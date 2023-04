Erik Esbjörnsson: När västerländska diplomater landat hemma lär intresset för Sudan minska

Det diplomatiska arbetet mot Sudan har varit massivt från omvärlden under den senaste veckan. Över 400 personer har mist livet. Tusentals har skadats och ännu fler försöker desperat fly från striderna mellan de två generalerna Abdel Fattah al-Burhan med sin reguljära armé och Mohamed Hamdan Dagalo och hans RSF-milis.

Många utlänningar har under helgen evakuerats under dramatiska former, sedan först USA och sedan Storbritannien och därefter en rad EU-länder sänt in militär personal för att ta hem de sina. Det snabba agerandet får beröm inte bara i Sverige.

Men vad ska hända nu? Det är ingen hemlighet att de stora påtryckningarna om en vapenvila i samband med högtiden eid al-fitr, som markerade slutet på den muslimska fastemånaden ramadan, främst var avsedda att skapa en andningspaus för en evakuering.

Den långa konvojen av FN-fordon från Khartoum vittnar om att inte ens världsorganisationen verkar tro att generalsekreteraren Guterres vädjan om eldupphör kommer att hörsammas. Foto: Abubakarr Jalloh/AFP

Förvisso markerade FN:s generalsekreterare António Guterres i torsdags att en tillfällig vapenvila måste vara första steget mot en permanent sådan. Men i helgen syntes bilder på en lång konvoj av fyrhjulsdrivna bilar i sedvanlig vit lack med en rad FN-organs loggor på passagerardörrarna.

Konvojen var på väg från huvudstaden Khartoum mot hamnstaden Port Sudan.

Att FN tar ut så mycket personal under så dramatiska former visar att organisationen själv inte riktigt tror att de stridande parterna kommer att hörsamma appellerna. I stället räknar man med fortsatt intensiva strider.

Och om generalerna al-Burhan och Hemeti inte lyssnat hittills, finns det heller inget som tyder på att diplomatiska påtryckningar kommer att få större effekt om de dessutom minskar i styrka.

För i samma stund som västerländska diplomatfamiljer landat i sina hemländer lär uppmärksamheten kring Sudan minska, liksom omvärldens engagemang.

Jämför med hur många spaltmeter som skrevs om de sista dagarna av amerikansk närvaro i Afghanistan, kontra tiden som förflutit sedan den dramatiska luftbron från Kabul i augusti 2021.

Sudan var före 2011 års avknoppning av Sydsudan Afrikas till ytan största land. Det är fortsatt en geografisk bjässe med närmare 50 miljoner invånare, som råkar ligga mellan Etiopien och Egypten. Dessa två länder är svurna fiender som förfogar över kontinentens största arméer och positionerar sig nu inför en större konflikt i grannlandet.

Om omvärlden inte oroas av Sudans öde, bör de regionala konsekvenserna av ett storskaligt inbördeskrig motivera till fortsatt diplomatiskt engagemang av samma intensitet som hittills.

