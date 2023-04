Erik Esbjörnsson: Insatsen i Sudan är en revansch för Frankrike efter flera bakslag i Afrika

Logga in

Inom den svenska Försvarsmakten är de nog stolta efter veckans insats i Sudan. Med extremt kort varsel kunde man mitt under den pågående militärövningen Aurora, den största på decennier, lyfta ut såväl elitsoldater som flera transportplan och skicka dem till Sudan, ett land som man har begränsad erfarenhet av, för att under dramatiska former plocka ut ambassadpersonalen.

Men efteråt är det Frankrike som alla pratar om. Även om varje EU-land hade ansvar för sina egna medborgare så hade ingen av insatserna kunnat genomföras utan Frankrikes medverkan.

Franska soldater lastar ett transportflygplan på flygplatsen i Khartoum på tisdagen. Foto: Franska försvarsmakten/AP

För att en sådan operation ska vara framgångsrik krävs goda kontakter på marken, avancerad underrättelseinformation i realtid, elittrupper med erfarenhet samt logistiska muskler. USA har naturligtvis denna kapacitet. Liksom Storbritannien, även om de skulle få anstränga sig på egen hand. Men efter Brexit är det extra tydligt att Frankrike är det enda kvarvarande EU-land som har denna kapacitet i regionen. Samt militärbaser. De transportflygplan av typen C-130 Hercules som använts har en begränsad räckvidd och behöver landa på en närliggande flygplats efter en insats, i synnerhet när det gäller ett så väldigt land som Sudan.

I det här fallet var det Djibouti som de flesta länder använde för mellanlandningar. Djiboutis geopolitiska läge har blivit dess största källa för exportintäkter och på den lilla ytan ligger militärbaser från USA, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike vägg i vägg. Av alla dessa länder var Frankrike först ut. Så sent som 1977 fick landet sin självständighet från Frankrike, som behållit sin militära närvaro där och i en rad andra tidigare kolonier.

Frankrikes president Emmanuel Macron har under flera år markerat att han vill ha en med jämbördig relation mellan Frankrike och de forna kolonierna i Afrika. Foto: Witt Jacques/Shutterstock

För Frankrike är Sudaninsatsen något av en revansch efter en rad förödmjukande militära och säkerhetspolitiska bakslag i regionen. Efter tio år i Mali har man dragit tillbaka trupperna (liksom Sverige är i färd med att göra) och lämnat fältet öppet för framryckande islamister och ryska Wagner-gruppen, som ökat sin närvaro. Man har nyligen ombetts att lämna andra traditionella bastioner som Burkina Faso och Centralafrikanska republiken.

”Françafrique”, som deras geopolitiska domän kallats sedan avkoloniseringen, är i upplösning och det är delvis president Emmanuel Macrons egen förtjänst. Han har under flera år talat om vikten av att omförhandla relationen med de tidigare franska kolonierna och få till ett mer jämbördigt förhållande.

Och även om snabbinsatsen i Sudan temporärt stärkte det militära självförtroendet, ligger Macrons kurs fast. Han sade i februari, i samband med en resa till regionen, att militärbaserna som sträcker sig i ett pärlband från Dakar till Djibouti kommer att ”afrikaniseras” och bli akademier för träning som sköts i gemensam regi med värdländerna. Redan har man minskat antalet trupper i regionen från 5 000 till 3 000 och denna siffra kommer att sjunka ytterligare, medan man ökar mängden materiel som skickas ner.

Det finns all anledning för Frankrike att inta denna mer ödmjuka hållning för att ha kvar en närvaro som accepteras lokalt på längre sikt. För Frankrike – och EU – kan behöva baserna som språngbrädor i fler länder än Sudan.

