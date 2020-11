Erik Ohlsson: Rudy Giulianis resa från ”Amerikas borgmästare” till hetsig Trumpförsvarare

USA-valet 2020

I lördags, röstsammanräkningens elfte timme kallade president Donald Trump till presskonferens på Four Seasons i Philadelphia. Rudy Giuliani, Trumps advokat och tillika insider i det republikanska partiet, skulle redogöra för det omfattande valfusk som förekommit, enligt Donald Trump.

Men i stället för en svidande vidräkning med den ”antidemokratiska” valprocessen blev pressmötet en ömklig slutpunkt för Trumps kampanj.

Till att börja med var det inte lyxhotellet Four Seasons, ”Fyra årstider”, i centrala Philadelphia som var platsen för presskonferensen, utan ett sunkigt köpcentrum i ett industriområde i norra delen av staden, där bland annat en porrbutik, ett krematorium - och trädgårdsfirman Four Season hyst in sig.

Presskonferensen i lördags med president Trumps advokat Rudy Giuliani, där han likt presidenten påstod att Joe Biden vunnit via valfusk.

Var det en fatal felbokning? Hur som helst stod Rudy Giuliani där, på ett rangligt podium, inför den församlade världspressen. Men han hade inte något mer substantiellt att komma med än vittnesmål från valobservatörer som inte fått stå så nära rösträknarna som de önskat. Något stöd för Giulianis påstående att ”hundratusentals olagliga valsedlar” räknats presenterades inte.

Pressmötet vid porrbutiken är det senaste kapitlet i den numera ganska sorgliga sagan om Rudolph ”Rudy” Giuliani, som tog hand om Donald Trumps juridiska affärer för drygt två år sedan, men numera betraktas som ett slags Sancho Panza till Donald Trumps Don Quijote.

Ändå började allting så bra. Efter en framgångsrik och uppmärksammad karriär som offentlig åklagare vann Rudy Giuliani år 1992 borgmästarvalet i New York. Den då 48-årige Giuliani blev den förste republikanske borgmästaren i staden på flera decennier, och han satte omedelbart i gång med sin hjärtefråga nummer ett: brottsbekämpning.

Giuliani beordrade New Yorks poliser och åklagare att införa nolltolerans och slå till hårt även mot småbrottslingar. Av bara farten snyggade han upp på Manhattan, såg till att klotter tvättades bort och trasiga fönsterrutor lagades.

Snart nog fick Giuliani rykte om sig att ha städat upp i New York, och han vann det kommande borgmästarvalet år 1996 med bred marginal. Bara några månader innan hans mandatperiod var slut, den 11 september 2001, attackerades New York av flygburna terrorister.

Rudy Giuliani var borgmästare i New York när terrorattentatet inträffade den11 september 2001. Bilden är tagen dagen efter då han besökte platsen tillsammans med New Yorks guvernör George Pataki och dåvarande senatorn Hillary Clinton.

Rudy Giuliani stod fram som en resolut ledare efter 11 september-attackerna. Hans sätt att lotsa världsstaden genom chocken gav honom hjältestatus och det sattes likhetstecken mellan New York-borgmästaren och den brittiske premiärministern Winston Churchill som ledde Storbritannien under andra världskriget.

Giuliani tilldelades den brittiska imperieorden, tidskriften TIme utnämnde honom till ”Årets person” och tv-stjärnan Oprah Winfrey gav honom epitetet ”Amerikas borgmästare”.

Vägen till större uppgifter tycktes självklar. Efter några år som välavlönad internationell säkerhetskonsult beslöt Giuliani att kandidera som Republikanernas presidentkandidat i presidentvalet år 2008.

När Giuliani bekräftade att han tänkte söka presidentkandidatposten visade en opinionsmätning att han hade stöd av 70 procent av de tillfrågade. Men Giuliani överskattade sin popularitet: han valde att kliva in sent i kampanjen, för sent visade det sig.

Giuliani under sin presidentkampanj 2008.

Kanske hyste Giuliani också alltför stor tilltro till sina meriter från 11 september-attackerna. Jag minns att Joe Biden, som år 2008 hoppades att bli Demokraternas presidentkandidat (han förlorade till Barack Obama), i en debatt hånade Giuliani för att hans tal bestod av tre komponenter: ”ett adjektiv, ett verb och 11 september”.

Jag minns också ett valmöte i den välbärgade kuststaden Naples i Florida där en starkt försenad och mycket svettig Giuliani försökte entusiasmera en skock seniormedborgare utanför en irländsk pub. Det gick sådär. Efter primärvalet i Florida hoppade Giuliani av från kandidatkampanjen.

På senare år har Rudy Giuliani blivit mer omskriven för sitt minst sagt stormiga privatliv och sina påstått skumma kontakter med Ukraina än för sina politiska ambitioner. Han har varit gift tre gånger och alla hans skilsmässor har varit dyra, smutsiga och mycket offentliga.

Våren 2018 tillträdde Giuliani som Donald Trumps personlige advokat för att om möjligt lotsa presidenten torrskodd genom det juridiska träsk han hamnat i, där utbetalningar till porrstjärnan Stormy Daniels bara var en komponent.

Giuliani och Trump vänskap går tillbaka till New York-åren på 1990-talet, men frågan många ställer sig är om Rudy Giulianis support snarare trasslade till saker och ting ytterligare för presidenten.

Ett exempel är den riksrättsutredning som inleddes mot Trump och som sedermera ledde fram till åtal. Ärendet grundades i misstanken att Trumpadministrationen hållit tillbaka 391 miljoner dollar i militärt stöd till Ukraina för att pressa fram en utredning om Joe Bidens familjeaffärer i landet.

Flera personer vittande i förhör om att Giuliani var spindeln i nätet i Ukrainakampanjen, samt att han ingått en särskild grupp tillsatt för att administrera den av Demokraterna påstådda utpressningen.

Trump friades i riksrättsåtalet, men fallet förbättrade knappast Giulianis rykte som en kolerisk och principlös spelare längst in politikens mest rökfyllda rum. Ljusår från den brottsbekämpande idealist han framstod som en gång för inte alltför länge sedan.