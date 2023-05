Erik Esbjörnsson: USA:s anklagelser om sydafrikanskt vapenstöd till Ryssland skapar djup kris för Ramaphosa

Logga in

Logga in

Under brinnande krig i Ukraina har Sydafrika, hävdar USA, levererat vapen och ammunition till Ryssland. Varorna lastades ombord på det ryska fraktfartyget ”Lady R” när det ankrade vid flottbasen i Simon’s Town utanför Kapstaden i december i fjol. Trots att Sydafrika under det senaste året insisterat på att förhålla sig neutralt under det pågående kriget.

Denna politiska och diplomatiska bomb, som kan ha förödande ekonomiska konsekvenser för Sydafrika, detonerade den amerikanska ambassadören Reuben Brigety under en pressträff med sydafrikanska journalister i Pretoria på torsdagen. Bara ett par timmar innan president Cyril Ramaphosa skulle svara på frågor i parlamentet i Kapstaden.

Sydafrika har under det senaste året, till västvärldens förvåning och frustration, vägrat att ta ställning mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Officiellt heter det att landet vill vara neutralt i den pågående konflikten. Men Ukraina har fått ett minst sagt svalt bemötande av ANC-regeringen medan detsamma knappast gällt för Ryssland.

Anledningarna till denna Moskvavurm är flera. Regeringspartiet ANC har historiska band till Moskva. Sovjetunionen stöttade den dåvarande frihetsrörelsen i kampen mot apartheid, långt före många västländer. I nutid vill Sydafrika ha en nära relation till Ryssland för att man håller Brics-samarbetet högt.

Sovjetunionen stöttade den dåvarande frihetsrörelsen i kampen mot apartheid, långt före många västländer.

Genom Brics, en geopolitisk konstellation där även Indien, Kina och Brasilien ingår, kan Sydafrika få tillgång till kinesiska krediter utan de strama villkor som andra afrikanska länder tvingats att gå med på. Men Brics har för de fem länderna också blivit symbolen för drömmen om en så kallad ”multipolär värld” som inte domineras lika hårt av de rika västländerna som dagens.

Under omröstningarna i FN har Sydafrika lagt ner sina röster och i januari tog man med öppna armar emot den ryske utrikesministern Sergej Lavrov som fick en plattform för att visa hemmapubliken hur Ryssland har internationellt respekterade vänner som Sydafrika. I samband med årsdagen av den storskaliga invasionen i februari höll Sydafrika en gemensam marinövning med kinesiska och ryska fartyg.

Flottbasen Simon's Town söder om Kapstaden, där det ryska fartyget lade till i december i fjol. Foto: Chris Wallberg

Och nu hävdar alltså USA:s ambassadör att Sydafrika har försett Ryssland med vapen och ammunition under pågående krig. Om ANC redan är en moraliskt bankrutt rörelse för hemmapubliken, är det svårt att överskatta hur skadliga dessa uppgifter är för Sydafrikas internationella anseende som ändå har varit relativt gott, fram till det senaste året.

Under frågestunden i parlamentet bad Ramaphosa kryptiskt om att få återkomma med mer information, vilket han gjorde i ett uttalande på torsdagskvällen där han kritiserade den amerikanska ambassadören för att ha förstört en ”anda av samförstånd” i frågan.

USA hade dryftat vapenleveransen med sydafrikanska representanter under en gemensam resa till Washington tidigare i veckan och man ska då ha kommit överens om att Sydafrikas regering skulle tillsätta en oberoende panel, ledd av en pensionerad domare, som skulle utreda vad som hänt.

USA skulle i sin tur dela med sig av sina underrättelseuppgifter. Om Sydafrika inte samarbetar riskerar landet att uteslutas från det viktiga frihandelsavtalet Agoa som USA upprättat med flera afrikanska länder.

Om Sydafrika inte samarbetar riskerar landet att uteslutas från det viktiga frihandelsavtalet Agoa som USA upprättat med flera afrikanska länder.

Ramaphosa blånekar alltså. Men det är nästan lika illa om uppgifterna stämmer och han inte vetat om vad som lastats ombord på ”Lady R” i Simon’s Town i december (ambassadören svär på ”sitt liv” att uppgifterna är korrekta). Och vad som hände i april då ett ryskt transportplan, tillhörande det sanktionsbelagda ryska bolaget Aviacon Zitotrans, landade på militärbasen Waterkloof utanför Pretoria. Att planet bara transporterade ”diplomatisk post”, som hävdats, är det nu få som tror på.

Som andra demokratier har Sydafrika ett strikt regelverk kring vapenhandel och det är otänkbart att en officiell vapenaffär med Ryssland skulle ha kunnat genomföras utan Ramaphosas vetskap.

Men hans parti är djupt splittrat och han har i den egna rörelsen många fiender som vädrar morgonluft inför nästa års val då ANC ser ut att förlora majoriteten. Ett sådant scenario sätter troligtvis punkt för Ramaphosas politiska gärning. Det är mycket möjligt att det är hans fiender i de egna leden som gått bakom hans rygg.

I både inrikes- och utrikespolitisk bemärkelse balanserar Ramaphosa på en lina, och i båda fallen tycks han vara på väg att förlora fotfästet.