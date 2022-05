Ett 20-tal delstater kan vara på väg att införa abortförbud

”Om rapporteringen stämmer så ser USA:s Högsta domstol ut att införa den största rättighetsinskränkningen på 50 år – inte bara för kvinnor utan för alla amerikaner”, kommenterade Demokraternas Chuck Schumer, senatens majoritetsledare, och Nancy Pelosi, representanthusets talman, tidigare på tisdagen.

Det handlar om ett läckt dokument från Högsta Domstolen som antyder att man kommer att häva den historiska HD-domen från 1973 kallad ”Roe mot Wade”, som gäller den grundlagsskyddade rätten för kvinnor att göra abort till den 24:e graviditetsveckan. Senare på tisdagen bekräftade domstolen att det läckta dokumentet var äkta, uppger Reuters.

– Om Roe mot Wade upphävs i sin helhet får det mycket allvarliga konsekvenser för kvinnors möjlighet till abort i USA. Att besluta om aborträtt blir då återigen upp till delstaterna, precis som innan den federala nivån trädde in och garanterade abort. Det innebär att delstaterna skulle kunna förbjuda abort helt och hållet, säger Dag Blanck, chef för Svenska Institutet för Nordamerikastudier, vid Uppsala Universitet.

Efter att dokumentet hade läckt ut uppmanade president Biden amerikanerna att rösta fram ledamöter som är för abort i samband med höstens kongressval.

”Jag anser att en kvinnas rätt att välja är grundläggande”, sade presidenten i ett skriftligt uttalande från Vita huset enligt The Hill.

Ärendet som väckt frågan till liv är ett abortförbud i Mississippi, som överklagats och tagits upp av Högsta Domstolen. Ett läckt utkast till ett yttrande publicerades av tidningen Politico på måndagskvällen.

Om domstolen upphäver ”Roe mot Wade” skulle ett abortförbud kunna bli verklighet i ett 20-tal av landets 50 delstater. I fyra delstater - Georgia, Iowa, Ohio och South Carolina - föreslås ett förbjud redan efter sjätte graviditetsveckan, enligt Guttmacher-Institutet, en forskningsorganisation som stöttar aborträtten.

I vissa delstater finns så kallade trigger-lagar, abortförbud är utformade för att snabbt träda i kraft om Roe mot Wade upphävs. Elizabeth Nash, analytiker på Guttmacher-institutet, säger till New York Times att sannolikt kommer all lagstiftning som föreslagits drivas igenom.

– Vad vi ser nu är resultatet av något som har byggts upp i decennier, där statliga lagstiftare har antagit begränsning efter begräsning och nu går vidare till att anta förbud efter förbud.

Dag Blanck, chef för Institutet för Nordamerikastudier, vid Uppsala Universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Abortförbud finns redan i flera amerikanska delstater. I förra månaden skrev Floridas guvernör Ron DeSantis under ett nästan heltäckande abortförbud från graviditetsvecka 15. I Idaho har man, precis som i Texas, drivit igenom en lag som förbjuder abort redan efter graviditetsvecka sex.

– Det som sägs i juni kommer att sätta ramarna för vilka lagar som släpps igenom framöver. Rapporterna i Politico antyder att domstolen skulle kunna upphäva Roe mot Wade i sin helhet, men det är inte alls säkert – den kan också välja att häva Roe mot Wade till viss del. Hur domstolen formulerar sig kommer att vara avgörande för utfallet, säger Dag Blanck.

En majoritet av amerikanerna, 63 procent, ställer sig bakom rätten till fri abort, enligt en undersökning av Quinnipiac University publicerad i maj förra året. Debatten i domstolen lutar samtidigt åt allt mer inskärpningar, enligt Dag Blanck.

Frågan är kontroversiell och djupt polariserad i USA och kan bli särskilt viktig för det stundande mellanårsvalet.

– Man börjar redan fundera på vilka konsekvenser det här kan få. Som det ser ut nu har Republikanerna stora möjligheter att återta majoriteten i Representanthuset. Men aborträtten är en fråga som engagerar och mobiliserar väljare vilket kan komma att gynna Demokraterna.

En viktig bricka i spelet är den tidigare presidenten och republikanen Donald Trump. Under sin tid som president - fyra år - fick Trump nominera hela tre domare till USA:s Högsta domstol. Det ansågs vara en stor framgång för Trump, och är dessutom mycket ovanligt under en mandatperiod. Under sina åtta år som president nominerade demokraten Barack Obama bara två kandidater.

Trumps framfart resulterade i att tre mycket konservativa och abortkritiska domare valdes in i HD, vilket gav republikanerna ett övertag med sex mot tre nominerade domare i domstolen.

USA-experten och advokaten Sofie Høgestøl säger till norska Dagbladet att om domstolen river upp abortgarantin kan Trump fira sin största politiska seger hittills.

– Om detta är det slutliga utkastet till domen kommer det att bli den största politiska segern för Donald Trump och den mest kontroversiella domen från USA:s högsta domstol på decennier.

