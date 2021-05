EU-länderna med högst dödstal just nu

Sommaren närmar sig, vaccineringen har tagit fart och trenden i både smitta och dödsfall är nedåtgående i EU i stort.

I Sverige har 577,38 covidfall per 100.000 invånare bekräftats under de senaste 14 dagarna – det är den högsta siffran bland de 30 länder inom EU och EES som europiska smittskyddsmyndigheten ECDC listar.

Men trots den relativt sett höga smittspridningen så ligger Sveriges dödstal lågt jämfört med resten av unionen. I endast sju länder har färre dött i covid-19 under samma två veckor. De tre länder där läget är som värst – Ungern, Bulgarien och Kroatien – har omkring tio gånger så hög dödlighet som Sverige.

Så här är läget i EU-länderna med högst dödstal:

En sjukvårdarbetare i Budapest förbereder sprutor med det ryska vaccinet Sputnik V. Foto: Zoltan Balogh/AP

Ungern

133,58 dödsfall per 1.000.000 invånare

I helgen lyfts de flesta av de kvarvarande restriktionerna i Ungern. Landet har det högsta dödstalet i EU och EES under de senaste två veckorna, sett till befolkningsmängd. Bland annat så hävs det nattliga utegångsförbudet och krav på munskydd på offentliga platser och folksamlingar på upp till 500 personer tillåts utomhus.

– Det här betyder att vi har besegrat den tredje vågen, sade president Viktor Orban i ungersk radio på fredagen, enligt Reuters.

Både smittotalen och dödstalen har sjunkit i landet i ungefär en månads tid. Men trots att antalet bekräftade fall sett till befolkningsmängd är lägre än i länder som Frankrike, Tyskland och Sverige så är de rapporterade covidrelaterade dödsfallen fortsatt mångdubbelt fler. Sverige har registrerat nästan dubbelt så många sjukdomsfall per capita som Ungern de senaste två veckorna. Men medan Ungern har drygt 130 dödsfall per miljon invånare är samma siffra i Sverige 12.1.

Svenska Folkhälsomyndigheten har sagt att de relativt sett låga dödstalen i Sverige är en effekt av vaccinationen. Men Ungern, med sin 10 miljoner stora befolkning, har kommit längst i EU med vaccineringen. Drygt 58 procent av Ungerns vuxna befolkning har fått minst en dos vaccin mot covid-19, enligt siffror från ECDC. Landet har, utöver EU:s leveranser, köpt vaccin från kinesiska Sinopharm och doser av ryska Sputnik V.

När unionen i torsdags skrev kontrakt med Pfizer/Biontech om ytterligare 1,8 miljarder vaccindoser fram till slutet av 2023 så valde Ungern att inte vara med i vaccinköpet, skriver nyhetsbyrån AP.

Kroatiens premiärminister Andrej Plenkovic får en dos med Astra Zenecas vaccin. Foto: Admir Buljubasic/Pool via AP

Kroatien

128,14 dödsfall per 1.000.000 invånare

Den stora majoriteten av Kroatiens covidrelaterade dödsfall har registrerats under det senaste halvåret. I mitten av november passerade landet, som har strax över 4 miljoner medborgare, 1.000 döda under pandemin – nu har dödstalet passerat 7.850 personer. Den högsta smittoppen började mattas av i mitten på december. Minskningen höll i sig i omkring två månader innan kurvan åter vände uppåt.

Den nuvarande nedåtgående trenden har pågått sedan en dryg månad tillbaka och i början av maj började även antalet nya döda minska. Trots det är de senaste två veckornas dödstal näst högst i EU och EES.

Strax under 31 procent av Kroatiens vuxna befolkning har fått minst en dos vaccin, något under EU-snittet som ligger på strax under 40 procent. Precis som i stora delar av unionen har vaccinationsarbetet snabbats på under de senaste veckorna.

Barer, caféer och restauranger, som var stängda under vintern, öppnade i mars. Men flera restriktioner kvarstår, såsom krav på munskydd på offentliga platser inomhus och ett publiktak på 25 personer.

Mycket står på spel för landet under den kommande turistsäsongen. En stor del av Kroatiens ekonomi är beroende av turism, men under 2020 mer än halverades antalet resor till landet, enligt The Guardian.

I ett försök att säkra turismen under denna sommar har landet etablerat egna regler för inresor, som innebär att alla som anländer ska kunna visa upp antingen bevis på att de blivit fullt vaccinerade för minst två veckor sedan, eller ett negativt covidtest som får vara högst ett dygn gammalt.

