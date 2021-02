Erik Ohlsson: Kritiskt läge när Joe Biden ska försöka reparera Iranavtalet

Joe Biden står inför sin hittills svåraste utrikespolitiska utmaning när han ska försöka reparera avtalet med Iran om kärnteknikbegränsning. I potten ligger Irans förmåga att tillverka en egen atombomb.

Det verkade så enkelt under presidentvalskampanjen. Demokraternas kandidat Joe Biden signalerade att han vill stå för en normalisering av USA:s utrikespolitik. Hans föregångare Donald Trump hade bränt broarna mot omvärlden. Men Biden skulle ställa saker och ting till rätta.

Så sent som i fredags återanslöt Joe Biden formellt USA till Parisavtalet om klimatet. Men när han nu ska ta sig an Iranavtalet, eller Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) som det fullständiga namnet lyder, är det inte bara att plocka fram reservoarpennan och underteckna överenskommelsen.

JCPOA-avtalet slöts den 14 juli 2015 i Wien, under Barack Obamas tid som USA:s president. Det var frukten av fleråriga diplomatiska ansträngningar där också Joe Biden, som ju var Obamas vicepresident, fanns med på ett hörn.

Barack Obama jublade och kallade avtalet ”historiskt”. Dels innebar det en chans till ökad avspänning i Mellanöstern, dels ett närmande mellan dödsfienderna USA och Iran, vars presidenter inte pratat med varandra på nästan fyra decennier.

De länder som står bakom avtalet - förutom USA är det Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och Kina - ges möjlighet att kontrollera Irans kärnteknikprogram. Syftet är att hindra att Iran, i strid med internationella avtal, skaffar sig kärnvapen.

Rafael Grossi, chef för Internationella atomenergiorganet IAEA, reste på lördagen till Teheran för att diskutera hur inspektionerna enligt atomenergiavtalet ska kunna fortsätta. Iran har för avsikt att avvisa dem från och med tisdag. Foto: Joe Klamar/AFP

I gengäld ska omvärlden häva sina sanktioner mot Iran, som släpps in i den internationella stugvärmen och kan exportera sin olja över hela världen.

Så var det tänkt. Men när Donald Trump intog Vita huset gick han metodiskt in för att radera alla internationella avtal som slutits under Obama. JCPOA blev ett av dessa offer.

Dessutom utökade Trump de ekonomiska sanktionerna mot Iran. ”Maximal press” kallade han det. Tanken var att den haltande ekonomin skulle orsaka en folkresning, som i sin tur förväntades leda till den islamiska republikens kollaps.

Förvisso är Irans ekonomi katastrofal. Och folkliga protester har förekommit. Men de religiösa ledarna håller landet i ett strypgrepp. Och de har mött den amerikanska sanktionspolitiken med glidande avtalsbrott och militär aggression. Iran har bitit sig fast i Syrien och hotar därifrån Israel. De ger stöd till houthierna i inbördeskrigets Jemen och till shiamiliser i Irak.

Efter årsskiftet började iranierna att anrika uran till 20 procent, vilket är en sexfaldigt högre anrikningsgrad än vad avtalet tillåter.

Dessutom kommer Iran att avvisa inspektioner från det internationella atomenergiorganet IAEA. Bannlysningen träder i kraft den 23 februari, på tisdag. Detta är ett brott mot en viktig del av uppgörelsen, som stadgar att IAEA:s inspektörer med kortast möjliga varsel ska få tillgång till Irans kärnanläggningar.

Mordet på den iranske kärnfysikern Mohsen Fakhrizadeh i slutet av november förra året skärpte motsättningarna ytterligare. Den 63-årige Fakhrizadeh anses ha varit den drivande kraften i Irans försök att skaffa sig kärnvapen.

Gärningsmännen bakom den välplanerade attacken utanför Teheran går fria. Och ingen har tagit på sig mordet på Fakhrizadeh. Men det anses klarlagt att attacken är ett led i de riktade sabotage som Israel utfört under en längre tid, med syfte att hindra Irans kärnvapenprogram. Utåt har dock Iran hela tiden förnekat att den kärnteknik de förfogar över skulle ha en militär beståndsdel.

De närmaste dagarna ser ut att bli avgörande för JCPOA-avtalets framtid. Joe Biden har signalerat att USA är berett att återgå till avtalet och lyfta sanktioner om Iran börjar fullfölja alla sina åtaganden igen.

Men de iranska ledarna har i stället kommit med motkrav: de vill att USA ska ta första steget genom att slopa alla sanktioner.

Irans president Hassan Rouhani, som anses vara västtillvänd, är på väg ut. Foto: AFP

Läget förvärras av att förhandlingsklimatet i Iran är ett helt annat än för sex-sju år sedan, när Barack Obama engagerade sig i frågan. President Hassan Rouhani, som anses vara västtillvänd, är på väg ut, och vid sommarens presidentval i Iran väntas han ersättas av en betydligt mer ”hökaktig” och USA-fientlig ledare.

Och de religiösa ledarna i Iran, som har den verkliga makten, känner sig förödmjukade av Donald Trump.

I USA har Biden att ta hänsyn till en stark Israelvänlig lobby inom sitt parti, Demokraterna.

Utrikesministrarna i de EU-länder som arbetat fram uppgörelsen i samarbete med USA: Storbritannien, Frankrike och Tyskland, har de senaste dagarna dryftat situationen tillsammans med USA:s utrikesminister Anthony Blinken. Och IAEA:s chef Rafael Grossi reste på lördagen till Teheran för att diskutera hur inspektionerna ska kunna fortsätta.

Men det är USA som är nyckeln i överenskommelsen. Och läget för Joe Biden kan liknas vid en person som ska stoppa tillbaka kaviaren i en redan utklämd tub: ett tålamodsprövade jobb där man förbannar den som en gång klämde fram innehållet.