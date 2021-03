Erik Ohlsson: Ever Givens haveri väcker frågor om djurplågeri och den globala handeln

Nyheten om att containerfartyget Ever Given går för egen maskin igen framkallade många lättnandens suckar på måndagen. Samtidigt har har den famösa grundstötningen pekat ut svagheter på vitt skilda områden. Om detta leder till förändring eller eftertanke får framtiden utvisa.

● Djurhållningen till sjöss. De flesta nyhetskonsumenter är vid det här laget medvetna om att djur tvingas åka långa sträckor för att avlas, födas upp eller slaktas. Transporterna, oftast i långtradare, riskerar att skapa stress och lidande. EU har upprättat regler för djurens välbefinnande och det finns en stark opinion för ytterligare förbättringar.

Men hur många av oss visste innan Ever Givens ofrivilliga stopp att djur också färdas på haven, likt Noaks ark? Men Bibelns Noak räddade djuren. De tiotusentals lamm, får och kalvar från Rumänien och Spanien som fastnat ombord på fartyg i en sommarhet Suezkanal skulle till Jordanien och Saudiarabien för att slaktas vid eid al-fitr, den stora fest som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan som inleds om två veckor. Nu har djurrättsorganisationer väckt frågan om förbud för fartygstransporter av levande djur.

● Den stora sårbarheten i världshandeln. Systemet som styr det globala ekonomiska maskineriet heter Just In Time, ”Precis i tid”. Det bygger på att lagren ska minimeras både hos tillverkare och i detaljhandeln. Men för att flödet ska fungera krävs en obruten leveranskedja. Minsta stopp på vägen skapar oro. Och om fördröjningen drar ut på tiden – som vid Ever Givens snedsegling i Suezkanalen – uppstår panik.

Under det pågående stoppet har röster höjts för att Just in Time-filosofin kan bli en kvarnsten för företagen och för samhället i stället för en fördel. Det tål att tänka på att Suezkanalen för några decennier var stängd i åtta långa år – mellan 1967 och 1975, då fiendskapen mellan Egypten och Israel var som starkast. Men då hade världshandeln större svängrum, så stoppet märktes inte lika mycket.

● Vikten av att hålla Suezkanalen i skick. Samma vecka som Ever Given-dramat pågick drabbades Egypten av två katastrofer som bägge hänger ihop med landets bristfälliga infrastruktur. I lördags rasade ett hyreshus ihop i Kairo, varvid minst 18 människor dödades. Och veckan innan inträffade en tågolycka i centrala Egypten som orsakade minst 19 människors död.

Det är visserligen ännu inte klarlagt om Suezkanalens skick bidragit till jättefartygets grundstötning. Men det är värt att notera att olyckan skedde i den äldre, södra delen av kanalen där trafiken är enkelriktad. Den norra delen har moderniserats för stora pengar och nyinvigdes för sex år sedan.