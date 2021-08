Erik Ohlsson: Terrorattacken kan vara början på nytt inbördeskrig i Afghanistan

Har Afghanistans nästa inbördeskrig redan börjat? Afghanerna har tvingats vänja sig vid blodiga och omfattande terrorattacker. Men det allra senaste dådet, riktat mot den internationella flygplatsen i Kabul och den pågående evakueringen av afghaner och utlänningar som vill bort från talibanväldet, har en särskilt olycksbådande komponent.

Attentatet, som dödat över hundra personer varav 13 amerikanska soldater, blottar nämligen närvaron av våldstillvända islamistiska extremister i Afghanistan. Och då talar vi i första hand inte om talibanrörelsen, som ju med gerillakrig och skrämseltaktik tagit makten i landet, jagat iväg presidenten och utropat Islamiska emiratet Afghanistan.

Nej, torsdagens flygplatsattack sätter ljuset på en än mer västfientlig och dödsbringande gruppering: IS Khorasan (IS-K).

En skadad person förs till sjukhus med taxi i Kabulefter terrorattacken på flygplatsen. Foto: Marcus Yam/LA Times/TT

IS-K tog på torsdagskvällen på sig attacken, ett tillkännagivande som dels betyder mycket dystra framtidsutsikter i ett redan sargat Afghanistan, dels skakar om den globala terroristbekämpningen.

IS har gjort sig (ö)känt för att etablera sig i kollapsande stater och regioner. De uppstod under 2000-talets början, efter den amerikanska invasionen av Saddam Husseins Irak. I det efterföljande inbördeskriget lyckades IS inte bara nå militära framgångar, utan också skaffa sig ett visst folkligt stöd bland en desperat civilbefolkning.

Grupperingen expanderade till Syrien och utropade sitt beryktade ”kalifat” i juni 2014. Det tog världens samlade militärmakter flera år att erövra denna självutropade Gudsstats territorium. Och det förtjänar att nämnas att IS ingalunda är utrotat från Irak/Syrien, även om terroristerna inte längre har ett eget territorium att operera från.

Brittisk militär bevakar området kring Baron Hotel i Kabul. Afghanska flyktingar har samlats utanför hotellet för att söka skydd efter terrorattacken på flygplatsen. Foto: Marcus Yam/LA Times/TT

Men sedan expansionsmöjligheterna hämmats i Irak och Syrien har IS sökt sig till nya regioner. De utgör numera ett påtagligt säkerhetshot i Mocambique i östra Afrika och de har fortfarande en fot på Sinaihalvön i Egypten, liksom i Jemen och i Sahelområdet (Afrika omedelbart söder om Sahara).

I Afghanistan har de målmedvetet utnyttjat det maktvakuum som skapats under senare år, när centralregeringen i Kabul blivit alltmer isolerad och talibanrörelsen erövrat allt fler landsbygdsprovinser.

Makt och inflytande har grupperingen skaffat sig genom våld och terror. Sedan IS-K etablerat sig i Afghanistan , vilket på allvar skedde kring 2015, har de framför allt vuxit sig starka i Nangarhar- och Kunarprovinserna.

Nangarhar är en av Afghanistans strategiskt viktigaste provinser. Med drygt 7 000 kvadratkilometer är den inte mycket större än Halland, men har närmare två miljoner invånare och är därmed en av landets mest tätbefolkade provinser. Den ligger mellan Kabul och den pakistanska gränsstaden Peshawar men inrymmer också de svårtillgängliga Tora Bora-bergen dit al-Qaidaledaren Usama bin Ladin flydde efter 11 september-attackerna år 2001.

Skadade i terrorattacken tas om hand på ett sjukhus i Kabul. Foto: TT

Här skaffade sig IS ett starkt fäste, något som inte bara påverkade den USA-ledda militärkoalitionen utan också talibanrörelsen och dess milis. Talibanerna betraktar IS ideologi, med dess visioner om ett globalt kalifat, som främmande för den afghanska kulturen. IS å sin sida ser talibanerna som avfällingar från den rätta läran, eftersom de satt sig vid förhandlingsbordet med ”otrogna” amerikaner.

Sedan USA riktat mycket av sin militära energi mot IS-K ansågs det allmänt att grupperingen förlorat i slagstyrka och inte heller hade någon påtaglig närvaro i Nangarhar.

Men uppenbarligen har IS Khorasan haft en stabilare grund att stå på än vad USA:s underrättelseanalytiker räknat med. För under det senaste året har grupperingen tagit på sig en rad terrorattacker som krävt en omfattande logistisk planering

Frågan är nu om talibanerna kommer att straffa IS-K med militära medel - något som utan tvivel kan leda till en inbördeskrigsliknande situation i ett land som redan plågats av långvariga väpnade konflikter och omfattande terrordåd.

