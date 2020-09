Ett dygn med Fox – kanalen som går armkrok med Vita huset

USA-valet 2020

Morgonen.

Vid tjugo i sex på morgonen dyker Sarah Sanders upp i bild. Vita husets tidigare pressekreterare medverkar på länk från Los Angeles. Skyskraporna avtecknar sig vagt i den grå gryningen. Sanders, i svart blus med kråskrage, ger ett gotiskt intryck, som om hon just klivit ur en roman av Jane Austen.

”Ingen vet mer om politik än du”, säger programledaren Brian Kilmeade. Sanders levererar en pessimistisk förutsägelse om den kommande presidentdebatten, den som arrangeras av Fox News på tisdag kväll lokal tid.

– Om Biden klarar sig genom debatten utan att somna kommer medierna absolut att utropa honom till vinnare, säger Sarah Sanders.

När Sanders pensionerade sig som Vita husets pressekreterare i juni 2019 klev hon direkt in i rollen som politisk kommentator på Fox News. Hennes arbetsuppgifter på kanalen blev inte särskilt annorlunda från i Vita huset. Där begravde Sanders den dagliga presskonferensen och vände sig direkt till Fox News med sina regeringsbulletiner. Hon gav över trettio exklusiva intervjuer till Fox News, långt fler än till någon konkurrent.

Sarah Sanders gick direkt från Vita huset till Fox News. Foto: Brian Cahn

Under Trumps första mandatperiod har Fox News tjänat som presidentens megafon. Nyckelpersonal, som Vita husets tidigare kommunikationschef Hope Hicks, har vandrat fram och tillbaka mellan anställningar i Vita huset och Fox ägarbolag. Förre republikanska talmannen Paul Ryan rekryterades som ledamot till Fox News bolagsstyrelse när han slutade i kongressen.

Nu, under kulmen av valrörelsen, driver Vita huset och Fox News en gemensam kampanj som går ut på att Joe Biden snart är på väg att bli senil.

De gör det i samklang, likt en orkester som spelat tillsammans i årtionden. När regeringsapparaten och den största kabelkanalen verkar i harmoni kan genomslagskraften bli enorm. Det går att mäta på bland annat Facebook, där enskilda opinionsbildare som medarbetar på Fox News regelbundet får större dagligt genomslag än länkar från liberala mediehus som New York Times och CNN, mätt i antal delningar, reaktioner och kommentarer, så kallat ”engagemang”.

Fox News är USA:s största kabelkanal räknat i antal tittare. Den genererar omkring 25 miljarder kronor i årlig vinst till ägarbolaget, kontrollerat av den australiensiske mediemogulen Rupert Murdoch, som äger tidningar och tv-kanaler på tre kontinenter.

President Trump har täta band till Fox och medverkar gärna i kanalens program. Här ett program med värden Sean Hannity i juni 2020. Foto: SMG

I USA har Trump och Fox News verkat i symbios sedan mars 2011, då kanalens grundare Roger Ailes lanserade Trump som ständig måndagsgäst hos Fox & Friends. Trump medverkade via telefon, vilket fick det att framstå som om han för upptagen för att komma in till studion, även om han bodde runt hörnet från kanalens högkvarter på Manhattan.

I mitten av september i år, efter ett 47 minuter långt telefonsamtal med Fox & Friends, sade Trump att han tänkte börja ringa studion varje måndag på nytt under slutfasen av valrörelsen. I en ovanlig gest av självständighet svarade Steve Doocy, programledartrions magre patriark, att det var Fox News och inte Trump som avgjorde den saken. Men i måndags var Trump tillbaka som vanligt.

Det var i Fox & Friends som Trump lanserade idén om att Obama inte är född i USA.

Trump använde redan från starten Fox News för att provköra sina propagandanummer. Det var i Fox & Friends som Trump, samma månad som han började medarbeta, lanserade idén om att Obama inte är född i USA. Trump påstod att Obamas ”familj inte ens vet vilket sjukhus han föddes på”.

Det var i Fox & Friends som Trump insåg den kommersiella sprängkraften och politiska potentialen som ligger i rasistiska myter, i bitter kritik av etablissemanget, i löften om att återupprätta ett nyligen försvunnet Amerika.

Fox News publik är precis som Trumps gräsrötter en åldrad och företrädesvis manlig skara. Fyra av fem tittare är över 55 år, 54 procent är män. Presidenten ägnar dem mycket tid och energi. Under 2019 twittrade Trump 657 gånger som direkt reaktion på inslag i Fox News eller i systerkanalen Fox Business.

I den nya boken ”Hoax. Donald Trump, Fox News and the dangerous distortion of truth” skriver CNN:s mediekommentator Brian Stelter att Trump är beroende av Fox News eftersom kanalen hjälper honom att ”upprätthålla murarna kring sin alternativa verklighet”.

I måndags morse sade Trump på Fox & Friends, om Joe Biden:

– Jag vet inte om han är fullständigt närvarande, men jag måste förutsätta att han är professionell.

