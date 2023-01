Erik Esbjörnsson: Här är planerade strömavbrott en del av vardagen

Tusentals delegater köade för att få sina ackrediteringar till det sydafrikanska regeringspartiet ANC:s stora konferens, när det plötsligt blev beckmörkt i kulvertarna under VM-arenan Soccer City som hyrts för ändamålet. Strömmen hade gått. Igen.

Även om det muttrades bland delegaterna var det svårt för dem att rikta ilskan åt något särskilt håll, eftersom partiet haft regeringsmakten i ett drygt kvartssekel och är ytterst ansvarigt för det prekära läget i energisektorn.

”Loadshedding” är begreppet som är en del av vår vardag här i Sydafrika, men som är så ovanligt i Sverige att det knappt finns en passande översättning till svenska: planerade strömavbrott som ska minska den totala elkonsumtionen.

Anledningarna till att Sydafrika hamnat i denna kris är många och ingen av dem är relaterade till kriget i Ukraina:

• Under apartheidtiden byggdes elmarknaden upp kring den vita minoritetsbefolkningens behov samt de gruvor och andra industrier. Sedan 1994 har elnätet byggts ut kraftigt men produktionsökningen har inte hållit jämna steg med utvecklingen.

• Plundring och vanskötsel av det nationella elbolaget Eskom, främst under den tidigare presidenten Jacob Zumas destruktiva decennium vid makten.

• Ett fast reglerat elpris, just nu på 1,50 kronor per kilowattimme, som inte uppmuntrar till sparande. Att höja skatterna har varit känsligt i Sydafrika då många invånare känner misstro kring regeringens hantering av de offentliga resurserna. I stället sker en omfördelning via elräkningen, där den sårbara fattiga majoriteten av invånarna skyddas från alltför höga priser. Att införa marknadspriser på el är politiskt ogenomförbart i dagsläget.

En korsning i östra Johannesburg är nedsläckt under ett planerat strömavbrott. Foto: Erik Esbjörnsson

Konsekvensen blir att vi lever utan el under stora delar av dygnet. Det är elmarknadens motsvarighet till Sovjetunionens tomma butikshyllor.

Beroende på hur stor belastningen är, hissas vi upp och ned mellan olika nivåer av strömavbrott. I skrivande stund gäller ”Stadie 5”. Det innebär att just mitt kvarter saknar el 02.00–04.30, 10.00–12.30, samt 18.00–20.30. Medan grannarna 200 meter bort kan ha ett helt annat schema. Tiderna skiftar sedan på veckobasis för att alla inte ständigt ska drabbas vid samma tid på dygnet.

För en pilot som flyger in över Johannesburg om natten torde staden se ut som ett schackbräde av ljus och mörker. Från soffan kan jag på Google maps se hur det just nu, exempelvis, är strömavbrott nere i stadsdelen Fordsburg i södra Johannesburg. Alla vägar lyser rött av köerna som blir följden av utslagna trafikljus.

Nu finns en reell risk att någon form av roterande strömavbrott kommer till delar av Europa. Till er som undrar hur det är: Man vänjer sig. Vi har anpassat våra vanor till ett liv ”off-grid”, bortkopplade, ibland omedvetet.

I Sydafrika släcks kvarter ned regelbundet under så kallad ”loadshedding”, planerade strömavbrott som ska minska belastningen på elnätet. Foto: Erik Esbjörnsson

Innan jag går och lägger mig kommer jag till exempel på mig själv med att köra kaffekvarnen, även om jag inte planerat att ta en kopp förrän om åtta timmar. Kaffekvarnen är en av många hushållsattiraljer som inte går att köra på en så kallad UPS, ett större batteri vars fläkt börjar surra i samma stund som strömmen går.

Liksom stavmixern, vilket jag bittert fick erfara när jag planerat aioli till fiskgrytan för åtta gäster i söndags. Efter denna middag, när gästerna gått, var jag på väg att starta diskmaskinen – men såg i appen i mobilen att strömmen skulle stängas av om en halvtimme.

Så fortsätter det, det batteridrivna livet. Man laddar apparater när man kan och kör kyl och frys på lägsta möjliga temperatur – för att maten ska klara luckorna i elförsörjningen. Vilket innebär att jag maxar elkonsumtionen när jag väl har el, vilket knappast var avsikten med införandet av ”loadshedding”.