Saad Mohseni, som äger Afghanistans största oberoende tv-kanal, klär nog många afghaners skräck och frustration i ord när han intervjuas av New York Times:

– Jag kan inte beskriva hur nedslående och skakande detta är... det känns som om vi är tillbaka på ruta ett - mer bomber, fler attacker, enda skillnaden är att vi ska handskas med detta under en talibanregim.

En talibankrigare håller vakt vid platsen för terrorattacken mot den internationella flygplatsen i Kabul på torsdagen. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Ytterligare en fråga som många ställer sig är vilka band som ändå kan finnas mellan de båda sunniextremistiska rörelserna IS Khorasan och talibanerna.

Som flera bedömare noterat är ju talibanrörelsen ytterst spretig och månghövdad. En av de fraktioner som blivit mest tongivande efter regimskiftet den 15 augusti är det så kallade Haqqaninätverket, som uppkallats efter sin ledare Serajuddin Haqqani.

Denne anses ha starka band till den pakistanska militära underrättelsetjänsten ISI, och dessutom ligga bakom några av de blodigaste terrordåden som talibanrörelsen tagit på sig. Det är för övrigt Haqqaninätverket som numera ansvarar för säkerheten i huvudstaden Kabul.

I juni i år presenterade FN:s säkerhetsråd en diger rapport om säkerhetsläget i Afghanistan. Där noteras bland annat att Shahab al-Muhajir, IS Khorasans ytterst hemlighetsfulle ledare, har en bakgrund som befäl i Haqqaninätverkets milis. I rapporten citeras en icke namngiven stats underrättelsetjänst, som hävdar att al-Muhajir står för ”viktig expertis och förbindelser med (militanta) nätverk”.

Flera experter pekar på att de olika terrorgrupperingarna går in i varandra och att deras sympatisörer har flytande lojaliteter. Inom IS-K:s led finns anhängare som är avhoppade talibaner, och vice versa.

Det sägs att nuvarande al-Qaidaledaren Ayman al-Zawahiri lever under talibanernas beskydd någonstans i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. Här i en video från 2011. Foto: TT

En annan sinister omständighet som kommit upp till ytan i och med torsdagens blodbad i Kabul är talibanernas relation till terrornätverket al-Qaida.

Även här finns grundläggande ideologiska skillnader, men inte desto mindre sägs det i FN-rapporten att den nuvarande al-Qaidaledaren Ayman al-Zawahiri lever under talibanernas beskydd någonstans i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.

al-Zawahiri ska enligt FN-dokumentet vara för sjuklig och svag för att kunna utnyttjas i propaganda, men hans al-Qaidaproselyter - en skara på uppemot 500 man - bidar sin tid i de otillgängliga bergsområdena och väntar på rätt tillfälle på att på nytt slå till mot västvärlden.

Fakta. Terrorattacker det senaste året som IS Khorasan legat bakom 12 maj 2020 Tre män förklädda i polisuniformer tar sig in på ett sjukhus i stadsdelen Dasht-e-Barchi och angriper en förlossningsklinik som drivs av Läkare utan gränser (MSF). Innan säkerhetsstyrkor är på plats har terroristerna dödat 24 människor. 16 av dödsoffren var kvinnor, sex av dem, var nyblivna mödrar. Två spädbarn föll också offer för kulorna. Just detta dåd har IS Khorasan inte tagit på sig, men det visar alla tecken på att ha utförts av deras anhängare. 2 augusti 2020 En samordnad attack med självmordsbombare och beväpnade terrorister riktas mot fängelset i Jalalabad, en halvmiljonstad 15 mil öster om Kabul i provinsen Nangarhar. Efter en eldstrid som pågår nästan ett dygn lyckas över 1 700 fångar rymma. Merparten av dem är dömda för terrorbrott. 29 personer dödas och ett femtiotal skadas i attacken. 20 november 2020 Tre beväpnade män tar sig in på det välbevakade universitetet i Kabul där det pågår en bokmässa, genom att utlösa en sprängladdning vid entrén. De tar ett trettiotal personer som gisslan. 35 personer dödas, huvuddelen av dem är studenter, och ett femtiotal skadas. Attentatsmännen dödas av afghanska specialstyrkor. 21 november 2020 Så kallade Katjusjaraketer avfyras från en lastbil mitt inne i Kabul, nära den avspärrade Gröna zonen i den afghanska huvudstaden där utländska ambassader och presidentpalalatset ligger. Enligt uppgifter till nyhetsbyråer skjuts ett tjugotal raketer på måfå in mot zonen. Åtta civila dödas. 12 december 2020. En ny raketattack, denna gång riktad mot Kabuls internationella flygplats. Tre akter avfyras från stadsdelen Lab-e-jar i Kabul, cirka sju kilometer från flygplatsen. En person dödas, två skadas och ett flygplan från det privata afghanska flygbolaget KamAir får skador. 26 augusti 2021 En självmordsbombare attackerar Hamid Karzai International Airport och dödar över hundra människor, varav 13 amerikanska soldater. Visa mer