De ger honom en stor fet spruta i röven och under två timmar är han bättre än någonsin!

Det är möjligt att Biden kommer att vara dopad under tisdagens debatt, spekulerar Trump. ”Sleepy Joe”, som Trump kallar sin konkurrent, kanske dyker upp klarvaken på scen.

– Man vet aldrig. Man vet aldrig! De ger honom en stor fet spruta i röven och under två timmar är han bättre än någonsin!

Trump föreslår att både han och Biden bör drogtestas inför debatten för att alla misstankar om dopning ska kunna skingras.

Sådana ironier, som river ned skrattsalvor från publiken när Trump drar dem på kampanjstråt, tar Fox News gärna hand om och reder ut. Kanalen har en egen husdoktor, den ”medicinska korrespondenten” Marc Siegel.

Foto: Pontus Höök

Under pandemin har Siegel slitit för att bekräfta Trumps föreställningar om coronaviruset. (Den 6 mars sade Siegel i Fox News att covid-19 i ”värsta, värsta, värsta fall kan vara som en influensa”)

I måndags kväll förklarade Siegel varför Biden så ofta säger fel och varför hans personal kanske måste dopa honom. 1988 klippte läkare två artärer i Bidens hjärna vid en inre blödning som leder till 50 procents större risk för ”långsiktiga kognitiva nedsättningar” i ens ”tänkande, minne och beslutsfattande”, enligt doktorn.

– Så varför pratar presidenten om drogtest inför debatten? Jo, för vet ni vad man tar som bot mot kognitiv nedsättning? Speed! I låga doser kan det hjälpa kortsiktigt...

● ● ●

Dagen.

En dissident! Jo, under dygnets ljusa timmar kan oliktänkande ta plats i Fox News. Den här veckan är Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare HR McMaster gäst hos programledaren Martha MacCallum.

McMaster, aktuell med boken ”Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World”, ombeds att kommentera Trumps senaste ömhetsbetygelser till Putin: ”Jag gillar Putin, han gillar mig”, sade Trump i ett kampanjtal i måndags.

– Det spelar Putin i händerna... Jag önskar att presidenten vore tuffare mot Putin i offentligheten, säger McMaster i Fox News dagen därpå.

I ankaret Bret Baiers nyhetsprogram ”Special Report” serveras kalla fakta. En korrespondent i mellanvästern säger att jo, Trumps ekonomiska politik bidrog visserligen till 80.000 nya jobb i delstaten Ohio men 400.000 har nu försvunnit med coronaviruset.

Chris Wallace, veteranreportern som modererar presidentdebatten på tisdag, hör till kanalens ifrågasättande och allmänt respekterade journalister. Men Wallace kategori utgör en krympande andel av redaktionen. Som dessutom anklagas för att legitimera Fox News propaganda, på samma sätt som tysta och därmed formellt lojala tjänstemän i Vita huset gör det lättare för Trump att bli omvald.

Opinionsprogramledarna på Fox News krigar också mot etablerade nyhetsjournalister, inklusive egna kollegor. I november 2018 deltog Fox News Sean Hannity på ett kampanjevenemang tillsammans med Trump i Missouri. Hannity, som talar dagligen med presidenten i telefon, bjöds upp till talarstolen av Trump. Hannity pekade mot fållan med nyhetsreportrar. ”Förresten”, skanderade han, ”alla de där är fake news”.

Även nyhetsjournalistiken färgas av kanalens ideologi. Den här tisdagsförmiddagen, vid 10.45 på ”America’s Newsroom”, annonserar programledaren Julie Banderas ett inslag om Black lives matter. Aktivisterna, säger hon, är på väg att göra sitt intåg i ”the suburbs”, de vidsträckta villalandskap som utgör symbolen för välordnat amerikanskt medelklassliv.

Demonstranterna närmar sig ”vita grannskap”, säger Banderas. De ställer sig utanför människors hem, ”ylar och höjer näven mot den amerikanska flaggan och gör boende väldigt nervösa och osäkra i sina hem”. På skärmen: svarta aktivister som går bärsärk mot vita restauranggäster i Pittsburgh i Pennsylvania.

Donald Trump och Fox-profilen Sean Hannity delar scen på ett kampanjevent i Cape Girardeau, Montana, 5 november 2018. Foto: Carolyn Kaster/AP

På en scen samma kväll, i en flyghangar nordväst om Pittsburgh, larmar Trump om hotet mot ”suburbia”. Trump har förlorat förstadsväljare under sin första mandatperiod, inte minst universitetsutbildade kvinnor.

Nu försöker han locka tillbaka dem . Trump påminner om att han nyligen avskaffade en Obama-reform från 2015 som skulle få städer att jämna ut bodstadssegregationen genom att kartlägga vad som hindrade minoriteter från att flytta in.

Ni måste bli smarta för ni kommer inte leva er dröm så mycket längre!

