Erik OhIsson: IS siktar in sig på svaga och splittrade samhällen som Afghanistan

Vilka ligger bakom?

På fredagseftermiddagen hade ännu ingen gruppering tagit på sig attentatet, men mycket pekar på att det är terrororganisationen IS gren i Afghanistan, IS Khorasan (IS-K), som är skyldiga. Den drabbade moskén besöks av shiamuslimer, en riktning inom islam som sunniextremisterna inom IS utsett till sina dödsfiender.

Kan attacken i Kunduz vara tecken på ett upptrappat våld i Afghanistan?

Sedan talibanerna tog kontroll över Afghanistan för snart två månader sedan har den inrikespolitiska situationen varit ganska lugn jämfört med hur det var innan det talibanska maktövertagandet. Men det har inträffat några större attentat, främst självmordsbombningen mot flygplatsen i Kabul den 26 augusti, där över 180 människor dödades, och som IS tagit på sig.

Dessutom har det skett en rad smärre attacker i större städer bara den senaste veckan, som IS-K inte kommenterat men som bär deras signum.

Är IS-K tillräckligt starka i Afghanistan för att hota talibanerna?

De har inte den militära styrka eller den numerär som behövs för att hota talibanernas maktställning. Däremot kan de orsaka stor skada genom att störa den återhämtning och uppbyggnad av samhället som behövs för att Afghanistan ska fungera.

IS är ju ökänt för att sikta in sig på länder med svag centralmakt och stor inre splittring, som krigets Irak, Jemen, Mali och Libyen.

Läs mer:

Stort antal dödade i afghansk moské