EU-domstolens utslag kan strypa pengar till Polen och Ungern

Polen och Ungern tillhör de allra största mottagarna, räknat per capita, från EU-budgeten. Samtidigt är det just i Polen och Ungern som regeringarna har slagit in på en väg som urholkar demokratin. Den akademiska friheten är strypt, fria medier har fått svårt att verka och domarkåren har blivit mer beroende av den politiska ledningen.

I flera år har EU försökt vända utvecklingen. 2020 antogs den så kallade villkorsmekanismen, som innebär att utbetalningar från EU-budgeten kan stoppas om ett land inte respekterar rättsstaten. Polen och Ungern har ifrågasatt mekanismen i EU-domstolen. Dom väntas på onsdag.

John Morijn, juridikprofessor på Groningens universitet i Nederländerna, tror att domstolen dömer mot Ungern och Polen. Men han tror också att länderna går till domstolen igen om deras EU-stöd hålls inne.

– Det är inte i morgon som vi vet om systemet verkligen fungerar. Det är när EU-domstolen prövar själva beslutet att hålla inne pengar, säger han.

I Polen har det senaste åren varit flera manifestationer till stöd för ett oberoende rättsväsende. Denna bild är från Krakow i januari i år. Domare och sympatisörer protesterar utanför en domstolsbyggnad mot regeringens ingrepp i rättsväsendet. Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock

Onsdagens utslag innebär nämligen inte att EU omedelbart kan stoppa utbetalningar. Den processen tar flera månader: först brevväxling, där EU-kommissionen pekar ut problem och landet svarar med argument eller reformer. Därefter kan kommissionen föreslå att hålla inne EU-medel.

Ett slutligt beslut fattas av EU-ländernas regeringar.

John Morijn var med under den två dagar långa förhandlingen i EU-domstolen i Luxemburg i höstas och kallar den historisk.

Samtliga 27 domare (en från varje EU-land) deltog, vilket hör till ovanligheten. EU:s lagstiftande institutioner pläderade mot Ungern och Polen. Tio regeringar, däribland den svenska, tog också till orda. Polen och Ungern var isolerade.

– Det som var politiskt viktigt var att även de största länderna Tyskland, Frankrike och Spanien var där för att stödja EU-kommissionen, säger Morijn.

John Morijn, juridikprofessor på Groningens universitet i Nederländerna.

Han tror inte att Ungern och Polen ger sig utan fajt. Efter den juridiska striden väntar den politiska, där länderna kan hota att blockera EU på olika sätt.

– Regeringarna i Ungern och Polen kommer inte att sitta och gråta i ett hörn. De kommer att använda varje politiskt verktyg, säger John Morijn.

Han konstaterar att det just nu är en orolig tid, där EU behöver vara enat för att hantera Ryssland.

– Det är troligt att Ungern hotar att bryta konsensus, säger juridikprofessorn.

Även Joakim Nergelius, professor i juridik på Örebro universitet, tror att Polen och Ungern förlorar i EU-domstolen. Liksom Morijn framhåller han att det kommer att ta tid innan effekten av utslaget blir tydlig.

Joakim Nergelius, juridikprofessor på Örebro universitet. Foto: Örebro universitet

Ett beslut att stoppa utbetalningar blir sannolikt föremål för ännu en rättsprocess, tror Joakim Nergelius.

– Villkorsmekanismen är utformad så att varje beslut om att hålla inne pengar kan överklagas. Vilket i sig kan vara rimligt, i relation till EU:s förvaltningskultur, säger han.

Kan villkorsmekanismen paralyseras av domstolsprövningar?

– Inte paralyseras, men den blir ineffektiv, säger han.

En knäckfråga blir därför om EU-pengarna fryser inne under tiden som den rättsliga prövningen pågår.

I den stora återhämtningsfond som skapades för coronakrisen har Polen ansökt om att få 36 miljarder euro (380 miljarder kronor) i lån och bidrag. För Ungern finns 7,2 miljarder euro avsatta i bidrag. Hittills har inget betalats ut eftersom EU-kommissionen ännu inte godkänt ansökningarna.