– Jag tog bort regleringen som dödade suburbia! Om Biden väljs kommer de förstöra suburbia. Ni måste bli smarta för ni kommer inte leva er dröm så mycket längre!

För Trump och Fox News är ”rädsla en affärsmodell”, säger Nicole Hemmer, forskare i presidentstudier vid University of Virginia och författare till boken ”Messengers of the Right”.

Fox News hittade sin form och publik efter 11 september 2001. Kanalens grundare Roger Ailes var en mästare på att bildsätta rädslor som terrorattacken utlöste. Trump har hållit ängslan vid liv. Under presidentens första mandatperiod slog Fox News tittarsiffror i taket under oktober 2018, då presidenten och kanalen tillsammans varnade för en ”karavan av invandrare” på väg till USA:s södra gräns genom Latinamerika.

Fakta. Fox News tittare Amerikanerna har mycket skilda åsikter om Fox News. 43 procent säger att de litar på Fox News som källa till nyheter. Samtidigt säger 40 procent att de inte litar på Fox News. En avgörande faktor är vilket parti man tillhör. 65 procent av amerikaner som identifierar sig som republikaner uppger att de litar på Fox News. Medan 61 procent av amerikaner som identifierar sig som demokrater säger att de misstror kanalen. 87 procent av de som tittar på Fox News identifierar sig som vita amerikaner. Amerikaner som har Fox News som huvudsaklig nyhetskälla har en positiv bild av Donald Trump – 63 procent av dessa bedömer att Trump att har gjort ett utmärkt jobb för att stoppa coronapandemin i USA. Medan bara 25 procent av amerikaner som har andra nyhetsmedier som huvudsakliga källor säger att Trump hanterat pandemin utmärkt. Källa: Pew Research Visa mer

● ● ●

Kvällen.

Tucker Carlson leder det mest sedda programmet i kabel-tv:s historia. Han går också längst av Fox News programledare i sin retorik om invandrare, minoriteter och vänstern.

I juli tittade över fyra miljoner varje kväll på ”Tucker Carlson Tonight”, nästan dubbelt så många som på det mer neutrala nyhetsprogrammet under timmen innan.

Tucker Carlsons program drar varje dag miljontals tittare. Foto: Richard Drew/AP

Carlsons program, som sänds mellan 20 och 21, drar in 16 procent av Fox News totala annonsintäkter, enligt CNN. Han själv tjänar nära 100 miljoner kronor om året i lön.

Tidningen Guardian lanserade nyligen 51-åringen som en möjlig republikansk presidentkandidat 2024, potentiell arvtagare till Trump.

Det var Carlson som Trump hade tittat på när han talade om ”last night in Sweden” i februari 2017. (Carlson hade intervjuat dokumentärfilmaren Ami Horowitz som sade att brott begångna av invandrare i Sverige mörkläggs.)

– Ni ser vad som hände igår natt i Sverige, sade Trump. Sverige, vem hade trott det?!

Tucker Carlson har utmålat kongressledamoten Ilhan Omar som ett hot den amerikanska ”nationen och arvet”. Men han är också upptagen av klasskillnader. Hans populism påminner om den som Trumps tidigare chefsstrateg Steve Bannon kokade ihop under förra valrörelsen.

Ingen slump att Bannon, som nyligen åtalades misstänkt för bedrägeri, efter gripandet talade ut hos Carlson. Bannon sade att Demokraterna kommer försöka ”stjäla” valet den 3 november med hjälp av Black lives matter och Facebook.

Den demokratiske kongressledamoten Ilhan Omar (bilden) och George Soros är populära måltavlor för verbala attacker från Tucker Carlson. Foto: J Scott Applewhite/AP

I början av veckan riktade Tucker Carlson sin vrede mot ett mål: den ungerskamerikanske filantropen George Soros, ett hatobjekt för den globala extremhögern. Attackerna mot Soros bär ofta spår av antisemitism.

Anledningen, sade Carlson, till att lagen inte respekteras där Black lives matter drar fram är att Soros, genom donationer, har tillsatt vänsterradikala distriktsåklagare som vägrar åtala upploppsmakare.

– Folk dör som resultat. Vårt samhälle faller isär som resultat. Varför vill George Soros det?

Det första programinslaget om Soros ”flaggades” av Twitter när Carlson postade det i måndags. (Twitter tog senare bort sin varning). Det fick Carlson att explodera.

– Jag kan inte tänka mig en rik person som haft större effekt på hur amerikaner lever och hur samhället fungerar under min livstid än George Soros, men ändå hotas nyhetsredaktioner till att inte nämna det, sade Tucker Carlson i tisdagens program.

En ung republikansk senator från Missouri, Josh Hawley, bjöds in för att bekräfta att alliansen mellan vänsterradikala miljardärer och politiker måste slås sönder.

– Det är inte konstigt att vanliga arbetande människor känner sig utanför, sade senatorn.

Tucker Carlson instämde.

– George Soros är ett offer här, så man får inte kritisera honom. Nej, det är faktiskt vi som är offren här.

