EU-möte om Afghanistan – sprickorna från migrationskrisen 2015 blottas

På eftermiddagens möte deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utöver de 27 EU-länderna är Schengenländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz med.

I ett utkast till uttalande, som DN tagit del av, framgår att länderna befarar att afghanska flyktingar, som finns i Afghanistan och i grannländerna, kan komma att användas i politiska syften. Senaste månaderna har Belarus hjälpt främst irakier att försöka ta sig in i EU via Litauen och Polen. I maj kunde flera tusen personer simma och vada in i spanska exklaven Ceuta i Marocko i samband med en politisk konflikt mellan Spanien och Marocko.

I utkastet står att de europeiska länderna kommer ”att svara på försök att systematisera illegal migration för politiska syften”.

Just ordet illegal är en tvistefråga. EU-kommissionen vill inte att ordet används eftersom det kan uppfattas som att flyktingar och migranter är kriminella, skriver nyhetssajten Politico. Kommissionen använder hellre ordet ”irregular” (irreguljär/regelstridig). På den punkten verkar kommissionen ha fått vika sig för en majoritet av medlemsländerna.

Sverige med flera ser utvecklingen i Afghanistan i första hand som en humanitär kris som på sikt kan leda till att flyktingar rör sig mot Europa. Andra EU-länder, med Österrike, Polen och Ungern i spetsen, vill redan nu ha uttalanden som avskräcker personer från att söka sig mot EU.

Länderna är eniga om att genom FN-organ arbeta för att humanitär hjälp kommer fram till flyktingar i Afghanistan och i närområdet, särskilt till kvinnor och barn. EU och medlemsländerna ska öka de finansiella stöden till FN-organen. EU ska också öka samarbetet med länderna i regionen för att motverka smuggling och trafficking.

Exakt hur det ska gå till är fortfarande oklart, men en arbetsgrupp inom EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst håller på att ta fram en handlingsplan för Afghanistan.

Nyligen aviserade Kanada och Storbritannien att de kommer att öka sitt flyktingmottagande för de närmaste åren med 20 000 afghaner vardera. På dagens möte kommer inte EU-länderna att diskutera utökade flyktingkvoter, enligt utkastet som DN tagit del av.

Senare i veckan möts även EU-ländernas försvarsministrar och utrikesministrar för att diskutera situationen i Afghanistan.

