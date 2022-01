Erik Ohlsson: IS frodas i förtrycket och hopplösheten som råder i Syrien

I den grekiska mytologin är hydran en havsorm med flera huvuden. Och hugger man av ett av varelsens huvuden, växer det ut två nya.

Det är inte utan att terrororganisationen IS har likheter med detta ormliknande monster. I februari-mars 2019 tvingades IS-terroristerna ge upp al-Baghouz i sydöstra Syrien, den sista lilla remsa av land som tillhörde IS tidigare så vidsträckta ”kalifat”.

Drygt ett halvår senare, den 27 oktober 2019, spårades IS allerhögste ledare Abu Bakr al-Bagdadi upp av amerikanska specialförband i Idlib i Syrien och sprängde sig själv i luften.

Visst var detta tunga bakslag för IS. Men innebar inte att terrornätverket utrotats. I dag är rörelsen kanske mer utbredd än någonsin. Hydran lever och hugger.

I Moçambique i Östafrika leder det IS-anknutna al-Shabaab ett islamistiskt uppror som hotar att spilla över till grannländerna. I Afghanistan utmanas talibanernas styre av IS Khorasan, nätverkets nationella gren, som med kuslig regelbundenhet utför blodiga terrorattacker.

I Syrien och Irak har IS inte samma spridning som under storhetsperioden för sex sju år sedan, då terroristerna lade under sig en provinshuvudstad (Raqqa) i Syrien och irakiska storstäder, och ett tag behärskade ett område jämförbart med Storbritannien.

Trots detta utgör IS fortfarande ett hot även i Syrien/Irak. Och efter att ha ägnat sig åt nålsticksoperationer mot militärposteringar och oljeanläggningar, och ren maffiaverksamhet i form av utpressning och gisslantagning, har IS nu på nytt blivit nyhetsstoff även i internationella massmedier.

Det handlar om den pågående händelseutvecklingen i staden al-Hasakah i nordöstra Syrien, där stridigheterna fortsätter kring det stora fängelse där tusentals IS-terrorister sitter inspärrade.

Finns det då inget sätt att bekämpa IS-hydran?

Det kan vara värt att notera att IS koncentrerar sig på länder där samhällsväven trasats sönder. Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Afghanistan har med våld tagits över av religiösa fanatiker - talibanerna. Irak håller nätt och jämnt ihop som statsbildning.

Syrien styrs av en envåldshärskare, Bashar al-Assad, vars oförmåga att dela med sig av makten förvandlat hans land till ett slagfält för regionala stormakter som Turkiet och Ryssland. al-Assads dödmansgrepp om Syrien har spätt på den sekterism som de sunnimuslimska extremisterna inom IS får sin näring ur.

Om al-Assad tog de pågående fredssamtalen i FN:s regi på allvar, en dialog där också den moderata oppositionen och civilsamhället deltar, skulle det kunna vara första steget mot att desarmera IS, i alla fall på lång sikt.