En sjukvårdsarbetare desinficerar en vallokal i staden Bankya i Bulgarien i samband med parlamentsvalet i början av april. Foto: Visar Kryeziu/AP

Bulgarien

110,34 dödsfall per 1.000.000 invånare

Bulgarien ligger sist bland EU:s länder i vaccinarbetet. Medan unionen hoppas hinna vaccinera 70 procent av befolkningen till i sommar, så har Bulgarien satt som mål att nå en lika stor andel av invånarna först i februari nästa år.

Knappt 13 procent av landets 7 miljoner stora befolkning har fått en första vaccindos.

Den tredje smittvågen resulterade i ett av EU:s högsta dödstal. Sedan början av april har smittspridningen minskat men experter varnar för att den långsamma vaccinationstakten kan förlänga epidemin i landet.

– Om vi inte snabbar på vaccinationskampanjen kan vi få bevittna nya smittvågor av coronaviruset och dödsfall i sårbara grupper, säger Dafina Dobreva, en bulgarisk folkhälsoexpert baserad i Spanien, till Politico Europa.

En av anledningarna till att vaccinationen går så långsamt i Bulgarien är att landet till stor del förlitade sig på Astra Zenecas vaccin mot covid-19, vilket är billigare och lättare att hantera och förvara än andra som EU upphandlat. Bulgariens regering valde att inte beställa alla doser av Pfizer/Biontechs vaccin som de hade möjlighet till enligt EU:s fördelningsplan. När Astra Zeneca fick problem med produktion, leveranser och en allvarlig men ovanlig misstänkt biverkan så hade Bulgarien inte lika mycket annat att falla tillbaka på.

Samtidigt finns det mycket som tyder på att även motvilja att vaccinera sig saktar ned vaccinationskampanjen. Även i gruppen som var högst prioriterad för att vaccineras, där bland andra sjukvårdspersonal ingick, var vaccinskepsisen ett problem, enligt Politico.

Läkare vittnar om svårigheterna med att övertala även de äldre att ta doserna.

– Det är ett tufft jobb när det handlar om outbildade människor. Även de som bestämmer sig för att ta dosen kommer inte på sin fasta dag och tid. Andra smittas under tiden och förlorar motivationen, säger allmänläkaren Maria Vlahova till Euronews.

Vad kan skillnaderna bero på?

Vad är det då som gör att vissa länder inte tycks få ned dödligheten lika effektivt med vaccinet?

Cecilia Magnusson, epidemiolog och chef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, lyfter några tänkbara förklaringar.

– Dels så tycks ju dödligheten vara så otroligt starkt kopplad till hur spridningen ser ut bland äldre och då, även om man kanske har vaccinerat snabbt, så undrar man ju om man har nått de äldsta och mest sårbara om dödligheten fortsatt är så hög, säger hon.

I Sverige har 93,5 procent av alla som är 80 år och äldre fått minst en dos vaccin. I Ungern är siffran 72,1, i Kroatien 49,7 och i Bulgarien har endast 11,7 procent av alla 80-plussare vaccinerats, enligt ECDC:s siffror.

– Att dödligheten i Sverige sjönk så snabbt är ju, A: fantastiskt och B: tack vare att vi gick så hårt på att få en god vaccintäckning bland de äldre, säger Cecilia Magnusson.

En annan faktor som hon lyfter fram är hur väl sjukvården i landet klarar av att vårda de som blir svårt sjuka.

– Det visar sig att vi ändå klarat av att rädda många med hälso- och sjukvårdsinsatser, som syrgas, att lägga patienten på mage och blodförtunnande, kortison och så vidare och där är frågan om hur väl de här ländernas sjukvård håller för trycket. Vi har ju talat enormt mycket om vår egen intensivvård i Sverige och då är ju den fenomenalt bra, i en global jämförelse, säger Cecilia Magnusson.

Under lång tid har det funnits tydliga skillnader mellan hur förhållandet mellan antalet bekräftade fall och antalet covidrelaterade dödsfall ser ut i olika länder. De tre länder med högst dödstal har alla mindre än hälften så många fall per capita än Sverige. Vilken testkapacitet som finns, om positiva provsvar genom snabbtester räknas och hur dödsfallen bekräftas ha orsakats av covid-19 är bara några av faktorerna som påverkar statistiken.

Alla ECDC:s siffror är från söndagen den 23 maj.

