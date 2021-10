Erik Esbjörnsson: Trots hård kritik under pandemin ser vägen till omval lätt ut för WHO-chefen

Först i november, när nomineringarna offentliggörs, vet han om någon valt att bjuda upp till kamp om posten som generaldirektör för Världshälsoorganisationen WHO. Men allt tyder på att Tedros Adhanom Ghebreyesus kommer att väljas för ytterligare en femårsperiod.

Frankrike och Tyskland har öppet deklarerat att de stöttar Tedros inför nästa års val, som äger rum i maj i Genève, och minst 15 andra EU-länder ska ha uttryckt sitt stöd medan signalerna från Washington indikerar att USA inte kommer att ifrågasätta hans kandidatur för omval.

Frankrikes president Emmanuel Macron, USA:s tidigare president Donald Trump och WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus vid ett G-20-möte i Hamburg 2017. Foto: Jose Giribas

Det är ett annat läge än för ett år sedan. Då hade USA:s dåvarande president Donald Trump meddelat att hans land skulle lämna WHO och organisationen riskerade att förlora uppemot 10 procent av sin redan ansträngda budget.

Tedros hade anklagats för att hålla en mjuk linje mot Kina, som han hyllat för dess inledande hantering av pandemin trots att landet hade mörklagt uppgifter om virusets ursprung och knappast visat den samarbetsvilja och transparens som Tedros lyft fram.

Samma dag som Joe Biden svors in som president, meddelade han att USA skulle återinträda som WHO-medlem och ett par veckor senare betalade USA medlemsavgifter på 200 miljoner dollar som Trump dragit in.

Och nu ser alltså Tedros ut att få förnyat förtroende – utom från sitt hemland Etiopien. Enligt nyhetsbyrån AP är det första gången någonsin som en kandidat till organisationens högsta post inte stöds av sitt eget hemland och i stället nomineras av någon annan. Anledningen är den dramatiska utveckling som skett i Etiopien sedan Tedros först blev WHO-chef för fem år sedan.

Tedros är född i Eritrea men hans familj kommer från Tigray, den provins i norra Etiopien som under det senaste året härjats av ett brutalt inbördeskrig. Han var under sju år hälsominister och sedan utrikesminister under fyra år i regeringen som leddes av den Tigraybaserade rörelsen TPLF. Det var denna regim som nominerade honom till posten som WHO-chef för drygt fem år sedan.

Men TPLF har sedan dess manövrerats ut ur maktens korridorer och i fjol – på den amerikanska valnatten – bröt kriget ut mellan TPLF och den nya premiärministern Abiy Ahmeds federala regering i Addis Abeba. Kort efter krigsutbrottet anklagades Tedros av den federala arméns stabschef Berhanu Jula för att transportera vapen åt rebellerna.

– Han är själv en medlem i gruppen och han är en kriminell, sade generalen.

Tedros själv förnekade att han tagit ställning i konflikten.

– Jag står bara på en sida och det är fredens sida, sade han i ett uttalande.

Men sedan dess har han vid flera tillfällen uttryckt sin frustration över läget i hemlandet och hemprovinsen Tigray, där han en gång i tiden inledde sin karriär.

– Situationen i Tigray i Etiopien är, om jag använder ett ord, fruktansvärd. Mycket fruktansvärd, sade Tedros vid en presskonferens i maj då Abiys regering fortfarande förnekade att massiva övergrepp hade utförts mot civilbefolkningen.

Sedan Etiopien markerat sitt avståndstagande från Tedros har många afrikanska länder hamnat i ett dilemma. Å ena sidan är Tedros den första afrikan att ha chefsposten på WHO och det är fortfarande Afrikas ”tur” att ha chefsskapet som roterar mellan olika regioner. Men få vill stöta sig med Etiopien som är en tung politisk aktör i Afrika och dessutom säte för Afrikanska unionen.

Därför var det något av en regional sensation när Kenya häromveckan gick ut och öppet gav sitt stöd för Tedros, trots att de vet hur känslig frågan är i grannlandet i norr. Att Kenya så tidigt tog ställning för Tedros är en indikation på hur snabbt premiärminister Abiy Ahmeds internationella anseende har eroderat under det senaste året.

Abiy, som fick Nobels fredspris så sent som 2019, kan dessutom tvingas gratulera Tedros till samma utmärkelse om WHO skulle utses till pristagare i Oslo på fredag. Det som talar emot ett pris till WHO är att ett annat FN-organ, livsmedelsprogrammet WFP, fick priset i fjol. Dessutom tvingades Tedros i veckan be om ursäkt för att kvinnor utnyttjats sexuellt av WHO-personal under ebolautbrottet i Kongo häromåret.

Men just nu är oddsen på WHO lägre än på någon annan kandidat, enligt en sajt som jämför vadslagningsbyråerna.