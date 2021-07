EU-oro för svält i Etiopien

Enligt FN:s senaste uppgifter svälter redan 400 000 människor i Tigray, till följd av den konflikt som exploderade i fjol höstas.

Även EU trycker nu på för att de olika parterna ska öppna för bistånd och hjälp utifrån.

– Så länge man inte öppnar möjligheten för humanitär hjälp in i Tigray så kan vi få en situation som liknar den på 1980-talet, som många svenskar minns för ”We are the world” och ”Do they know it's Christmas” och andra insamlingar. Vi är nästan redan där. Det är faktiskt så illa igen att människor dör av svält och det kan vi inte bara låta passera utan att göra någonting, säger Ann Linde på väg in till måndagens EU-utrikesministermöte i Bryssel.

Utrikesminister Ann Linde (S). Foto: Oksana Yushko

Ett gemensamt uttalande väntas från EU för att öka trycket på Etiopiens regering och de regionala styrkorna i Tigray.

– Det politiska trycket från EU och EU:s medlemsländer spelar roll, det vet vi. Dessutom kan vi naturligtvis bistå med stort utvecklingsarbete, både med ren humanitär hjälp i form av mat och så vidare, men också annan form av utvecklingsarbete, säger Linde.

På agendan i Bryssel står även samtal om läget i Mellanöstern. Till frukost träffade Linde och hennes kollegor Egyptens utrikesminister Sameh Shoukry och till lunch väntar ett möte med Israels Yair Lapid.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att EU nu samarbetar med den nya israeliska regeringen. Den nya utrikesministern Yair Lapid har tydligt uttryckt att han vill jobba för en tvåstatslösning och att han vill ha nära relationer med, EU så det kommer att bli en väldigt viktig diskussion, säger Linde.

