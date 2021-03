Ett av världens största fartyg blockerar Suezkanalen – mångmiljardförluster hotar industrin

Vad var det som gick snett? Det är ingen kvalificerad gissning att den frågan debatteras intensivt på Evergreen Marine Corporation just nu. Så heter det taiwanesiska rederi som befraktar det Panamaflaggade containerfartyget Ever Given som just nu blockerar Suezkanalen.

Det var strax före 8 lokal tid på onsdagsmorgonen som Ever Given hamnade ur kurs i den södra delen av kanalen. Vädret var besvärligt med hårda vindar och sandstorm. Fartyget var på väg från Yantian i Kina till Rotterdam med en last av 20.000 containrar, fulla med konsumtionsvaror för den europeiska marknaden.

För en landkrabba kan det vara svårt att ta in hur fruktansvärt stora de här containerfartygen är. Och Ever Given är ett av de största som far omkring på världshaven. Fartyget, som sjösattes för tre år sedan, är 400 meter långt och nära 60 meter brett – i storlek jämförbart med fyra allsvenska fotbollsplaner lagda efter varandra.

I samband med grundstötningen ställde sig fartyget mer eller mindre på tvärs. Fören fastnade i kanalens ena sida. Bilder från haveriplatsen visar grävmaskiner i färd med den till synes hopplösa uppgiften att frilägga jättefarkosten. Samtidigt arbetar åtta bogserbåtar med att dra loss Ever Given från grundet.

Bild 1 av 2 Foto: CNES/AFP Bild 2 av 2 Foto: Suez canal/AFP Bildspel

Vid eftermiddagstid på torsdagen stod 150 fartyg still på ömse sidor om stoppet, enligt nyhetskanalen al-Jazeera som rapporterar om incidenten i realtid. För att lätta på trycket har de egyptiska myndigheter som ansvarar för kanalen öppnat en äldre i vanliga fall oanvänd del av kanalen. Mindre fartyg ska på så sätt kunna passera den fastklämda Ever Given.

Suezkanalen är något av världsekonomins pulsåder och den viktigaste transportvägen mellan Europa och Kina. Här fraktas 30 procent av all världens containerlast och cirka 10 procent av oljan och gasen.

Varje dygn passerar ett femtiotal fartyg genom den drygt 16 landmil långa kanalen. Den började byggas år 1864 och invigdes fem år senare, men har aldrig tidigare varit med om ett haveri av den här omfattningen.

År 2015 lät Egyptens president Abdulfattah al-Sisi under pompa och ståt inviga ”den nya Suezkanalen”, ett multimiljardprojekt där den norra delen av leden breddats och delvis dragits om. Men haveriet inträffade i den äldre, södra delen.

Efter Ever Givens haveri steg världsmarknadspriset på olja med nära 3 procent för att sjunka under torsdagen. Men nervositeten är stor inom tillverkningsindustrin i Europa som ser förseningar i produktionen, eftersom materiel från Kina sitter fast på fartygen i Suezkanalen.

Den brittiska sjöfartstidningen Lloyd's List beräknar att varje dygn som trafiken i Suezkanalen står stilla innebär ett inkomstbortfall på sammanlagt tio miljarder dollar för de inblandade aktörerna.

I förlängningen innebär detta en omfattande skadestånds- och försäkringsprocess när fartyget väl har dragits loss. Ever Givens ägare kan räkna med skadeståndsanspråk från de rederier som tvingats vänta med sin last – och från kanalmyndigheten för skadorna på kanalen.

En mer harmlös effekt av Ever Givens snedsegling är det enorma intresset på sociala medier och en aldrig sinande ström av mer eller mindre välfunna kommentarer. En twitteranvändare skriver: ”Det var tur att jag valde Panamakanalen i morse och inte Suezkanalen”. En annan konstaterar: ”Jag tyckte att jag hade en dålig dag på jobbet, tills jag kom att tänka på Ever Givens kapten.”

Fakta. Suezkanalen ● Invigdes officiellt år 1869. ● År 1956 nationaliserades kanalen av Egyptens president Gamal Abdel Nasser. Innan dess kontrollerades den av Storbritannien. Nassers beslut gav upphov till Suezkriget, där Storbritannien och Frankrike hotade att invadera Egypten men stoppades av USA. ● Den är världens längsta kanal för stora fartyg (163 kilometer) och går från Port Said vid Medelhavet till Suez vid Röda havet. ● Kanalen kan förkorta frakttiden för fartyg som trafikerar sträckan Asien–Europa med närmare tre veckor. ● Den trafikeras årligen av över 19.000 frakt- och tankfartyg. Visa mer

Läs mer:

Fartyg på grund i Suezkanalen

Egyptens nya omstridda huvudstad ett av presidentens jätteprojekt