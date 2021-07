Erik Esbjörnsson: Sydafrikas rättsväsende passerar viktig milstolpe när Zuma sätts i fängelse

– Det är en milstolpe som sydafrikansk rättvisa har passerat. Det är extremt ovanligt i regionen att tidigare presidenter får ta konsekvenserna av sitt maktmissbruk och signalen från Sydafrika är att rättsväsendet är robust, trots upprepade försök av just Zuma att skjuta systemet i sank under nästan tio år vid makten. Han har med alla till buds stående medel kämpat i flera år i en rad olika rättsprocesser som handlar om korruption. Landets rättsväsende tycks ofta ha obegränsat med möjligheter till överklaganden och Zumas advokater har utnyttjat varje öppning för att förhala processerna, till den grad att många sydafrikaner blivit uppgivna kring möjligheterna att se en toppolitiker av Zumas kaliber faktiskt skaka galler. Men nu ser detta ut att bli verklighet. Man kan säga att personligen har Zuma bevisat styrkan i det rättsväsende som landsfadern Nelson Mandela lade så mycket krut på att stärka under sin enda mandatperiod efter demokratiseringen på 1990-talet. Zuma gjorde sitt yttersta under tiden som president för att försämra förutsättningarna för rättsväsendet, men misslyckades uppenbarligen med detta.

Varför sätts Zuma i fängelse?

– Ironiskt nog är det för domstolstrots i en process som i sig inte inneburit något hot om fängelse. Zuma står redan inför rätta i ett omfattande korruptionsmål som handlar om landets vapenköp för 20 år sedan, långt innan han blev president. Men det aktuella fallet handlar om den så kallade Zondo-kommissionen som utreder om Zuma sålt ut beslutsfattandet till den indiska näringslivsfamiljen Gupta under sina år vid makten. Kommissionen har formen av en offentlig utredning och kan inte döma någon utan bara ge vidare rekommendationer till rättsväsendet. Men Zuma vägrade att samarbeta med kommissionen, sannolikt för att undvika att begå mened inför domarna, och det är därför han dömts till fängelse för domstolstrots. Domen är på bara 15 månader och kan liknas vid gangstern Al Capones fängelsestraff för skattebrott, men är ändå en gigantisk framgång för rättsväsendet i landet. Många hoppas att detta bara är första steget mot ett mer kännbart fängelsestraff för större försyndelser.

Vad blir de politiska konsekvenserna av detta?

– För president Cyril Ramaphosa är detta en stor framgång, även om han inte kommer att fira den offentligt. Ramaphosa vann med knapp marginal ordförandestriden i ANC på ett löfte om att rensa upp i ett korruptionstyngt parti utan visioner och han har inte gjort någon hemlighet av sitt missnöje med företrädarens maktutövning. Ramaphosa har talat om ”nio förlorade år” under Zumas tid som president. Men samtidigt måste Ramaphosa förhålla sig till företrädarens maktbas i partiet. Risken för ANC är nu att man förlorar röster i Zumas hemprovins KwaZulu-Natal i höstens kommande lokalval. Men samtidigt är det många sydafrikaner som nu kommer att fira att en djupt impopulär politiker faktiskt får känna på hur det är att sitta i fängelse. Champagneflaskor som legat på kylning i åratal kommer sannolikt att öppnas under de kommande dagarna.

Har Zuma någon chans att slippa fängelsestraffet?

– Domen meddelades i författningsdomstolen och tycks ha tagit Zumas advokater på sängen – de räknade inte med ett så snabbt beslut i landets högsta instans och de har försökt att vädja om ett återkallande av beslutet. Författningsdomstolen ska titta på denna vädjan senare i juli, men det handlar alltså inte om en egentlig överklagan. Men formellt sett är det få juridiska experter som ger Zuma några större chanser att släppas. Med det sagt så har Zuma gång på gång lyckats förhala processer och det återstår att se om sista ordet är sagt i denna saga. Oavsett utgång så är detta ett helt nytt läge för presidenten som nu är kraftigt vingklippt inför de större juridiska strider som återstår. Och i dessa mål riskerar Zuma att få tillbringa betydligt längre tid bakom galler.

