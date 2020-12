Erik Esbjörnsson: Uppgiven stämning när Sydafrika möter andra vågen

Efter två veckors semester i Sverige landar jag på den nästan öde flygplatsen i Johannesburg och efter sedvanlig incheckning i landet, med hälsodeklaration och covidtest, sitter jag snart i Mzwakhes Ubertaxi på väg hemåt och läser i mobilen det tal som presidenten någon timme tidigare hållit till sina landsmän.

Ett sommarregn har förlöst dofterna av jord och en varm bris drar in genom de öppna fönstren. Gatorna är nedsläckta och inte en människa rör sig i den svarta natten.

– De nya reglerna gäller omedelbart så det nattliga utegångsförbudet har redan trätt in, jag kan bara köra dig om du kan visa upp ditt boardingkort från resan, förklarar Mzwakhe.

När den bistra vintern drog in över Sydafrika i juli var landet mitt uppe i sin första coronavåg medan Europa kunde hämta andan i takt med att utomhustemperaturerna steg. Många sydafrikaner hade hoppats att en liknande respit skulle ges till människorna här under södra halvklotets sommar men så har inte blivit fallet. I stället är de nu tillbaka på samma eller värre nivåer av smittspridning än tidigare under året och nya restriktioner har införts.

En mer smittsam lokal mutation av viruset har rönt stor uppmärksamhet – men den drivande kraften är sannolikt en förslappning när det gäller beteende, särskilt vid större sammankomster, säger vaccinforskaren Shabir Madhi till Financial Times.

Sammankomster på nya platser. Under sommarmånaderna flyr sydafrikanerna från storstäderna och besöker provinserna – som olyckligtvis är hem för fler äldre och där sjukvården är begränsad. Men lokalt inom städerna sker dessutom en förödande migration som kan härledas till landets tuffa nedstängning.

Mzwakhe förmedlar hyresrätter vid sidan av jobbet som taxichaufför men denna bisyssla är i princip vilande just nu för alla som kan lämnar de centrala dyrare delarna av staden.

– Pengarna till hyra är slut och det finns inga arbeten kvar som folk måste bo nära, så de flyttar tillbaka till föräldrahemmen i förorten, förklarar han.

Vilket innebär att det plötsligt kan bo sju vuxna under samma tak. En dödlig kombination när det gäller covid.

– Några bekanta till oss var med om något fruktansvärt. Den yngsta vuxne i familjen, han är i 20-årsåldern, flyttade hem från city men gick ut på kvarterskrogen med vännerna och du vet ju hur det är på de ställena.

– Han tog med sig covid hem och alla vuxna smittades. Hans farmor och farfar överlevde inte. Nu måste han leva med skuldkänslan resten av livet, säger Mzwakhe.

Till dags dato har 27.000 personer avlidit i sjukdomen i Sydafrika. Men de faktiska dödstalen är sannolikt mer än dubbelt så höga – trots munskydd på alla från dag ett och trots en av världens hårdaste lockdowns.

Då, i våras, hette det från presidenten att vi kunde återuppliva en ekonomi men inte de som förlorar livet.

Nu säger doktor Mahdi att landet inte längre har ekonomisk kraft att gå in i en ny lockdown.

– Ekonomin är i spillror och klarar inte ännu en chock.

En tårögd Ramaphosa, märkbart tärd i Youtube-klippet, avslutade måndagens tal med att vädja till sina landsmän att inte festa ut detta annus horribilis utan tända ett ljus för dem som dött.

– Det kommer jag att göra vid midnatt och jag ber er göra detsamma, sade han.