål, men presidenten själv, Roch Kaboré, ska enligt olika nyhetsmedier vara fängslad på en militärbas i huvudstaden Ouagadougou.

Vad händer nu?

– Med all sannolikhet kommer landet att isoleras av Afrikanska unionen. Men det är det västafrikanska samarbetsblocket Ecowas som kommer att hålla i taktpinnen. Ecowas har en nolltolerans mot militärkupper och markerade tydligt denna hållning mot Mali så sent som för ett par veckor sedan. Om inte kuppmakarna har en plan för återgång till demokrati kan en militär intervention bli aktuell, men samtidigt är det mycket som kräver Ecowas uppmärksamhet just nu.

I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou håller en demonstrant som stöttar kuppmakarna upp en bild på grannlandet Malis tidigare president Assimi Goita, och Mamady Doumbouya, som styr efter en militärkupp. Bara veckor efter att omvärlden klagat på den odemokratiska utvecklingen i militärdiktaturens Mali, inträffar en kupp i Burkina Faso. Foto: Olympia de Maismont/AFP

Varför sker kuppen nu?

– Soldater har klagat på bristande stöd i kampen mot militanta islamister i landets mer perifera provinser. Islamisterna är på väg att knäcka vad som är en av världens svagaste stater, som ytterligare försvagats av den katastrofala ekonomiska krisen i spåren av covid-19. Här finns tydliga paralleller till grannlandet Mali i norr, även om tidsramen och omfånget är större när vi talar om Mali. Det finns dessutom en skillnad: i Burkina Faso har andra länder inte trupper placerade som i Mali.