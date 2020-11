Eritrea dras in i kriget i Etiopien efter attack mot Asmara

Flera explosioner skakade på lördagskvällen Eritreas huvudstad Asmara, som ligger på höglandet ett tiotal mil från gränsen till den krigsdrabbade etiopiska provinsen Tigray.

Eritrea är ett av världens mest slutna länder och det var på omvägar som nyheten om explosionerna nådde internationella medier. Tv-kanalen Al Jazeera hänvisar till en eritreansk lokalradiostation för exileritreaner i Paris som från boende i Asmara ska ha hört flera explosioner bryta tystnaden i lördagsnatten. En raket ska ha missat att träffa informationsministeriet och två ska ha träffat flygplatsområdet.

Nu bekräftar Debretsion Gebremichael, ledare för Tigrayprovinsens styrande grupp TPLF (Tigreanska folkets befrielsefront), att man ligger bakom raketattacken mot Asmara.

Den eritreanska huvudstaden är ett legitimt mål eftersom Eritrea låter etiopiska regeringsstyrkor använda Asmars flygplatser, säger Debretsion Gebremichael i en intervju med nyhetsbyrån AFP. Han hävdar också, i en intervju med Reuters, att man bekämpar ”16 divisioner” från den eritreanska armén. ”Strider pågår på flera fronter”, skriver han i ett sms till nyhetsbyrån.

Till AP säger han att så länge eritreanska styrkor strider inne i Etiopien kommer man att angripa alla legitima militära mål.

– Vi kommer att bekämpa dem på alla fronter och med alla medel vi har till vårt förfogande, säger han.

Etiopiska flyktingar som flytt Tigrayregionen till staten Kasala i Sudan. Foto: Ebrahim Hamid/AFP

En division kan bestå av över 10.000 soldater och att Eritrea på kort tid ska ha mobiliserat så många trupper väcker frågetecken. Men landet är kraftigt militariserat och har befunnit sig i ett tillstånd av permanent mobilisering under det senaste kvartsseklets kalla krig med Etiopien. Eritrea bedöms ha en armé på minst 250.000 soldater samt en omfattande reserv.

Det eritreanska styret, under ledning av diktatorn Isaias Afwerki, har sitt ursprung i gerillarörelsen EPLF som under 1980-talets inbördeskrig stred jämte Tigraybaserade TPLF mot Derg-juntan i Addis Abeba. Efter krigssegern gick Eritrea sin egen väg och blev 1993 ett självständigt land, medan TPLF kom att dominera etiopisk politik under många år.

Men relationen mellan de två bundsförvanterna blev snabbt bitter. En omtvistad gränsdragning utlöste krig mellan Etiopien och Eritrea i maj 1998. Gränsstaden Badme stod i centrum för konflikten och detta stridsäpple skulle ha tillfallit Eritrea efter 2018 års fredsavtal mellan länderna, som ledde till att den etiopiska premiärministern Abiy Ahmed i fjol fick Nobels fredspris. Men generalerna i Tigray vägrade att retirera och det är möjligt att staden nu spelar en symbolisk roll för Eritreas inblandning i konflikten.

När Eritrea nu dras in i konflikten blir det långt svårare att nå en snabb lösning. Ingen av de inblandade parterna har sänt några signaler om vilja till samtal.

På söndagen skrev premiärminister Abiy på Twitter att ”rättvisan kommer att segra”.

https://twitter.com/AbiyAhmedAli/status/1327905612550852608?s=20

– Genom att främja rättsskipning och kräva ansvar av de som har plundrat och destabiliserat Etiopien kommer vi att lägga grunden till långvarig fred och harmoni, skriver Abiy i uttalandet som skiljer sig från hans motståndare Debretsions beskrivning av läget som ett ”fullskaligt krig”.

Abiy har velat göra gällande att militäroperationen, som inleddes för snart två veckor sedan, är en polisiär insats mot TPLF-ledningen – trots att den involverar såväl bombflyg som artilleri och har tvingat honom att mobilisera specialförband från hela landet.

Attacken mot Asmara är en ytterligare bekräftelse på att TPLF ännu har kraftiga vapen i sin arsenal. På fredagen attackerades två flygplatser i de etiopiska städerna Gondar och Bahir Dar med raketer och Debretsion utesluter inte fortsatta attacker. På AP:s fråga om den etiopiska huvudstaden Addis Abeba kan komma att attackeras säger han:

– Jag vill inte berätta det, men missilerna har lång räckvidd.

Huvudstaden är säte för Afrikanska unionen och har med flygbolaget Ethiopian Airlines starka framväxt blivit ett transportnav för kontinenten.

I Addis Abeba växer oron bland de många tigreaner som bor utanför sin omstridda hemprovins. Flera människorättsorganisationer varnar för att etniskt våld kan utlösas av konflikten och listor över människor med tigreansk härkomst har upprättats av säkerhetsstyrkor.

Samtidigt vittnar flyende från Tigray om omfattande övergrepp inne i provinsen. Övergreppen ska ha utförts av båda sidor och striderna har nu tvingat över 20.000 civilpersoner att korsa gränsen till grannlandet Sudan i väster.

Läs mer:



Attack mot buss i västra Etiopien – 34 dödade

Fullskaligt inbördeskrig hotar efter flygplatsattacker i Etiopien

FN: Alarmerande nivåer av etniskt våld i Etiopien